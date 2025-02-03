Луковая подлива с беби-осьминогами: рецепт средиземноморской кухни

Если вы ищете необычный способ разнообразить обеденный стол, обратите внимание на этот рецепт – он сочетает в себе нежность луковой подливки и аромат морепродуктов, вдохновляющих своим средиземноморским колоритом.

Блюдо, о котором рассказали на странице ericlahuerta, порадует вас вкусом и удивит гостей оригинальностью и изысканностью.

Ингредиенты Беби-осьминог 1 кг Лук 4 шт. Чеснок 3 зубчика Кайенский перец 1 шт. Томатное пюре 1 ст. л Лавровый лист 2 шт. Бульон из морепродуктов или овощной Белое вино 50 мл Оливковое масло Соль Перец

Приготовление

Разогрейте сковороду с большим количеством оливкового масла. Добавьте предварительно очищенных осьминогов и обжарьте в течение 3 мин. После этого извлеките осьминогов из сковороды и отставьте в сторону, ведь первичная обжарка помогает сохранить нежность морепродукта. В ту же сковороду добавьте нарезанный лук, чеснок, лавровый лист и по желанию кайенский перец. Готовьте все на среднем огне в течение 20 мин, пока лук не станет мягким и не приобретет золотистый оттенок. К луковой основе добавьте томатный концентрат. Тщательно перемешайте, затем влейте белое вино и дайте алкоголю улетучиться. Поверните предварительно обжаренных осьминогов обратно в сковороду и влейте бульон из морепродуктов или овощной. Пусть блюдо медленно томится в течение 30 мин или пока осьминог не станет мягким.

Советы:

Экспериментируйте с дополнительными специями – чуть-чуть лимонного сока или свежего базилика могут добавить новых ноток в ваш рецепт.

Этот рецепт – отличная возможность ощутить атмосферу Средиземноморья, не выходя из собственной кухни. Луковая подлива с беби осьминогами сочетает в себе простоту приготовления с невероятной глубиной вкуса, который оставляет незабываемое впечатление.

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