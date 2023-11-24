Лимонное печенье: рецепт ароматной выпечки

Чтобы испечь нежное рассыпчатое печенье, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Лимонное печенье с трещинками получается очень красивым с ароматным лимонным вкусом, а главным ингредиентом являются лимоны.
Ингредиенты
- мука
- 1,5стакана + 3 стл с верхом
- сливочное масло
- 125 г
- сахар
- 100 г
- яичные желтки
- 2 шт.
- лимонный сок
- 3 ст. л.
- цедра 2-х лимонов
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- крахмал
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
- В миске взбейте блендером масло, сахар и соль. Добавьте яйца, лимонный сок, лимонную цедру, натертую на терке. Взбейте три-пять минут.
- Добавьте частями муку, просеянную с разрыхлителем и крахмалом. Замесите мягкое и не липкое тесто. Соберите тесто в шар, заверните в пленку и отправьте на час в холодильник.
- Из теста сформируйте шарики размером с грецкий орех. Каждый шарик обваляйте в сахарной пудре и выложите на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут до образования золотистой корочки.
Советы:
- Вместо лимонной можно добавить апельсиновую цедру.
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