- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
Луковая паста — как приготовить итальянские фетучини на ужин
Это блюдо сочетает нежную сладость лука, сливочный вкус соуса и легкую пикантность чили.
Паста — классика итальянской кухни, но этот рецепт выходит далеко за пределы обычного варианта. Карамелизированный лук добавляет глубокого, насыщенного вкуса, который сочетается с томатной пастой, сливками и пряными специями. А небольшое дополнение в виде чили-оливкового масла делает блюдо интересным и современным. Его легко приготовить дома, а результат будет ресторанного уровня, поэтому о том, как все правильно сделать, рассказали на странице iramsfoodstory.
Ингредиенты
- лук
- 2 шт.
- фетучини
- 225 г
- соль
-
- чеснок
- 6 зубчиков
- чёрный перец
- 1 ч. л
- чесночная приправа
- 1 ст. л
- луковая приправа
- 1 ч. л
- итальянские травы
- 1 ч. л
- сливочное масло
- 2 ст. л.
- масло
- 2 ст. л.
- чили-оливковое масло
- 1,5 ст. л
- томатная паста
- 2 ст. л.
- несладкие сливки
- 1 стакан
- вода
- 1 стакан
- сушёная петрушка
- 1 ст. л
- свеже натертый пармезан
- ½ стакана
Приготовление
Отварите пасту в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке.
Сохраните 1 стакан воды для соуса.
На среднем огне разогрейте масло и масло в сковороде.
Добавьте лук, жарьте 10 мин, пока он не станет прозрачным.
Добавьте соль и продолжайте жарить еще 10-15 мин до карамелизации, периодически помешивайте.
Добавьте чеснок и жарьте 1-2 мин.
Вмешайте томатную пасту, чили-оливковое масло, специи и оставшуюся воду от пасты. Хорошо перемешайте.
Добавьте сливки, дайте соусу покипеть 2-3 мин до загустения.
Добавьте натертый пармезан и перемешайте.
Смешайте с отваренной пастой, украсьте петрушкой и дополнительным пармезаном.
Подавать горячей.
Это блюдо — пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в настоящий гастрономический шедевр.
Всего 30-40 мин активной работы и у вас на столе настоящее итальянское наслаждение. Попробуйте этот рецепт и он станет вашим любимым и на каждый день, и для особых вечеров.