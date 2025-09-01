ТСН в социальных сетях

Рецепты
121
2 мин

Лодочки из баклажанов с мясом и сыром: рецепт сочного блюда для всей семьи

Баклажаны — это универсальный овощ, который прекрасно сочетается с мясом, овощами, зеленью и сыром.

Станислава Бондаренко
1 час. 15 мин.
150 ккал
Лодочки из баклажанов с мясом и сыром

Лодочки из баклажанов с мясом и сыром / © Credits

Если вы хотите приготовить что-то сытное, но в то же время нежное и ароматное, обязательно попробуйте лодочки из баклажанов с мясной начинкой и сыром. Это блюдо подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола, оно имеет яркий и аппетитный вид и имеет богатый вкус. Рецептом приготовления поделились на странице Liliya.cooking.

Ингредиенты

Баклажан
3 шт.
Мясной фарш (говяжий, куриный или индюшиный)
400 г
Лук
1 шт.
Чеснок
2 зубчика
Помидор
1 шт.
Твердый сыр (моцарелла, гауда или сулугуни)
200 г
Масло
2 ст. л.
Соль
Черный перец
Любимые специи (орегано, базилик, паприка или кориандр)

Приготовление

  1. Разрежьте баклажаны пополам вдоль и сделайте внутри сетчатые надрезы, но не повредите кожуру.

  2. Выложите их на противень, смажьте маслом, слегка посолите и запекайте в духовке при 200°C в течение 40-50 мин. Мякоть станет нежной и легкой для дальнейшего приготовления.

  3. На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок. Добавьте мясной фарш и разомните его лопаткой, чтобы не было комочков

  4. Когда фарш подрумянится, добавьте помидор. Если используете свежий томат, через несколько минут снимите с него кожицу и разомните вилкой. Приправьте солью, перцем и специями.

  5. Выньте запеченные баклажаны из духовки и осторожно разомните мякоть вилкой, чтобы образовалась «лодочка». Наполните ее мясной начинкой и щедро посыпьте тертым сыром.

  6. Поставьте лодочки еще раз в духовку на 10-15 мин, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную золотистую корочку.

Советы

  • Если хотите сделать блюдо менее калорийным, используйте куриный фарш и сыр с небольшим содержанием жира.

  • Для большего аромата можно добавить зелень петрушки или кинзы в начинку.

  • Это блюдо прекрасно сочетается со свежим салатом из овощей или легким йогуртовым соусом.

Лодочки из баклажанов с мясом и сыром — это блюдо, которое сочетает в себе пользу овощей, питательность мяса и нежность растопленного сыра. Оно простое в приготовлении, но выглядит так, будто вы потратили много времени на кулинарный шедевр.

