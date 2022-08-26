Листовой панкейк с ягодами, запеченный в духовке: быстрый рецепт для завтрака

Если вы любите панкейки на завтрак, но у вас нет времени на их выпекание, попробуйте этот рецепт.

Это очень простой рецепт, и он идеально подходит для большой семьи. На подготовку теста уйдет всего 20 минут. Эти панкейки хороши сами по себе, восхитительны с ягодами и фруктами, но, если вы хотите, вы можете готовить их без ягод и подавать их с беконом, колбасой и овощами.

Ингредиенты

сливочное масло - 6 ст. л.

молоко - 2 ст.

уксус - 2ст. л.

яйца - 2 шт.

мука - 2,5 ст.

разрыхлитель - 2 ст. л.

соль - 0,5 ч. л.

сахар - 0,25 ст.

клубника - 0,5 ст.

черника -- 0,5 ст.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень 2 столовыми ложками растопленного сливочного масла.

Смешайте молоко и уксус. Оставьте на 5 минут.

Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар.

Добавьте молоко, яичные желтки и 4 столовые ложки растопленного масла к сухим ингредиентам. Перемешивайте до исчезновения комочков.

Взбейте яичные белки до образования мягких пиков. Аккуратно введите белки в тесто с помощью резиновой лопаточки.

Выложите тесто в подготовленную форму. Посыпьте нарезанной клубникой и черникой и выпекайте 15-20 минут, или пока блины не станут твердыми и золотисто-коричневыми.

Подавайте с маслом и кленовым сиропом или со сметаной и вареньем.

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