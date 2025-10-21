- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 2 мин
Лимонный тарт: рецепт яркого и ароматного десерта
Если осень кажется вам слишком серой, добавьте в жизнь яркости. Лимонный тарт — это десерт, который словно создан, чтобы разогнать облака. Хрупкое песочное тесто, бархатный лимонно-лаймовый курд и нежная меренга с карамельной корочкой — сочетание, от которого трудно оторваться.
Рецептом этого вкуснейшего тарта поделилась на странице diana_kulikovska и мы уверены, что он не просто вкусный, но и выглядит так, будто его готовили в лучшей французской пекарне.
Лимонный тарт — это классика французской кухни. Его главная магия в балансе между нежной сладостью меренги, сливочной текстурой лимонного курда и легкой кислинкой цитрусов. Этот десерт прекрасно подходит и для праздничного стола, и для домашнего вечера с чашкой чая.
Ингредиенты
Тесто
Мука 300 г
Сахарная пудра 50 г
Масло 160 г
Яйцо 1 шт.
Вода, чтобы всего с яйцом было 70 г
Лимонно-лаймовый курд
Цитрусовый фреш (сок апельсина, лимона и лайма) 130 мл
Цедра половины лимона и половины лайма
Яйца 3 шт.
Сахар 120 г
Масло 50 г
Меренга
Белки 2 шт.
Сахар 140 г
Вода 35 мл
Приготовление теста
В миске смешайте муку и пудру.
Добавьте нарезанное холодное масло и перетрите руками до состояния крошки.
Вбейте яйцо с водой, замесите тесто, раскатайте его и выложите в форму.
Выпекайте при 180°C около 20 мин, пока корочка не станет золотистой. Если хотите, чтобы тесто не потеряло форму во время выпекания, накройте его пергаментом и засыпьте сухой фасолью или рисом.
Приготовление лимонно-лаймового курда
Смешайте фреш, сахар, яйца и цедру.
Готовьте на медленном огне, постоянно помешивая, до густой, кремовой консистенции.
Снимите с плиты, добавьте масло, перемешайте до однородности.
Выложите курд на испеченную основу и запекай еще 10 мин.
Приготовление меренги
Взбейте белки до густой пены.
Тем временем в сотейнике из воды и сахара сварите сироп до появления первых пузырьков.
Медленно вливайте горячий сироп в белки, не прекращайте взбивать.
Масса должна стать блестящей, плотной и не выпадать из чаши.
Выложите меренгу поверх тарта и запекайте 2-3 мин, пока она не станет золотистой.
Подача
Этот тарт — самодостаточный, но идеально сочетается с чашкой зеленого чая или кофе с нотками карамели. Перед подачей охладите его в холодильнике не менее часа, чтобы слои «подружились», а вкусы раскрылись полностью. Если хотите освежить подачу, украсьте десерт свежими мятными листочками или тонко нарезанными ломтиками лайма.
Лимонный тарт — это не просто десерт. Это маленький ритуал счастья, где сочетаются терпкость и нежность, сладость и свежесть. Его аромат наполняет дом, а каждый кусочек напоминает, что даже самый пасмурный день можно сделать ярче, достаточно лишь кусочка лимонного чуда.