- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 550
- Время на прочтение
- 2 мин
Лепешки на кефире с картофелем и брынзой: рецепт вкусного завтрака
Приготовьте на завтрак или ужин лепешки с нежной начинкой из картофельного пюре и брынзы. Тесто делается без дрожжей, но получается мягким и воздушным, а начинка вкусной и сытной.
Жарятся лепешки на сухой сковороде без масла, сверху обязательно щедро смажьте их сливочным маслом.
Ингредиенты:
кефир - 250 мл;
мука пшеничная - 300 гр;
сода пищевая - 0,5 чл;
соль - щепотка.
Для начинки:
картофель - 300 гр;
брынза - 250 гр;
перец черный молотый;
соль;
сливочное масло - 50 гр (для смазывания).
Приготовление:
Картофель помойте, очистите от кожуры, разрежьте на четыре части и отварите в подсоленной воде 20 минут с момента закипания.
Брынзу натрите на крупную терку.
Из картофеля слейте жидкость, разомните толкушкой, добавьте брынзу, перец черный молотый, соль, перемешайте и слегка остудите.
В теплый кефир добавьте соду, перемешайте и оставьте на 5-10 минут.Всыпьте соль, просеянную муку частями и замесите мягкое тесто, накройте пищевой пленкой и оставьте на 15 минут. Разделите тесто на равные части и скатайте в шар.
На рабочей поверхности, присыпанной мукой раскатайте каждый шар теста в круглую, не очень тонкую лепешку, выложите в середину начинку, поднимите и защипайте края теста и аккуратно, чтобы тесто не порвалось, скалкой раскатайте в тонкую лепешку.
Разогрейте сухую сковороду и обжарьте на среднем огне каждую лепешку с двух сторон до золотистого цвета.Каждую лепешку смажьте сливочным маслом и сложите стопочкой друг на друга.
Разрежьте на четыре части и подайте горячими со сметаной или йогуртом.
Советы:
Во время приготовления лепешка будет вздуваться, сбоку проткните ее шпажкой.
Сыр используйте любой.
По желанию в начинку можно добавить зелень.