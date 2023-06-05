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Летний тоник с чайной розой и бузиной: рецепт освежающего напитка от Даши Астафьевой

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
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Летний тоник с чайной розой и бузиной: рецепт освежающего напитка от Даши Астафьевой

Даша Астафьева поделилась рецептом летнего тоника / Фото: Instagram Даши Астафьевой

Певица поделилась рецептом вкусного летнего напитка.

Украинская певица Даша Астафьева поделилась рецептом летнего тоника из цветов. Такой напиток готовится очень быстро и хорошо охлаждает в жаркий день.

Ингредиенты:

  • имбирь - 1 средний корень
  • лимон - 1/2 шт.
  • цветы гибискуса – 6-7 шт.
  • цветы бузины
  • лепестки чайной розы
  • сахар – 1 стакан

Приготовление

Имбирь нарезаем продолговатыми кусками, лимон – круглыми слайсами. Цветы бузины отрываем от стеблей.

В кипящую воду добавляем по очереди все ингредиенты. Все тщательно перемешиваем. Добавляем стакан сахара.

Процеживаем готовый тоник. По желанию разливаем по бутылкам. Оставляем охлаждаться.

Подаем со льдом.

Весь процесс приготовления тоника Даша записала на видео.

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Дата публикации
Просмотры
194
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