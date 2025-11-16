ТСН в социальных сетях

Лук маринованный со свеклой: рецепт универсальной закуски

Лук, маринованный со свеклой — это универсальная закуска к мясу или дополнение к различным салатам.

Екатерина Труш
Лук маринованный со свеклой

Лук маринованный со свеклой / © Credits

Блюдо получается ароматным, красивым и очень просто готовится.

Ингредиенты:

  • лук — 200 гр;

  • свекла — 400 гр;

Для маринада:

  • вода — 300 мл;

  • сахар — 5 ст л;

  • яблочный уксус — 100 мл;

  • лавровый лист — 1 шт;

  • перец душистый горошком — 4 шт;

  • соль — 1 ч л.

Приготовление:

  1. Лук и свеклу очистите и помойте.

  2. Лук нарежьте полукольцами, свеклу на тонкие пластины. Заполните банку или емкость овощами, выкладывая их слоями, чередуя лук и свеклу.

  3. В сотейник влейте воду, добавьте сахар, соль, яблочный уксус, лавровый лист, перец душистый горошком, доведите до кипения и прокипятите одну минуту, затем залейте этим маринадом лук и свеклу.

  4. Остудите при комнатной температуре и отправьте в холодильник. Через один час блюдо будет готово.

Советы:

  1. По желанию можно добавить приправу для маринования.

