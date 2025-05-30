Лимонный чизкейк: рецепт оригинального десерта / © Associated Press

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Это больше, чем торт. Это изысканный, легкий, но насыщенный десерт, одинаково уместный и на семейном празднике, и на романтическом вечере. О его рецепте рассказали на странице Baked by Laora.

Ингредиенты

Ингредиенты для основы из печенья

Сладкое печенье 400 г

Сливочное масло (растопленное) 120 г

Ингредиенты для творожной начинки чизкейка

Сливочный творог 600 г

Сметана или крем-фреш 160 г

Сахар 180 г

Яйца 3 шт.

Цедра лимона 1/3 шт.

Сок лимона ½ шт.

Ингредиенты для лимонного курда (густой цитрусовый крем)

Свежий лимонный сок 125 мл

Яйца 3 шт.

Сахар 100–125 г

Сливочное масло 70 г

Ингредиенты для крема из маскарпоне для отделки

Маскарпоне 250 г

Жирные сливки 100 мл

Сахарная пудра 50 г

Приготовление

Приготовление основания из печенья

Измельчите печенье в блендере до состояния крошки. Смешайте с растопленным маслом до состояния влажного песка. Выложите смесь в разъемную форму, прижимайте ко дну и бортикам. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 200°C около 8 мин. Дайте основе немного остыть перед добавлением начинки.

Приготовление сырной начинки для чизкейка

В большой миске смешайте сливочный сыр со сметаной — вручную или миксером на низкой скорости, чтобы избежать появления лишнего воздуха. Добавьте сахар, лимонный сок и цедру, взбейте до однородности. По одному вмешивайте яйца, взбивайте до исчезновения комочков, но не чрезмерно. Перелейте массу на охлажденное основание. Разогрейте духовой шкаф до 160°C. Поставьте форму с чизкейком на решетку, а на нижний уровень — форму с горячей водой (водяная баня помогает избежать трещин). Выпекайте 45–60 мин, пока центр чизкейка слегка дрожит во время встряхивания. Выключите духовку, приоткройте дверцу и дайте чизкейку медленно остыть 10–20 мин. Затем охладить до комнатной температуры и поставить в холодильник на ночь.

Приготовление лимонного курда (густой цитрусовый крем)

В небольшой кастрюле смешайте лимонный сок, яйца и сахар. Готовьте на медленном огне, постоянно помешивайте, пока масса не загустеет (около 7–10 мин). Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте до однородности. Перелейте в миску, накройте пленкой в контакт и оставьте остывать.

Приготовление крема из маскарпоне для отделки

В миске сбейте маскарпоне с сахарной пудрой. Добавьте холодные сливки и взбивайте еще 1–2 минуты, пока масса не станет густой и кремообразной.

Финальный штрих

Извлеките охлажденный чизкейк из холодильника. Нанесите равномерный слой крема из маскарпоне. Сверху ложкой выложите лимонный курд, можно сделать узоры или оставить как зеркальную глазурь. При желании украсьте цедрой, лимонными ломтиками или мятой.

Лимонный чизкейк — это сочетание нежной кислинки и сливочной сладости. Идеальный вариант для тех, кто хочет что-то свежее, легкое, но очень эффектное.