Летняя закуска из томатов: рецепт идеального блюда к вину

Летняя закуска из томатов tiktok.com_romayemets

Фудблогер Рома Емец поделился рецептом «идеальной летней закуски», которая сочетает яркие вкусы Средиземноморья — от сливочной нежности крем-сыра до пикантности каперсов и ароматности соуса песто.

Ингредиенты Помидоры спелые 2 шт. Оливковое масло 2 ст. л. Соль ¼ ч. л. Молотый черный перец Сахарная пудра ¼ ч. л. Крем-сыр 50 г Каперсы 1 ч. л Соус песто 1 ст. л Крем-бальзамик 1 ч. л Кедровые орехи 1 ч. л Свежий укроп Пармезан

Приготовление

Выберите спелые мясистые помидоры и нарежьте их тонкими ломтиками. На тарелку для подачи налейте немного оливкового масла, посыпьте солью, перцем и сахарной пудрой. Это сбалансирует кислотность томатов. Разложите томаты по тарелке, полейте еще несколькими каплями оливкового масла.

Выложите небольшие порции крем-сыра, рассыпьте каперсы, полейте соусом песто и несколькими каплями крем-бальзамика. Посыпьте кедровыми орешками, украсьте свежим укропом и натрите сверху немного пармезана.

Подача

Вино. Лучшее сочетание — бокал охлажденного сухого белого или легкое розовое. Также прекрасно подойдет игристое Просеко.

Хлеб. Тонкие гриссини или поджаренный багет станут хорошим дополнением.

Основные блюда. Закуска удачно подойдет как аперитив перед пастой, рыбой или курицей-гриль.

Эта закуска — доказательство того, что настоящая гастрономия может быть простой. Всего несколько ингредиентов, немного фантазии и на вашем столе блюдо ресторанного уровня, которое можно приготовить даже спонтанно, когда гости уже на пороге.