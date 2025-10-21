ТСН в социальных сетях

Лимонный тарт: рецепт яркого и ароматного десерта

Если осень кажется вам слишком серой, добавьте в жизнь яркости. Лимонный тарт — это десерт, который словно создан, чтобы разогнать облака. Хрупкое песочное тесто, бархатный лимонно-лаймовый курд и нежная меренга с карамельной корочкой — сочетание, от которого трудно оторваться.

Лимонный тарт

Лимонный тарт / © www.credits

Рецептом этого вкуснейшего тарта поделилась на странице diana_kulikovska и мы уверены, что он не просто вкусный, но и выглядит так, будто его готовили в лучшей французской пекарне.

Лимонный тарт — это классика французской кухни. Его главная магия в балансе между нежной сладостью меренги, сливочной текстурой лимонного курда и легкой кислинкой цитрусов. Этот десерт прекрасно подходит и для праздничного стола, и для домашнего вечера с чашкой чая.

Ингредиенты

Тесто

  • Мука 300 г

  • Сахарная пудра 50 г

  • Масло 160 г 

  • Яйцо 1 шт.

  • Вода, чтобы всего с яйцом было 70 г

Лимонно-лаймовый курд

  • Цитрусовый фреш (сок апельсина, лимона и лайма) 130 мл

  • Цедра половины лимона и половины лайма

  • Яйца 3 шт.

  • Сахар 120 г

  • Масло 50 г

Меренга

  • Белки 2 шт.

  • Сахар 140 г

  • Вода 35 мл

Приготовление теста

  1. В миске смешайте муку и пудру.

  2. Добавьте нарезанное холодное масло и перетрите руками до состояния крошки.

  3. Вбейте яйцо с водой, замесите тесто, раскатайте его и выложите в форму.

  4. Выпекайте при 180°C около 20 мин, пока корочка не станет золотистой. Если хотите, чтобы тесто не потеряло форму во время выпекания, накройте его пергаментом и засыпьте сухой фасолью или рисом.

Приготовление лимонно-лаймового курда

  1. Смешайте фреш, сахар, яйца и цедру.

  2. Готовьте на медленном огне, постоянно помешивая, до густой, кремовой консистенции.

  3. Снимите с плиты, добавьте масло, перемешайте до однородности.

  4. Выложите курд на испеченную основу и запекай еще 10 мин.

Приготовление меренги

  1. Взбейте белки до густой пены.

  2. Тем временем в сотейнике из воды и сахара сварите сироп до появления первых пузырьков.

  3. Медленно вливайте горячий сироп в белки, не прекращайте взбивать.

  4. Масса должна стать блестящей, плотной и не выпадать из чаши.

  5. Выложите меренгу поверх тарта и запекайте 2-3 мин, пока она не станет золотистой.

Подача

Этот тарт — самодостаточный, но идеально сочетается с чашкой зеленого чая или кофе с нотками карамели. Перед подачей охладите его в холодильнике не менее часа, чтобы слои «подружились», а вкусы раскрылись полностью. Если хотите освежить подачу, украсьте десерт свежими мятными листочками или тонко нарезанными ломтиками лайма.

Лимонный тарт — это не просто десерт. Это маленький ритуал счастья, где сочетаются терпкость и нежность, сладость и свежесть. Его аромат наполняет дом, а каждый кусочек напоминает, что даже самый пасмурный день можно сделать ярче, достаточно лишь кусочка лимонного чуда.

