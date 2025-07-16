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Лодочки из батона с разными начинками: выберите рецепт себе по вкусу
Если вам надоели привычные бутерброды, а времени готовить что-то сложное мало, попробуйте приготовить хрустящие лодочки из батона с разными вкусными начинками.
Можно сказать, что эти мини-пиццы в багете — настоящее спасение, когда хочется чего-то теплого, ароматного и сытного. Их с удовольствием едят и взрослые, и дети. А самое главное, они готовятся всего за 10 мин в духовке, а как это сделать рассказали на странице lypovva.
Ингредиенты
Основа
Батон 2 шт.
Кетчуп 4-5 ст. л
Чесночный соус 4-5 ст. л
Тертый сыр по 300 г
Начинка №1: классическая пицца-версия
Ветчина 140 г
Красный лук ½ шт.
Спелый помидор 150 г
Кетчуп или томатный соус
Начинка №2: ароматная с курицей
Копченое куриное филе 140 г
Консервированная кукуруза 100 г
Оливки 60 г
Чесночный соус
Приготовление
Батоны разрежьте пополам вдоль.
Осторожно выньте часть мякиша из середины, чтобы образовались как бы «лодочки». Так начинка не будет выпадать, а хрустящая корочка создаст замечательный контраст текстур.
Половину лодочек смажьте кетчупом или томатным соусом, остальные — чесночным соусом.
В первой версии выложите нарезанную ветчину, кольца лука, помидоры кубиками.
Во второй — кусочки копченого куриного филе, кукурузу и порезанные оливки.
Щедро посыпьте все лодочки натертым сыром.
Выложите лодочки на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10 мин или пока сыр не подрумянится.
Советы
После выпекания посыпьте лодочки зеленым луком, итальянскими травами или орегано.
Подавать лучше сразу, горячими, но и охлажденные лодочки вкусные неплохо.
В начинку можно добавлять перец, грибы, бекон, рукколу, брынзу, все, что найдется в холодильнике.
Лодочки из батона — это не только вкусно, но и очень удобно. Они пригодятся, когда гости уже на пороге или нужно быстро накормить семью. Выберите начинку на свой вкус или экспериментируйте.