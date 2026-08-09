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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
340
Время на прочтение
2 мин

Летний тост со страчателлой, абрикосами и прошутто: интересный рецепт

Иногда для идеального летнего блюда достаточно нескольких сезонных ингредиентов. Сладкие карамелизованные абрикосы, нежная страчателла, слегка соленое прошутто и хрустящая фокачча — сочетание, которое выглядит как ресторанное блюдо, но готовится всего за 15 минут.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

Летняя кухня — это сезон сочных фруктов, свежей зелени и простых рецептов, в которых каждый ингредиент раскрывается в полной мере. Именно такое блюдо предложила приготовить автор страницы katherine.nari, которая объединила в одном рецепте сливочную страчателлу, ароматные абрикосы и изысканное прошутто.

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

Ингредиенты

  • фокачча или любимый хлеб — несколько кусочков

  • страчателла

  • абрикосы

  • прошутто

  • свежий тимьян — 2–3 веточки

  • оливковое масло — 2 ст. л.

  • мед (по желанию, если абрикосы недостаточно сладкие) — 1 ч. л

  • листочки базилика (по желанию)

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

тост со страчателлой, абрикосами и прошутто tiktok.com/@katherine.nari

Приготовление

  1. Сначала разрежьте абрикосы пополам и удалите косточки.

  2. Разогрейте сковороду, добавьте 1 ст. л. оливкового масла и выложите абрикосы срезом вниз.

  3. Обжаривайте их примерно 3–4 мин, пока они не станут мягкими и не приобретут легкую золотистую корочку.

  4. В конце добавьте листики свежего тимьяна.

  5. Если плоды недостаточно сладкие, добавьте чайную ложку меда, аккуратно перемешайте и готовьте ещё около 30 секунд.

  6. На кусочки свежей фокаччи выложите страчателлу, сверху положите теплые обжаренные абрикосы и тонкие ломтики прошутто.

  7. Украсьте закуску базиликом или дополнительными веточками тимьяна, сбрызните качественным оливковым маслом и подавайте сразу, пока абрикосы остаются теплыми, а сыр — нежным и кремовым.

Этот рецепт легко адаптировать к сезону, вместо абрикосов можно использовать персики или нектарины, а если хочется придать блюду средиземноморский колорит, добавьте спелые помидоры. В любом случае блюдо останется лёгким, ярким и летним.

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