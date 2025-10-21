Лимонный тарт: рецепт яркого и ароматного десерта

Лимонный тарт / © www.credits

Рецептом этого вкуснейшего тарта поделилась на странице diana_kulikovska и мы уверены, что он не просто вкусный, но и выглядит так, будто его готовили в лучшей французской пекарне.

Лимонный тарт — это классика французской кухни. Его главная магия в балансе между нежной сладостью меренги, сливочной текстурой лимонного курда и легкой кислинкой цитрусов. Этот десерт прекрасно подходит и для праздничного стола, и для домашнего вечера с чашкой чая.

Ингредиенты

Тесто

Мука 300 г

Сахарная пудра 50 г

Масло 160 г

Яйцо 1 шт.

Вода, чтобы всего с яйцом было 70 г

Лимонно-лаймовый курд

Цитрусовый фреш (сок апельсина, лимона и лайма) 130 мл

Цедра половины лимона и половины лайма

Яйца 3 шт.

Сахар 120 г

Масло 50 г

Меренга

Белки 2 шт.

Сахар 140 г

Вода 35 мл

Приготовление теста

В миске смешайте муку и пудру. Добавьте нарезанное холодное масло и перетрите руками до состояния крошки. Вбейте яйцо с водой, замесите тесто, раскатайте его и выложите в форму. Выпекайте при 180°C около 20 мин, пока корочка не станет золотистой. Если хотите, чтобы тесто не потеряло форму во время выпекания, накройте его пергаментом и засыпьте сухой фасолью или рисом.

Приготовление лимонно-лаймового курда

Смешайте фреш, сахар, яйца и цедру. Готовьте на медленном огне, постоянно помешивая, до густой, кремовой консистенции. Снимите с плиты, добавьте масло, перемешайте до однородности. Выложите курд на испеченную основу и запекай еще 10 мин.

Приготовление меренги

Взбейте белки до густой пены. Тем временем в сотейнике из воды и сахара сварите сироп до появления первых пузырьков. Медленно вливайте горячий сироп в белки, не прекращайте взбивать. Масса должна стать блестящей, плотной и не выпадать из чаши. Выложите меренгу поверх тарта и запекайте 2-3 мин, пока она не станет золотистой.

Подача

Этот тарт — самодостаточный, но идеально сочетается с чашкой зеленого чая или кофе с нотками карамели. Перед подачей охладите его в холодильнике не менее часа, чтобы слои «подружились», а вкусы раскрылись полностью. Если хотите освежить подачу, украсьте десерт свежими мятными листочками или тонко нарезанными ломтиками лайма.

Лимонный тарт — это не просто десерт. Это маленький ритуал счастья, где сочетаются терпкость и нежность, сладость и свежесть. Его аромат наполняет дом, а каждый кусочек напоминает, что даже самый пасмурный день можно сделать ярче, достаточно лишь кусочка лимонного чуда.