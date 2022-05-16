Лионский салат из одуванчиков от Андрея Величко

Бренд-шеф Андрей Величко рассказал, как приготовить популярное французское блюдо из простых ингредиентов.

В кулинарном мире есть много вкусов и сочетаний, которые очень удачные. Эти сочетания нравятся не определенным гурманам и знатокам, а целым народам, целым поколениям. Конечно же, нет универсального рецепта или блюда, которое бы понравилось всем. Нет и не будет. И это нормально.

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Но вспомните или представьте вкус: теплого заварного крема в эклерах, или мамином Наполеоне, или медовика с традиционным для нас сочетанием меда в коржах и сметаны в креме, сырников или ленивых вареников из домашнего творога со сметаной и медом, или вареньем, или вкус горячих, свежепожареных котлет со сливочным картофельным пюре, ну а вкус жирной селедки, молодого картофеля и черного хлеба?

Как минимум, половина читателей улыбнулась, прочитав это меню. Это наш национальный вкус. А вот я хочу написать рецепт очень популярного вкуса французского, который понравился и мне. Это лионский салат.

Подробно о нем

Познакомили меня с этим салатом, как ни странно, во Франции, в Лионе. Во время учебы в кулинарном институте Поля Бокюза меня угостили салатом с горьковато-кислым вкусом, и мне запомнился этот самый вкус. Причем угостили меня им на рынке, в одном обычном ресторанчике на рынке. Такой, с бумажными тарелками.

Так вот о вкусе - это были светлые листья салата, похожи на рукколу, а может фризе. И каково было мое удивление, когда мне рассказали, что я ел листья одуванчика! Да, именно одуванчика! Французы гениальны - они выращивают одуванчики в подвалах, без солнечного света, и они не начинают горчить!

Заправка

Кисловатая заправка имеет свое название. Винегрет! Да, оказывается, это не салат с отварной свеклой, другими корнеплодами и квашеными огурцами, а винегрет - одна из классических салатных заправок во французской кухне, основу составляет уксус и масло в соотношении 1:3. Хотя эта заправка очень популярна и в Германии, и особенно в Скандинавии. Полагаю, именно так в нашу кухню и пришел салат винегрет.

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Третий компонент вкуса - это был жареный бекон и яйцо пашот. Сочетания теплого желтка яйца и хрустящего бекона это вы представляете как вкусно. Вот собственно, таким шедевром меня угостили на рынке, и назывался он лионский салат, или Lyonnaise Salad, or Salade Lyonniase.

Вот несколько лет я жил с этим вкусом в памяти и решил его воспроизвести. Естественно, моя привязанность к родной Бессарабии не прошла бесследно - там я собрал одуванчики для этого салата.

Состав на 4 порции:

листья одуванчиков - 300-400 г (можно заменить на рукколу, фризе, или любой листовой салата, что есть под рукой);

яйцо пашот - 4 шт;

бекон - 200 г.

Заправка винегретная:

уксус - 2 ст ложки;

масло оливковое - 6 ст ложек;

горчица молотая - 1 ч ложка;

горчица в зернах - 1 ч ложка;

соль, перец.

Приготовление:

1. Одуванчики. Поскольку пишу я об этом рецепте в мае, и мы не во Франции, то салатных одуванчиков нам пока не найти. Но ранней весной, а в Бессарабии это март и начало апреля, листья полевых одуванчиков очень нежные. С приятной легкой горечью, намного нежнее рукколы. Но как только появляются первые цветочки одуванчиков - они начинают горчить и в салат не годятся.

Фото: Facebook Андрея Величко

Замените одуванчики рукколой или салатом фризе. Да в принципе, вы можете использовать любой листовой салат. Я, например, листья одуванчика смешал со шпинатом, лебедой и укропом. Что было на огороде - то и пошло в тарелку! Но тщательно вымойте салат и удалите жесткие листья, грязь, мусор и червячков (если используете не обработанную натуральную зелень).

Фото: Facebook Андрея Величко

2. Соус. Винегретный соус приготовить довольно просто. Смешать уксус с солью и перцем. Уксус нужно подбирать в противовес маслу. Винный, виноградный, яблочный, малиновый, любой фруктовый. Чем ярче уксус, тем проще должно быть масло.

Фото: Facebook Андрея Величко

Венчиком взбить постепенно вливая растительное масло (оливковое, подсолнечное, рапсовое, виноградных косточек - любое, на ваш вкус). И стабилизировать массу введя горчицу. Дать немного постоять - если соус расслоится - перемешайте венчиком.

Фото: Facebook Андрея Величко

3. Бекон (подчеревок) - слайсы или соломку свиного животика средней жирности хорошо обжарить на сковороде, посолив. Важно, чтобы бекон получился хрустящим. И не жирным - после сковороды откиньте на салфетку.

4. Яйцо пашот - я уже описывал, как его приготовить.

Фото: Facebook Андрея Величко

5. Готовим салат - смешиваем листья салата с заправкой и беконом, выкладываем в глубокую тарелку, сверху яйцо пашот и едим. Это очень правильное сочетание!

6. Вариации. Как я сказал, салат с винегретной заправкой очень универсален. Вот несколько возможных вариаций:

замените уксус на лимонный сок. Идеален для салата с молодой капустой и редисом;

добавьте в соус клубнику и мед. Идеален для салата со спаржей. Мед - 1 ст ложка, а клубники - 100 г;

приготовьте соус в блендере, добавив любую ягоду (100 г) - ежевику, клубнику, голубику, малину. Идеально для салата с орешками и горгонзолой.

Приятного аппетита!

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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