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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

Летняя классика: рецепт салата из помидоров, сыра и базилика

Когда гости на пороге, приготовьте красивый и простой салат-закуску из помидоров, сыра и базилика. Для приготовления вам понадобится всего пять минут.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
Салат из помидоров сыра и базилика

Салат из помидоров сыра и базилика / © Credits

Салат не нужно настаивать и перемешивать, просто выложите аккуратно нарезанные овощи на сервировочную тарелку и украсьте базиликом.

Ингредиенты

помидоры
3 шт.
сыр «Моцарелла»
2 шарика (больших)
базилик
пучок
оливковое масло
1 ст. л.
перец чорный молотый
соль

  1. Помидоры, базилик помойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Базилик разделите на отдельные листочки.

  3. Помидоры и сыр нарежьте кружками толщиной 4-5 мм.

  4. На сервировочную тарелку выложите поочередно кружки помидор, сыра, сбрызните оливковым маслом, посыпьте перцем черным молотым, посолите и украсьте листочками базилика.

Советы:

  • По желанию салат можно сбрызнуть бальзамическим уксусом.

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Дата публикации
Количество просмотров
218
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