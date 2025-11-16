- Дата публикации
Лук маринованный со свеклой: рецепт универсальной закуски
Лук, маринованный со свеклой — это универсальная закуска к мясу или дополнение к различным салатам.
Блюдо получается ароматным, красивым и очень просто готовится.
Ингредиенты:
лук — 200 гр;
свекла — 400 гр;
Для маринада:
вода — 300 мл;
сахар — 5 ст л;
яблочный уксус — 100 мл;
лавровый лист — 1 шт;
перец душистый горошком — 4 шт;
соль — 1 ч л.
Приготовление:
Лук и свеклу очистите и помойте.
Лук нарежьте полукольцами, свеклу на тонкие пластины. Заполните банку или емкость овощами, выкладывая их слоями, чередуя лук и свеклу.
В сотейник влейте воду, добавьте сахар, соль, яблочный уксус, лавровый лист, перец душистый горошком, доведите до кипения и прокипятите одну минуту, затем залейте этим маринадом лук и свеклу.
Остудите при комнатной температуре и отправьте в холодильник. Через один час блюдо будет готово.
Советы:
По желанию можно добавить приправу для маринования.