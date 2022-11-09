Луковые-картофельные оладьи с сыром: оригинальный рецепт

Оладьи из картофеля и лука - это довольно необычный вариант картофельных оладий, но очень интересный и простой в приготовлении.
Есть масса вариантов рецептов картофельных оладий. Их можно готовить с яйцом и без него, тереть картофель на крупной или мелкой терке, добавлять всевозможные начинки. Мы предлагаем вам рецепт, который предполагает использование большого количества лука и твердого сыра.
Ингредиенты
- картофель, лучше розовый - 6 шт.
- лук - 1 шт.
- панировочные сухари - 2 ст. л.
- яйца - 2 шт.
- твердый сыр (подойдет чеддер) - 350 г
- свежие травы (орегано, тимьян и шалфей) - 1 пучок
- соль и черный перец
- оливковое масло первого холодного отжима
Подготовка
- картофель почистить и натереть на терке;
- лук почистить и натереть;
- яйца взбить;
- сыр натереть;
- травы нарезать.
Приготовление
Отожмите лишнюю влагу из тертого картофеля и лука. Смешайте в миске панировочные сухари, яйца, сыр, зелень, соль и перец.
Нагрейте несколько столовых ложек оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Жарьте оладьи партиями по 3–4 штуки и готовьте по 4–5 минут с каждой стороны или до глубокого золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.
Переложите на решетку для охлаждения и посыпьте крупной солью.
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