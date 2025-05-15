Лепешки на кефире с картофелем и брынзой: рецепт вкусного завтрака

Лепешки на кефире с картофелем и брынзой / © Credits

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Жарятся лепешки на сухой сковороде без масла, сверху обязательно щедро смажьте их сливочным маслом.

Ингредиенты:

кефир - 250 мл;

мука пшеничная - 300 гр;

сода пищевая - 0,5 чл;

соль - щепотка.

Для начинки:

картофель - 300 гр;

брынза - 250 гр;

перец черный молотый;

соль;

сливочное масло - 50 гр (для смазывания).

Приготовление:

Картофель помойте, очистите от кожуры, разрежьте на четыре части и отварите в подсоленной воде 20 минут с момента закипания.

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Брынзу натрите на крупную терку.

Из картофеля слейте жидкость, разомните толкушкой, добавьте брынзу, перец черный молотый, соль, перемешайте и слегка остудите.

В теплый кефир добавьте соду, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.Всыпьте соль, просеянную муку частями и замесите мягкое тесто, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15 минут. Разделите тесто на равные части и скатайте в шар.

На рабочей поверхности, присыпанной мукой раскатайте каждый шар теста в круглую, не очень тонкую лепешку, выложите в середину начинку, поднимите и защипайте края теста и аккуратно, чтобы тесто не порвалось, скалкой раскатайте в тонкую лепешку.

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Разогрейте сухую сковороду и обжарьте на среднем огне каждую лепешку с двух сторон до золотистого цвета.Каждую лепешку смажьте сливочным маслом и сложите стопочкой друг на друга.

Разрежьте на четыре части и подайте горячими со сметаной или йогуртом.

Советы:

Во время приготовления лепешка будет вздуваться, сбоку проткните ее шпажкой.

Сыр используйте любой.

По желанию в начинку можно добавить зелень.

Дата публикации 13:14, 13.01.25 Количество просмотров 24 Сверхпростой и питательный завтрак! Рецепт бутерброда с тунцом