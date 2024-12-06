Лимонное печенье: рецепт вкусной выпечки

Нет ничего более уютного, чем аромат свежей выпечки, наполняющий дом теплом и хорошим настроением. Если вы ищете легкий рецепт незабываемо вкусного печенья, этот лимонный вариант станет вашим любимцем.

На странице foodwithstyle поделились простым и невероятно ароматным рецептом лимонного печенья, просто тающего во рту. Лимонное печенье отличается своей нежной текстурой, ярким ароматом и аппетитным видом.

Ингредиенты Сахар 100 г Яйцо 1 шт. Масло 60 мл Ванильный экстракт 1 ч. л Сок и цедра лимона 1 шт. Мука 250 г Разрыхлитель 1 ч. л Соль Сахарная пудра 50 г

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C с верхним и нижним нагревом. Выстелите противень пергаментной бумагой. В большой миске взбейте сахар и яйцо ручным миксером до образования лёгкой пены. Добавьте растительное масло, ванильный экстракт, лимонный сок и цедру лимона. Хорошо перемешайте. Если хотите, добавьте несколько капель желтого пищевого красителя – это сделает печенье более ярким и праздничным. В другой миске соедините муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавляйте эту смесь в жидкие ингредиенты, тщательно перемешивая, чтобы образовалось однородное тесто. Сделайте из теста шарики размером с орех. Обваляйте каждый шарик в сахарной пудре, чтобы он полностью покрыл поверхность. Выложите шарики на противень, соблюдая расстояние между ними, так как тесто немного расплывется во время выпечки. Печите 10–12 минут, пока печенье не приобретет золотистый оттенок, а его поверхность не потрескается, создавая характерные "складочки". Дайте печенью немного остыть на противень, а затем переложите его на решетку для полного охлаждения.

Его легкий лимонный аромат и сладкокислый вкус идеально сочетаются с горячими напитками. Этот рецепт может стать вашим любимым для домашней выпечки – минимум усилий, максимум удовольствия. Попробуйте и убедитесь, насколько легко приготовить что-нибудь действительно незабываемое.

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