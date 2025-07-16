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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Лодочки из батона с разными начинками: выберите рецепт себе по вкусу

Если вам надоели привычные бутерброды, а времени готовить что-то сложное мало, попробуйте приготовить хрустящие лодочки из батона с разными вкусными начинками.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Лодочки из батона с разными начинками tiktok.com_@lypovva

Лодочки из батона с разными начинками tiktok.com_@lypovva

Можно сказать, что эти мини-пиццы в багете — настоящее спасение, когда хочется чего-то теплого, ароматного и сытного. Их с удовольствием едят и взрослые, и дети. А самое главное, они готовятся всего за 10 мин в духовке, а как это сделать рассказали на странице lypovva.

Ингредиенты

Основа

  • Батон 2 шт.

  • Кетчуп 4-5 ст. л 

  • Чесночный соус 4-5 ст. л

  • Тертый сыр по 300 г

Начинка №1: классическая пицца-версия

  • Ветчина 140 г

  • Красный лук ½ шт.

  • Спелый помидор 150 г

  • Кетчуп или томатный соус

Начинка №2: ароматная с курицей

  • Копченое куриное филе 140 г

  • Консервированная кукуруза 100 г

  • Оливки 60 г

  • Чесночный соус

Приготовление

  1. Батоны разрежьте пополам вдоль.

  2. Осторожно выньте часть мякиша из середины, чтобы образовались как бы «лодочки». Так начинка не будет выпадать, а хрустящая корочка создаст замечательный контраст текстур.

  3. Половину лодочек смажьте кетчупом или томатным соусом, остальные — чесночным соусом.

  4. В первой версии выложите нарезанную ветчину, кольца лука, помидоры кубиками.

  5. Во второй — кусочки копченого куриного филе, кукурузу и порезанные оливки.

  6. Щедро посыпьте все лодочки натертым сыром.

  7. Выложите лодочки на противень, застеленный пергаментом.

  8. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10 мин или пока сыр не подрумянится.

Советы

  • После выпекания посыпьте лодочки зеленым луком, итальянскими травами или орегано.

  • Подавать лучше сразу, горячими, но и охлажденные лодочки вкусные неплохо.

  • В начинку можно добавлять перец, грибы, бекон, рукколу, брынзу, все, что найдется в холодильнике.

Лодочки из батона — это не только вкусно, но и очень удобно. Они пригодятся, когда гости уже на пороге или нужно быстро накормить семью. Выберите начинку на свой вкус или экспериментируйте.

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