Лодочки из баклажанов с мясом и сыром: рецепт сочного блюда для всей семьи

Если вы хотите приготовить что-то сытное, но в то же время нежное и ароматное, обязательно попробуйте лодочки из баклажанов с мясной начинкой и сыром. Это блюдо подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола, оно имеет яркий и аппетитный вид и имеет богатый вкус. Рецептом приготовления поделились на странице Liliya.cooking.

Ингредиенты Баклажан 3 шт. Мясной фарш (говяжий, куриный или индюшиный) 400 г Лук 1 шт. Чеснок 2 зубчика Помидор 1 шт. Твердый сыр (моцарелла, гауда или сулугуни) 200 г Масло 2 ст. л. Соль Черный перец Любимые специи (орегано, базилик, паприка или кориандр)

Приготовление

Разрежьте баклажаны пополам вдоль и сделайте внутри сетчатые надрезы, но не повредите кожуру. Выложите их на противень, смажьте маслом, слегка посолите и запекайте в духовке при 200°C в течение 40-50 мин. Мякоть станет нежной и легкой для дальнейшего приготовления. На сковороде разогрейте немного масла, обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок. Добавьте мясной фарш и разомните его лопаткой, чтобы не было комочков Когда фарш подрумянится, добавьте помидор. Если используете свежий томат, через несколько минут снимите с него кожицу и разомните вилкой. Приправьте солью, перцем и специями. Выньте запеченные баклажаны из духовки и осторожно разомните мякоть вилкой, чтобы образовалась «лодочка». Наполните ее мясной начинкой и щедро посыпьте тертым сыром. Поставьте лодочки еще раз в духовку на 10-15 мин, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную золотистую корочку.

Советы

Если хотите сделать блюдо менее калорийным, используйте куриный фарш и сыр с небольшим содержанием жира.

Для большего аромата можно добавить зелень петрушки или кинзы в начинку.

Это блюдо прекрасно сочетается со свежим салатом из овощей или легким йогуртовым соусом.

Лодочки из баклажанов с мясом и сыром — это блюдо, которое сочетает в себе пользу овощей, питательность мяса и нежность растопленного сыра. Оно простое в приготовлении, но выглядит так, будто вы потратили много времени на кулинарный шедевр.