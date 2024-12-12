Лосось "Веллингтон": фирменный рецепт праздничного блюда от повара-красавчика

Это блюдо сочетает нежный вкус рыбы, сливочную сырную текстуру и аромат зелени.
Праздники – это особенное время, когда мы собираемся за столом, чтобы поделиться теплом и вкусными блюдами с близкими. На этот раз известный повар украинского происхождения Volodymyr Testard поделился рецептом, который станет настоящим украшением вашего стола — лосось "Веллингтон".
Ингредиенты
- Свежий лосось
- Зеленый лук
- 1 пучок
- Свежий шпинат
- 150 г
- Сливочный сыр
- 100г
- Слоеное тесто
- 1 упаковка
- Яйцо
- 1 шт.
- Черный кунжут
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Нарежьте зеленый лук.
- Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного оливкового или сливочного масла. Высыпьте нарезанный зеленый лук и шпинат. Обжарьте их, пока шпинат не уменьшится в объеме. Это займет около 2-3 минут.
- Возьмите филе лосося, тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Посолите и поперчите со всех сторон. Оставьте настояться на несколько минут, чтобы специи проникли внутрь.
- Возьмите слоеное тесто и раскатайте его.
- На середину теста выложите слой поджаренного шпината с луком. Сверху равномерно распределите сливочный сыр.
- Затем положите филе лосося поверх начинки. Убедитесь, что со всех сторон осталось немного свободного пространства для заделки теста.
- Аккуратно заверните тесто со всех сторон во избежание протекания начинки во время запекания.
- Смажьте верх теста взбитым яйцом, чтобы придать блюду золотистый цвет и присыпьте черным кунжутом.
- Поставьте в разогретую духовку до 200 °C. Выпекайте в течение 20-25 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
- Перед подачей дайте блюду немного остыть. Нарежьте порционными кусками, украсьте сверху зеленым луком и подавайте горячим.
Советы:
- Используйте только хорошо охлажденное тесто.
- Сливочный сыр можно заменить любимым кремовым сыром с травами для дополнительного аромата.
- Для блюда подойдет как свежее, так и замороженное филе лосося.
Этот рецепт позволит вам не только удивить своих гостей, но и насладиться приготовлением.
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