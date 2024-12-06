Лимонное печенье: рецепт вкусной выпечки

Нет ничего более уютного, чем аромат свежей выпечки, наполняющий дом теплом и хорошим настроением. Если вы ищете легкий рецепт незабываемо вкусного печенья, этот лимонный вариант станет вашим любимцем.
На странице foodwithstyle поделились простым и невероятно ароматным рецептом лимонного печенья, просто тающего во рту. Лимонное печенье отличается своей нежной текстурой, ярким ароматом и аппетитным видом.
Ингредиенты
- Сахар
- 100 г
- Яйцо
- 1 шт.
- Масло
- 60 мл
- Ванильный экстракт
- 1 ч. л
- Сок и цедра лимона
- 1 шт.
- Мука
- 250 г
- Разрыхлитель
- 1 ч. л
- Соль
- Сахарная пудра
- 50 г
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C с верхним и нижним нагревом. Выстелите противень пергаментной бумагой.
- В большой миске взбейте сахар и яйцо ручным миксером до образования лёгкой пены. Добавьте растительное масло, ванильный экстракт, лимонный сок и цедру лимона. Хорошо перемешайте. Если хотите, добавьте несколько капель желтого пищевого красителя – это сделает печенье более ярким и праздничным.
- В другой миске соедините муку, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавляйте эту смесь в жидкие ингредиенты, тщательно перемешивая, чтобы образовалось однородное тесто.
- Сделайте из теста шарики размером с орех. Обваляйте каждый шарик в сахарной пудре, чтобы он полностью покрыл поверхность.
- Выложите шарики на противень, соблюдая расстояние между ними, так как тесто немного расплывется во время выпечки. Печите 10–12 минут, пока печенье не приобретет золотистый оттенок, а его поверхность не потрескается, создавая характерные "складочки".
- Дайте печенью немного остыть на противень, а затем переложите его на решетку для полного охлаждения.
Его легкий лимонный аромат и сладкокислый вкус идеально сочетаются с горячими напитками. Этот рецепт может стать вашим любимым для домашней выпечки – минимум усилий, максимум удовольствия. Попробуйте и убедитесь, насколько легко приготовить что-нибудь действительно незабываемое.
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