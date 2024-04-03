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Как солить лосось в домашних условиях: идеальный рецепт

Время готовки
2 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
269 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
442
Время на прочтение
1 мин
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Как солить лосось в домашних условиях: идеальный рецепт

Лосось для закусок и бутербродов / Фото: Credits

Засолить лосось можно и самому. Это несложно, особенно если воспользоваться рецептом от профессионалов.

Ингредиенты

филе лосося
1 кг
морская соль
3 ст. л.
сахар
1 ст. л.
Апероль
50 мл
укроп
5-6 веточек
цедра 1 апельсина
цедра 1 лимона
  1. Сначала смешайте соль, сахар и "Апероль". Хорошо смажьте этим составом рыбу и поставьте в холодильник на 12 часов.
  2. Затем вытрите рыбу насухо бумажным полотенцем
  3. Смешайте мелко нарезанный укроп, цедру апельсина и лимона и выложите поверх рыбы.
  4. Плотно заверните сначала в пергамент, затем в пищевую пленку и поставьте в холодильник еще на пару часов.

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