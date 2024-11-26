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Лимонные мини-кексы: рецепт ароматной выпечки

Лимонные мини-кексы: рецепт ароматной выпечки

Лимонные миникексы / Фото: Credits

Лимонные мини-кексы – настоящий взрыв вкуса и аромата, ведь их нежный цитрусовый оттенок покоряет сердца, а легкость приготовления делает идеальным вариантом домашней выпечки.

На странице hatice0ncel раскрыли все секреты приготовления этого волшебного блюда.

Ингредиенты

Сливочное масло
125 г
Сахар
125 г
Яйца
2 шт.
Мука
125 г
Разрыхлитель
1 час. л
Соль
Лимонный сок
Цедра лимона
1 шт.
Йогурт
1 ст. л
Сахарная пудра
100 г

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте формы для кексов: смажьте их сливочным маслом и слегка присыпьте мукой.
  2. В большой миске взбейте миксером мягкое сливочное масло с сахаром до получения кремовой консистенции. Масло должно стать пышным и светлым.
  3. Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая после каждого добавления. Яйца должны хорошо смешаться с маслом и создать однородную основу для теста.
  4. В другой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и щепотку соли.
  5. К масляной массе добавьте йогурт, сок и лимонную цедру.
  6. Постепенно вводите мучную смесь и перемешивайте до получения однородного теста.
  7. Разлейте тесто по формам, заполните их примерно на две трети.
  8. Выпекайте кексы в предварительно разогретой духовке в течение 20 минут или до появления золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
  9. Дайте выпечке немного остыть в формах, а затем осторожно извлеките.
  10. В небольшой миске смешайте сахарную пудру с лимонным соком.
  11. Остывшие кексы смажьте лимонным соусом.

Эта выпечка прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничных угощений. Нежная текстура теста, приятная кислинка лимонного соуса и аромат свежих цитрусов сделают эти кексы любимцами в вашей семье.

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