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Лосось с хрустящей макадамией и лаймом — рецепт, который готовил королевский шеф для принцессы Дианы
Лосось с хрустящей орехово-лаймовой корочкой, который в свое время готовили для принцессы Дианы — легкое, изящное и продуманное до деталей блюдо, которое стало частью кулинарной истории британской монархии.
Кулинарные истории из королевского дворца всегда немного больше, чем просто рецепты. Это привычки, настроения и маленькие ежедневные ритуалы, которые формируют жизнь за закрытыми дверями. Королевский шеф Даррен МакГреди, который работал личным шефом в королевской семье, не раз рассказывал, что принцесса Диана особенно ценила простые и легкие блюда. Лосось настолько часто был среди ее любимых продуктов, что, по словам повара, он даже шутил о «чрезмерном количестве лосося» в меню.
Со временем именно эта рыба стала основой для одного из ее любимых домашних рецептов: лосося с хрустящей корочкой из макадамии, кинзы и лайма, дополненного карамелизированными овощами.
Ингредиенты
Для лосося
филе лосося — 4 шт. по 170-230 г
оливковое масло — 1 ст. л
цедра и сок 1 лайма
орехи макадамии — ¾ стакана
свежая кинза (мелко нарезанная) — 1 стакан
панировочные сухари — ½-¾ стакана
растопленное сливочное масло — 2 ст. л
яичный желток — 1 шт.
соль
перец
Для овощной основы
оливковое масло — 1 ст. л
красный лук (нарезанный) — 1 стакан
красный болгарский перец — 1 стакан
мед — 1 ст. л
свежий апельсиновый сок — ¼ стакана
соль
перец
Для подачи
соус из майонеза и шрирачи (по желанию)
руккола
Приготовление
На сковороде разогрейте оливковое масло, а духовку — до 175°C.
Филе лосося приправьте солью и перцем и обжарьте сначала кожей вниз до легкой золотистой корочки. Переверните и отложите в сторону.
В кухонном комбайне слегка измельчите макадамию, но не до муки, а до текстурной крошки.
Добавьте кинзу, панировочные сухари, цедру и сок лайма, растопленное масло, желток, соль и перец.
Полученную ароматную смесь аккуратно выложите на лосося, плотно прижмите. Именно этот слой дает ту самую «королевскую» хрустящую текстуру после запекания.
Запекайте примерно 10 мин, до нежной розовой серединки и золотистой корочки.
Параллельно на сковороде обжарьте лук и перец на оливковом масле до мягкости.
Добавьте мед и апельсиновый сок и дайте соусу слегка увариться до карамельной текстуры.
Подача
На тарелку выложите карамелизированные овощи, сверху — кусок лосося. По желанию добавьте капли майонеза со шрирачей и несколько листьев рукколы для свежести и контраста.
В результате вы получаете блюдо, в котором сочетаются мягкость рыбы, хрусткость орехов, цитрусовая свежесть и легкая сладость соуса — баланс, который так любила британская принцесса в своей повседневной кухне.
Рецепт, который когда-то готовил королевский шеф, сегодня легко воспроизвести на домашней кухне. И в этом его главная магия, он не о сложности, а об ощущении заботы в деталях.