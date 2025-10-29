Лосось, фаршированный креветками: интересный рецепт к праздничному столу

Лосось фаршированный креветками tiktok.com_katya_rybalka

Если вы устали от стандартных салатов и запеченной курицы, попробуйте лосося, фаршированного креветками, шпинатом и вялеными томатами. Это простое в приготовлении, но удивительно изысканное блюдо, о рецепте которого рассказала фудблогер Катя Рыбалка.

Этот рецепт блюда, которое покоряет балансом нежности и насыщенным вкусом. Сочный лосось, ароматная начинка из креветок и шпината, тягучий сулугуни и глянцевая глазурь из соуса терияки — это блюдо буквально тает во рту. А главное — готовится менее чем за полчаса.

Ингредиенты Лосось (хвостовая часть) 500 г Креветки 250 г Вяленые томаты 30 г Шпинат (свежий или замороженный) 30 г Сыр сулугуни 50 г Соус терияки 2-3 ст. л

Приготовление

Возьмите кусок лосося без костей. Сделайте надрез вдоль филе, от середины к краям, не разрезая до конца. Осторожно уберите немного мякоти внутри, чтобы создать «карман» для начинки. Измельчите креветки, шпинат и вяленые томаты. Добавьте натертый сулугуни, он даст нежную тягучую текстуру. Все тщательно перемешайте. Выложите начинку внутрь рыбы, слегка прижмите и «закройте» верхним краем филе. Смажьте рыбу соусом терияки и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 20 мин. На середине приготовления достаньте лосося и снова смажьте соусом — это создаст аппетитную карамельную корочку.

Советы

Если нет готового соуса терияки, смешайте 2 ст. л соевого соуса, 1 ч. л меда, 1 ч. л рисового уксуса и щепотку имбиря.

Начинку можно варьировать, например, добавьте немного сливочного сыра или лимонной цедры для свежести.

Фаршированный лосось выглядит эффектно даже без лишнего декора, просто выложите его на белую тарелку, добавьте несколько листьев микрозелени и ломтик лимона. Это блюдо идеально сочетается с легким белым вином или игристым просекко.