Лодочки из батона с разными начинками: выберите рецепт себе по вкусу

Лодочки из батона с разными начинками tiktok.com_@lypovva

Реклама

Можно сказать, что эти мини-пиццы в багете — настоящее спасение, когда хочется чего-то теплого, ароматного и сытного. Их с удовольствием едят и взрослые, и дети. А самое главное, они готовятся всего за 10 мин в духовке, а как это сделать рассказали на странице lypovva.

Ингредиенты

Основа

Батон 2 шт.

Кетчуп 4-5 ст. л

Чесночный соус 4-5 ст. л

Тертый сыр по 300 г

Начинка №1: классическая пицца-версия

Ветчина 140 г

Красный лук ½ шт.

Спелый помидор 150 г

Кетчуп или томатный соус

Начинка №2: ароматная с курицей

Копченое куриное филе 140 г

Консервированная кукуруза 100 г

Оливки 60 г

Чесночный соус

Приготовление

Батоны разрежьте пополам вдоль. Осторожно выньте часть мякиша из середины, чтобы образовались как бы «лодочки». Так начинка не будет выпадать, а хрустящая корочка создаст замечательный контраст текстур. Половину лодочек смажьте кетчупом или томатным соусом, остальные — чесночным соусом. В первой версии выложите нарезанную ветчину, кольца лука, помидоры кубиками. Во второй — кусочки копченого куриного филе, кукурузу и порезанные оливки. Щедро посыпьте все лодочки натертым сыром. Выложите лодочки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке около 10 мин или пока сыр не подрумянится.

Советы

После выпекания посыпьте лодочки зеленым луком, итальянскими травами или орегано.

Подавать лучше сразу, горячими, но и охлажденные лодочки вкусные неплохо.

В начинку можно добавлять перец, грибы, бекон, рукколу, брынзу, все, что найдется в холодильнике.

Лодочки из батона — это не только вкусно, но и очень удобно. Они пригодятся, когда гости уже на пороге или нужно быстро накормить семью. Выберите начинку на свой вкус или экспериментируйте.