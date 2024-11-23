Луково-чесночная приправа: рецепт разумного использования растительной шелухи

Лук и чеснок – незаменимые компоненты многих блюд. Но даже их шелуху можно использовать с пользой, превратив в ароматную приправу.

Использование растительных отходов сэкономит ваши деньги и снизит нагрузку на окружающую среду, а как это сделать рассказали на странице spicymoustache.

Ингредиенты Шелуха лука Шелуха чеснока Соль Перец Приправа паприки Приправа чили

Приготовление:

Высушите шелуху на солнце или в духовке на низкой температуре до полного высыхания. Превратите высушенную шелуху в порошок с помощью блендера или кофемолки. Добавьте соль, перец и другие специи, которые вам по вкусу.

Этот порошок можно использовать в качестве универсальной приправы для супов, рагу или даже маринадов.

Попробуйте приготовить эту простую приправу дома всего за несколько минут и вы поймете, как просто использовать шелуху с пользой для себя и окружающей среды.

Недавно мы писали, как приготовить бульонные кубики из овощных остатков.

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