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Лимонное печенье: рецепт ароматной выпечки

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
384 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
212
Время на прочтение
1 мин
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Лимонное печенье: рецепт ароматной выпечки

Лимонное печенье / Фото: Credits

Чтобы испечь нежное рассыпчатое печенье, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Лимонное печенье с трещинками получается очень красивым с ароматным лимонным вкусом, а главным ингредиентом являются лимоны.

Ингредиенты

мука
1,5стакана + 3 стл с верхом
сливочное масло
125 г
сахар
100 г
яичные желтки
2 шт.
лимонный сок
3 ст. л.
цедра 2-х лимонов
разрыхлитель
1 ч. л.
крахмал
1 ст. л.
соль
щепотка
сахарная пудра
  1. В миске взбейте блендером масло, сахар и соль. Добавьте яйца, лимонный сок, лимонную цедру, натертую на терке. Взбейте три-пять минут.
  2. Добавьте частями муку, просеянную с разрыхлителем и крахмалом. Замесите мягкое и не липкое тесто. Соберите тесто в шар, заверните в пленку и отправьте на час в холодильник.
  3. Из теста сформируйте шарики размером с грецкий орех. Каждый шарик обваляйте в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный пергаментом.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут до образования золотистой корочки.

Советы: 

  • Вместо лимонной можно добавить апельсиновую цедру.

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Дата публикации
Просмотры
212
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