Луково-чесночная приправа: рецепт разумного использования растительной шелухи

Лук и чеснок – незаменимые компоненты многих блюд. Но даже их шелуху можно использовать с пользой, превратив в ароматную приправу.
Использование растительных отходов сэкономит ваши деньги и снизит нагрузку на окружающую среду, а как это сделать рассказали на странице spicymoustache.
Ингредиенты
- Шелуха лука
- Шелуха чеснока
- Соль
- Перец
- Приправа паприки
- Приправа чили
Приготовление:
- Высушите шелуху на солнце или в духовке на низкой температуре до полного высыхания.
- Превратите высушенную шелуху в порошок с помощью блендера или кофемолки.
- Добавьте соль, перец и другие специи, которые вам по вкусу.
Этот порошок можно использовать в качестве универсальной приправы для супов, рагу или даже маринадов.
Попробуйте приготовить эту простую приправу дома всего за несколько минут и вы поймете, как просто использовать шелуху с пользой для себя и окружающей среды.
Недавно мы писали, как приготовить бульонные кубики из овощных остатков.
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