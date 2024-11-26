Лимонные мини-кексы: рецепт ароматной выпечки

Лимонные мини-кексы – настоящий взрыв вкуса и аромата, ведь их нежный цитрусовый оттенок покоряет сердца, а легкость приготовления делает идеальным вариантом домашней выпечки.
На странице hatice0ncel раскрыли все секреты приготовления этого волшебного блюда.
Ингредиенты
- Сливочное масло
- 125 г
- Сахар
- 125 г
- Яйца
- 2 шт.
- Мука
- 125 г
- Разрыхлитель
- 1 час. л
- Соль
- Лимонный сок
- Цедра лимона
- 1 шт.
- Йогурт
- 1 ст. л
- Сахарная пудра
- 100 г
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте формы для кексов: смажьте их сливочным маслом и слегка присыпьте мукой.
- В большой миске взбейте миксером мягкое сливочное масло с сахаром до получения кремовой консистенции. Масло должно стать пышным и светлым.
- Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая после каждого добавления. Яйца должны хорошо смешаться с маслом и создать однородную основу для теста.
- В другой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и щепотку соли.
- К масляной массе добавьте йогурт, сок и лимонную цедру.
- Постепенно вводите мучную смесь и перемешивайте до получения однородного теста.
- Разлейте тесто по формам, заполните их примерно на две трети.
- Выпекайте кексы в предварительно разогретой духовке в течение 20 минут или до появления золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
- Дайте выпечке немного остыть в формах, а затем осторожно извлеките.
- В небольшой миске смешайте сахарную пудру с лимонным соком.
- Остывшие кексы смажьте лимонным соусом.
Эта выпечка прекрасно подойдет как для семейного чаепития, так и для праздничных угощений. Нежная текстура теста, приятная кислинка лимонного соуса и аромат свежих цитрусов сделают эти кексы любимцами в вашей семье.
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