Лимонный кекс в сливочной глазури: простой рецепт

В холодное время года хочется побаловать себя выпечкой. Лимонный кекс - отличный выбор для осеннего чаепития.

В холодное время года цитрусовые пользуются особенной популярностью, потому что использование этих фруктов наполняет нашу жизнь вкусом, запахом и цветом, а все эти факторы влияют на наше настроение, что сейчас особенно важно.

Ингредиенты

сливочное масло - 120 г

оливковое масло - 60г

светло-коричневый сахар - 200 г

сахар - 100 г

цедра лимона - 2 ст. л

яйца - 3 шт.

мука - 250-270 г.

разрыхлителю - 1 ч. л. с горкой

соль - половина ч. л

сметана - 180 г

Ингредиенты для глазури

сахарная пудра - 120 г

лимонный сок - 1 ст. л

густые сливки - от одной до трех столовых ложек

цедра лимона для посылки

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки маслом.

Взбейте сливочное масло, растительное масло, коричневый сахар, сахарный песок и лимонную цедру до получения легкой и воздушной массы, около 4 минут.

Добавляйте яйца по одному, перемешивая после каждого добавления до полного растворения, затем соскребая массу со стенок миски перед добавлением следующего.

Смешайте просеянную муку, разрыхлитель и соль. Добавьте половину сухой смеси к влажным ингредиентам и перемешайте. Добавьте сметану и перемешайте до однородности, затем добавьте оставшуюся муку и перемешайте.

Вылейте тесто в подготовленную форму для хлеба и распределите ровным слоем, затем отправьте в духовку. Выпекайте от 50 минут до 1 часа. Остудите в форме в течение 15 минут, затем переложить на решетку до полного остывания.

Приготовление глазури

Смешайте сахарную пудру, лимонный сок и сливки, чтобы получилась густая глазурь. Если масса получилась слишком густой, добавляйте больше сливок, пока глазурь не достигнет желаемой консистенции. Выложите на остывший кекс, затем украсьте лимонной цедрой. Дайте настояться 15 минут, прежде чем нарезать.

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