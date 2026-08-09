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Летний тост со страчателлой, абрикосами и прошутто: интересный рецепт
Иногда для идеального летнего блюда достаточно нескольких сезонных ингредиентов. Сладкие карамелизованные абрикосы, нежная страчателла, слегка соленое прошутто и хрустящая фокачча — сочетание, которое выглядит как ресторанное блюдо, но готовится всего за 15 минут.
Летняя кухня — это сезон сочных фруктов, свежей зелени и простых рецептов, в которых каждый ингредиент раскрывается в полной мере. Именно такое блюдо предложила приготовить автор страницы katherine.nari, которая объединила в одном рецепте сливочную страчателлу, ароматные абрикосы и изысканное прошутто.
Ингредиенты
фокачча или любимый хлеб — несколько кусочков
страчателла
абрикосы
прошутто
свежий тимьян — 2–3 веточки
оливковое масло — 2 ст. л.
мед (по желанию, если абрикосы недостаточно сладкие) — 1 ч. л
листочки базилика (по желанию)
Приготовление
Сначала разрежьте абрикосы пополам и удалите косточки.
Разогрейте сковороду, добавьте 1 ст. л. оливкового масла и выложите абрикосы срезом вниз.
Обжаривайте их примерно 3–4 мин, пока они не станут мягкими и не приобретут легкую золотистую корочку.
В конце добавьте листики свежего тимьяна.
Если плоды недостаточно сладкие, добавьте чайную ложку меда, аккуратно перемешайте и готовьте ещё около 30 секунд.
На кусочки свежей фокаччи выложите страчателлу, сверху положите теплые обжаренные абрикосы и тонкие ломтики прошутто.
Украсьте закуску базиликом или дополнительными веточками тимьяна, сбрызните качественным оливковым маслом и подавайте сразу, пока абрикосы остаются теплыми, а сыр — нежным и кремовым.
Этот рецепт легко адаптировать к сезону, вместо абрикосов можно использовать персики или нектарины, а если хочется придать блюду средиземноморский колорит, добавьте спелые помидоры. В любом случае блюдо останется лёгким, ярким и летним.