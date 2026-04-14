Рецепты
83
1 мин

Луковая паста — как приготовить итальянские фетучини на ужин

Это блюдо сочетает нежную сладость лука, сливочный вкус соуса и легкую пикантность чили.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
271 ккал
Луковая паста

Луковая паста / © Associated Press

Паста — классика итальянской кухни, но этот рецепт выходит далеко за пределы обычного варианта. Карамелизированный лук добавляет глубокого, насыщенного вкуса, который сочетается с томатной пастой, сливками и пряными специями. А небольшое дополнение в виде чили-оливкового масла делает блюдо интересным и современным. Его легко приготовить дома, а результат будет ресторанного уровня, поэтому о том, как все правильно сделать, рассказали на странице iramsfoodstory.

Ингредиенты

лук
2 шт.
фетучини
225 г
соль
чеснок
6 зубчиков
чёрный перец
1 ч. л
чесночная приправа
1 ст. л
луковая приправа
1 ч. л
итальянские травы
1 ч. л
сливочное масло
2 ст. л.
масло
2 ст. л.
чили-оливковое масло
1,5 ст. л
томатная паста
2 ст. л.
несладкие сливки
1 стакан
вода
1 стакан
сушёная петрушка
1 ст. л
свеже натертый пармезан
½ стакана

Приготовление

  1. Отварите пасту в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке.

  2. Сохраните 1 стакан воды для соуса.

  3. На среднем огне разогрейте масло и масло в сковороде.

  4. Добавьте лук, жарьте 10 мин, пока он не станет прозрачным.

  5. Добавьте соль и продолжайте жарить еще 10-15 мин до карамелизации, периодически помешивайте.

  6. Добавьте чеснок и жарьте 1-2 мин.

  7. Вмешайте томатную пасту, чили-оливковое масло, специи и оставшуюся воду от пасты. Хорошо перемешайте.

  8. Добавьте сливки, дайте соусу покипеть 2-3 мин до загустения.

  9. Добавьте натертый пармезан и перемешайте.

  10. Смешайте с отваренной пастой, украсьте петрушкой и дополнительным пармезаном.

  11. Подавать горячей.

Это блюдо — пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в настоящий гастрономический шедевр.

Всего 30-40 мин активной работы и у вас на столе настоящее итальянское наслаждение. Попробуйте этот рецепт и он станет вашим любимым и на каждый день, и для особых вечеров.

