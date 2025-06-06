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Летняя классика: рецепт салата из помидоров, сыра и базилика
Когда гости на пороге, приготовьте красивый и простой салат-закуску из помидоров, сыра и базилика. Для приготовления вам понадобится всего пять минут.
Салат не нужно настаивать и перемешивать, просто выложите аккуратно нарезанные овощи на сервировочную тарелку и украсьте базиликом.
Ингредиенты
- помидоры
- 3 шт.
- сыр «Моцарелла»
- 2 шарика (больших)
- базилик
- пучок
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- перец чорный молотый
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- соль
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Помидоры, базилик помойте и обсушите бумажным полотенцем.
Базилик разделите на отдельные листочки.
Помидоры и сыр нарежьте кружками толщиной 4-5 мм.
На сервировочную тарелку выложите поочередно кружки помидор, сыра, сбрызните оливковым маслом, посыпьте перцем черным молотым, посолите и украсьте листочками базилика.
Советы:
По желанию салат можно сбрызнуть бальзамическим уксусом.