Чебуреки с курицей, сыром и сливочным соусом — рецепт домашнего блюда

Чебуреки с курицей, сыром и сливочным соусом tiktok.com/@iramsfoodstory

Чебуреки с курицей, сыром и сливочным соусом — это мягкое тесто на греческом йогурте, сочная курица в сливочно-сырном соусе, тягучая моцарелла и аромат чесночного масла сверху. Рецепт от iramsfoodstory — это пример того, как классическая домашняя выпечка трансформируется в нечто насыщенное и ароматное. Это не сложная ресторанная технология, а продуманное домашнее блюдо, которое можно повторить без специального оборудования.

Ингредиенты

Тесто

пшеничная мука 2 + ½ стакана

греческий йогурт 1+ ½ стакана

топленое или обычное масло 2 ст. л

соль

разрыхлитель 1 ч. л

оливковое масло 1 ст. л

Куриная начинка

куриная грудка (отваренная в подсоленной воде и измельченная) 450 г

сладкий перец (мелко нарезанный) 1 стакан

лук ½ шт.

чеснок 4 зубчика

зеленый лук 1/3 стакана

мука 1 ст. л

молоко ½ стакана

крем-сыр 1/3 стакана

соль

черный перец

чесночная приправа

копченая паприка

хлопья чили

тмин

луковая приправа

топленого масла или масла 2 ст. л

Чесночная глазурь

растопленное масло 1/3 стакана

измельченный чеснок 1 ч. л

петрушка 1 ст. л

Приготовление

Смешайте ингредиенты для теста. Вымешивайте до состояния мягкого шара. После этого оставьте его отдохнуть примерно на 30 мин, этот шаг важен, потому что тесто становится податливым и гладким. После отдыха его надо еще раз вымесить, чтобы структура стала эластичной и ровной. Далее переходите к начинке, сначала на масле обжарьте чеснок и лук до мягкости. Добавьте перец и зеленый лук, после чего курицу со специями. Далее введите муку и быстро обжарьте, а затем вливается молоко. Смесь начнет густеть, после чего добавьте крем-сыр. В результате получается нежная, кремовая начинка с выраженным ароматом специй и легкой пикантностью. После этого приготовьте чесночную глазурь, просто соедините все ингредиенты. Эта смесь наносится уже после приготовления, она дает аромат, который делает блюдо «ресторанным». Тесто разделите на 9 небольших шариков и раскатайте в тонкие лепешки. На одну половину выложите охлажденную куриную начинку и щедрую порцию моцареллы, после чего закройте второй частью теста. Каждый «пирожок» обжарьте примерно 8 мин, переворачивайте для равномерной золотистой корочки. Готовые чебуреки щедро смажьте чесночным маслом и подавайте теплыми.

Это именно тот тип блюда, который легко становится «любимым рецептом на каждый случай». Он не требует сложных ингредиентов, но дает результат, который ощущается значительно более утонченным, чем обычная домашняя еда.

