Лосось "Веллингтон": фирменный рецепт праздничного блюда от повара-красавчика

Праздники – это особенное время, когда мы собираемся за столом, чтобы поделиться теплом и вкусными блюдами с близкими. На этот раз известный повар украинского происхождения Volodymyr Testard поделился рецептом, который станет настоящим украшением вашего стола — лосось "Веллингтон".

Ингредиенты Свежий лосось Зеленый лук 1 пучок Свежий шпинат 150 г Сливочный сыр 100г Слоеное тесто 1 упаковка Яйцо 1 шт. Черный кунжут Соль Перец

Приготовление:

Нарежьте зеленый лук. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного оливкового или сливочного масла. Высыпьте нарезанный зеленый лук и шпинат. Обжарьте их, пока шпинат не уменьшится в объеме. Это займет около 2-3 минут. Возьмите филе лосося, тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Посолите и поперчите со всех сторон. Оставьте настояться на несколько минут, чтобы специи проникли внутрь. Возьмите слоеное тесто и раскатайте его. На середину теста выложите слой поджаренного шпината с луком. Сверху равномерно распределите сливочный сыр. Затем положите филе лосося поверх начинки. Убедитесь, что со всех сторон осталось немного свободного пространства для заделки теста. Аккуратно заверните тесто со всех сторон во избежание протекания начинки во время запекания. Смажьте верх теста взбитым яйцом, чтобы придать блюду золотистый цвет и присыпьте черным кунжутом. Поставьте в разогретую духовку до 200 °C. Выпекайте в течение 20-25 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим. Перед подачей дайте блюду немного остыть. Нарежьте порционными кусками, украсьте сверху зеленым луком и подавайте горячим.

Советы:

Используйте только хорошо охлажденное тесто.

Сливочный сыр можно заменить любимым кремовым сыром с травами для дополнительного аромата.

Для блюда подойдет как свежее, так и замороженное филе лосося.

Этот рецепт позволит вам не только удивить своих гостей, но и насладиться приготовлением.

Читайте также: