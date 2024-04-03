Как солить лосось в домашних условиях: идеальный рецепт

Засолить лосось можно и самому. Это несложно, особенно если воспользоваться рецептом от профессионалов.
Ингредиенты
- филе лосося
- 1 кг
- морская соль
- 3 ст. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- Апероль
- 50 мл
- укроп
- 5-6 веточек
- цедра 1 апельсина
- цедра 1 лимона
- Сначала смешайте соль, сахар и "Апероль". Хорошо смажьте этим составом рыбу и поставьте в холодильник на 12 часов.
- Затем вытрите рыбу насухо бумажным полотенцем
- Смешайте мелко нарезанный укроп, цедру апельсина и лимона и выложите поверх рыбы.
- Плотно заверните сначала в пергамент, затем в пищевую пленку и поставьте в холодильник еще на пару часов.
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