Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
191
Время на прочтение
1 мин

Летняя закуска из томатов: рецепт идеального блюда к вину

Лето — это сезон сочных овощей, ярких вкусов и легких гастрономических экспериментов. В теплые дни хочется чего-то свежего, легкого и одновременно изысканного, того, что станет не только перекусом, но и идеальной парой к бокалу вина. Именно таким блюдом является закуска из томатов, которую можно приготовить всего за несколько минут.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
5 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Летняя закуска из томатов tiktok.com_romayemets

Летняя закуска из томатов tiktok.com_romayemets

Фудблогер Рома Емец поделился рецептом «идеальной летней закуски», которая сочетает яркие вкусы Средиземноморья — от сливочной нежности крем-сыра до пикантности каперсов и ароматности соуса песто.

Ингредиенты

Помидоры спелые
2 шт.
Оливковое масло
2 ст. л.
Соль
¼ ч. л.
Молотый черный перец
Сахарная пудра
¼ ч. л.
Крем-сыр
50 г
Каперсы
1 ч. л
Соус песто
1 ст. л
Крем-бальзамик
1 ч. л
Кедровые орехи
1 ч. л
Свежий укроп
Пармезан

Приготовление

  1. Выберите спелые мясистые помидоры и нарежьте их тонкими ломтиками.

  2. На тарелку для подачи налейте немного оливкового масла, посыпьте солью, перцем и сахарной пудрой. Это сбалансирует кислотность томатов.

  3. Разложите томаты по тарелке, полейте еще несколькими каплями оливкового масла.
    Выложите небольшие порции крем-сыра, рассыпьте каперсы, полейте соусом песто и несколькими каплями крем-бальзамика.

  4. Посыпьте кедровыми орешками, украсьте свежим укропом и натрите сверху немного пармезана.

Подача

  • Вино. Лучшее сочетание — бокал охлажденного сухого белого или легкое розовое. Также прекрасно подойдет игристое Просеко.

  • Хлеб. Тонкие гриссини или поджаренный багет станут хорошим дополнением.

  • Основные блюда. Закуска удачно подойдет как аперитив перед пастой, рыбой или курицей-гриль.

Эта закуска — доказательство того, что настоящая гастрономия может быть простой. Всего несколько ингредиентов, немного фантазии и на вашем столе блюдо ресторанного уровня, которое можно приготовить даже спонтанно, когда гости уже на пороге.

