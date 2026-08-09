Летний тост со страчателлой, абрикосами и прошутто: интересный рецепт

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

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Летняя кухня — это сезон сочных фруктов, свежей зелени и простых рецептов, в которых каждый ингредиент раскрывается в полной мере. Именно такое блюдо предложила приготовить автор страницы katherine.nari, которая объединила в одном рецепте сливочную страчателлу, ароматные абрикосы и изысканное прошутто.

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

Ингредиенты

фокачча или любимый хлеб — несколько кусочков

страчателла

абрикосы

прошутто

свежий тимьян — 2–3 веточки

оливковое масло — 2 ст. л.

мед (по желанию, если абрикосы недостаточно сладкие) — 1 ч. л

листочки базилика (по желанию)

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

Приготовление

Сначала разрежьте абрикосы пополам и удалите косточки. Разогрейте сковороду, добавьте 1 ст. л. оливкового масла и выложите абрикосы срезом вниз. Обжаривайте их примерно 3–4 мин, пока они не станут мягкими и не приобретут легкую золотистую корочку. В конце добавьте листики свежего тимьяна. Если плоды недостаточно сладкие, добавьте чайную ложку меда, аккуратно перемешайте и готовьте ещё около 30 секунд. На кусочки свежей фокаччи выложите страчателлу, сверху положите теплые обжаренные абрикосы и тонкие ломтики прошутто. Украсьте закуску базиликом или дополнительными веточками тимьяна, сбрызните качественным оливковым маслом и подавайте сразу, пока абрикосы остаются теплыми, а сыр — нежным и кремовым.

Этот рецепт легко адаптировать к сезону, вместо абрикосов можно использовать персики или нектарины, а если хочется придать блюду средиземноморский колорит, добавьте спелые помидоры. В любом случае блюдо останется лёгким, ярким и летним.

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