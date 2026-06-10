Лосось с хрустящей макадамией и лаймом youtube.com/@Darren_McGrady / © YouTube

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Кулинарные истории из королевского дворца всегда немного больше, чем просто рецепты. Это привычки, настроения и маленькие ежедневные ритуалы, которые формируют жизнь за закрытыми дверями. Королевский шеф Даррен МакГреди, который работал личным шефом в королевской семье, не раз рассказывал, что принцесса Диана особенно ценила простые и легкие блюда. Лосось настолько часто был среди ее любимых продуктов, что, по словам повара, он даже шутил о «чрезмерном количестве лосося» в меню.

Со временем именно эта рыба стала основой для одного из ее любимых домашних рецептов: лосося с хрустящей корочкой из макадамии, кинзы и лайма, дополненного карамелизированными овощами.

© Associated Press

Ингредиенты

Для лосося

филе лосося — 4 шт. по 170-230 г

оливковое масло — 1 ст. л

цедра и сок 1 лайма

орехи макадамии — ¾ стакана

свежая кинза (мелко нарезанная) — 1 стакан

панировочные сухари — ½-¾ стакана

растопленное сливочное масло — 2 ст. л

яичный желток — 1 шт.

соль

перец

Для овощной основы

оливковое масло — 1 ст. л

красный лук (нарезанный) — 1 стакан

красный болгарский перец — 1 стакан

мед — 1 ст. л

свежий апельсиновый сок — ¼ стакана

соль

перец

Для подачи

соус из майонеза и шрирачи (по желанию)

руккола

Лосось с хрустящей макадамией и лаймом youtube.com/@Darren_McGrady / © YouTube

Приготовление

На сковороде разогрейте оливковое масло, а духовку — до 175°C. Филе лосося приправьте солью и перцем и обжарьте сначала кожей вниз до легкой золотистой корочки. Переверните и отложите в сторону. В кухонном комбайне слегка измельчите макадамию, но не до муки, а до текстурной крошки. Добавьте кинзу, панировочные сухари, цедру и сок лайма, растопленное масло, желток, соль и перец. Полученную ароматную смесь аккуратно выложите на лосося, плотно прижмите. Именно этот слой дает ту самую «королевскую» хрустящую текстуру после запекания. Запекайте примерно 10 мин, до нежной розовой серединки и золотистой корочки. Параллельно на сковороде обжарьте лук и перец на оливковом масле до мягкости. Добавьте мед и апельсиновый сок и дайте соусу слегка увариться до карамельной текстуры.

Подача

На тарелку выложите карамелизированные овощи, сверху — кусок лосося. По желанию добавьте капли майонеза со шрирачей и несколько листьев рукколы для свежести и контраста.

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В результате вы получаете блюдо, в котором сочетаются мягкость рыбы, хрусткость орехов, цитрусовая свежесть и легкая сладость соуса — баланс, который так любила британская принцесса в своей повседневной кухне.

Рецепт, который когда-то готовил королевский шеф, сегодня легко воспроизвести на домашней кухне. И в этом его главная магия, он не о сложности, а об ощущении заботы в деталях.

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