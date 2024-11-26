Лимонные мини-кексы: рецепт ароматной выпечки

Лимонные мини-кексы – настоящий взрыв вкуса и аромата, ведь их нежный цитрусовый оттенок покоряет сердца, а легкость приготовления делает идеальным вариантом домашней выпечки.

На странице hatice0ncel раскрыли все секреты приготовления этого волшебного блюда.

Ингредиенты Сливочное масло 125 г Сахар 125 г Яйца 2 шт. Мука 125 г Разрыхлитель 1 час. л Соль Лимонный сок Цедра лимона 1 шт. Йогурт 1 ст. л Сахарная пудра 100 г

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте формы для кексов: смажьте их сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. В большой миске взбейте миксером мягкое сливочное масло с сахаром до получения кремовой консистенции. Масло должно стать пышным и светлым. Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая после каждого добавления. Яйца должны хорошо смешаться с маслом и создать однородную основу для теста. В другой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и щепотку соли. К масляной массе добавьте йогурт, сок и лимонную цедру. Постепенно вводите мучную смесь и перемешивайте до получения однородного теста. Разлейте тесто по формам, заполните их примерно на две трети. Выпекайте кексы в предварительно разогретой духовке в течение 20 минут или до появления золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Дайте выпечке немного остыть в формах, а затем осторожно извлеките. В небольшой миске смешайте сахарную пудру с лимонным соком. Остывшие кексы смажьте лимонным соусом.

Эта выпечка прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничных угощений. Нежная текстура теста, приятная кислинка лимонного соуса и аромат свежих цитрусов сделают эти кексы любимцами в вашей семье.

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