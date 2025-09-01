- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 2 мин
Лодочки из баклажанов с мясом и сыром: рецепт сочного блюда для всей семьи
Баклажаны — это универсальный овощ, который прекрасно сочетается с мясом, овощами, зеленью и сыром.
Если вы хотите приготовить что-то сытное, но в то же время нежное и ароматное, обязательно попробуйте лодочки из баклажанов с мясной начинкой и сыром. Это блюдо подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола, оно имеет яркий и аппетитный вид и имеет богатый вкус. Рецептом приготовления поделились на странице Liliya.cooking.
Ингредиенты
- Баклажан
- 3 шт.
- Мясной фарш (говяжий, куриный или индюшиный)
- 400 г
- Лук
- 1 шт.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Помидор
- 1 шт.
- Твердый сыр (моцарелла, гауда или сулугуни)
- 200 г
- Масло
- 2 ст. л.
- Соль
-
- Черный перец
-
- Любимые специи (орегано, базилик, паприка или кориандр)
-
Приготовление
Разрежьте баклажаны пополам вдоль и сделайте внутри сетчатые надрезы, но не повредите кожуру.
Выложите их на противень, смажьте маслом, слегка посолите и запекайте в духовке при 200°C в течение 40-50 мин. Мякоть станет нежной и легкой для дальнейшего приготовления.
На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок. Добавьте мясной фарш и разомните его лопаткой, чтобы не было комочков
Когда фарш подрумянится, добавьте помидор. Если используете свежий томат, через несколько минут снимите с него кожицу и разомните вилкой. Приправьте солью, перцем и специями.
Выньте запеченные баклажаны из духовки и осторожно разомните мякоть вилкой, чтобы образовалась «лодочка». Наполните ее мясной начинкой и щедро посыпьте тертым сыром.
Поставьте лодочки еще раз в духовку на 10-15 мин, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную золотистую корочку.
Советы
Если хотите сделать блюдо менее калорийным, используйте куриный фарш и сыр с небольшим содержанием жира.
Для большего аромата можно добавить зелень петрушки или кинзы в начинку.
Это блюдо прекрасно сочетается со свежим салатом из овощей или легким йогуртовым соусом.
Лодочки из баклажанов с мясом и сыром — это блюдо, которое сочетает в себе пользу овощей, питательность мяса и нежность растопленного сыра. Оно простое в приготовлении, но выглядит так, будто вы потратили много времени на кулинарный шедевр.