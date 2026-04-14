Луковая паста / © Associated Press

Паста — классика итальянской кухни, но этот рецепт выходит далеко за пределы обычного варианта. Карамелизированный лук добавляет глубокого, насыщенного вкуса, который сочетается с томатной пастой, сливками и пряными специями. А небольшое дополнение в виде чили-оливкового масла делает блюдо интересным и современным. Его легко приготовить дома, а результат будет ресторанного уровня, поэтому о том, как все правильно сделать, рассказали на странице iramsfoodstory.

Ингредиенты лук 2 шт. фетучини 225 г соль чеснок 6 зубчиков чёрный перец 1 ч. л чесночная приправа 1 ст. л луковая приправа 1 ч. л итальянские травы 1 ч. л сливочное масло 2 ст. л. масло 2 ст. л. чили-оливковое масло 1,5 ст. л томатная паста 2 ст. л. несладкие сливки 1 стакан вода 1 стакан сушёная петрушка 1 ст. л свеже натертый пармезан ½ стакана

Приготовление

Отварите пасту в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Сохраните 1 стакан воды для соуса. На среднем огне разогрейте масло и масло в сковороде. Добавьте лук, жарьте 10 мин, пока он не станет прозрачным. Добавьте соль и продолжайте жарить еще 10-15 мин до карамелизации, периодически помешивайте. Добавьте чеснок и жарьте 1-2 мин. Вмешайте томатную пасту, чили-оливковое масло, специи и оставшуюся воду от пасты. Хорошо перемешайте. Добавьте сливки, дайте соусу покипеть 2-3 мин до загустения. Добавьте натертый пармезан и перемешайте. Смешайте с отваренной пастой, украсьте петрушкой и дополнительным пармезаном. Подавать горячей.

Это блюдо — пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в настоящий гастрономический шедевр.

Всего 30-40 мин активной работы и у вас на столе настоящее итальянское наслаждение. Попробуйте этот рецепт и он станет вашим любимым и на каждый день, и для особых вечеров.