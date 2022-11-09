Луковые-картофельные оладьи с сыром: оригинальный рецепт

Оладьи из картофеля и лука - это довольно необычный вариант картофельных оладий, но очень интересный и простой в приготовлении.

Есть масса вариантов рецептов картофельных оладий. Их можно готовить с яйцом и без него, тереть картофель на крупной или мелкой терке, добавлять всевозможные начинки. Мы предлагаем вам рецепт, который предполагает использование большого количества лука и твердого сыра.

Ингредиенты

картофель, лучше розовый - 6 шт.

лук - 1 шт.

панировочные сухари - 2 ст. л.

яйца - 2 шт.

твердый сыр (подойдет чеддер) - 350 г

свежие травы (орегано, тимьян и шалфей) - 1 пучок

соль и черный перец

оливковое масло первого холодного отжима

Подготовка

картофель почистить и натереть на терке;

лук почистить и натереть;

яйца взбить;

сыр натереть;

травы нарезать.

Приготовление

Отожмите лишнюю влагу из тертого картофеля и лука. Смешайте в миске панировочные сухари, яйца, сыр, зелень, соль и перец.

Нагрейте несколько столовых ложек оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Жарьте оладьи партиями по 3–4 штуки и готовьте по 4–5 минут с каждой стороны или до глубокого золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Переложите на решетку для охлаждения и посыпьте крупной солью.

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