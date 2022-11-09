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Луковые-картофельные оладьи с сыром: оригинальный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
603
Время на прочтение
1 мин
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Луковые-картофельные оладьи с сыром: оригинальный рецепт

Фото: Credits

Оладьи из картофеля и лука - это довольно необычный вариант картофельных оладий, но очень интересный и простой в приготовлении.

Есть масса вариантов рецептов картофельных оладий. Их можно готовить с яйцом и без него, тереть картофель на крупной или мелкой терке, добавлять всевозможные начинки. Мы предлагаем вам рецепт, который предполагает использование большого количества лука и твердого сыра. 

Ингредиенты

  • картофель, лучше розовый  - 6 шт.
  • лук - 1 шт.
  • панировочные сухари -  2 ст. л. 
  • яйца - 2 шт.
  • твердый сыр (подойдет чеддер) - 350 г   
  • свежие травы (орегано, тимьян и шалфей) - 1 пучок
  • соль и черный перец
  • оливковое масло первого холодного отжима

Подготовка

  • картофель почистить и натереть на терке;
  • лук почистить и натереть;
  • яйца взбить;
  • сыр натереть; 
  • травы нарезать. 

Приготовление

Отожмите лишнюю влагу из тертого картофеля и лука. Смешайте в миске панировочные сухари, яйца, сыр, зелень, соль и перец. 

Нагрейте несколько столовых ложек оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Жарьте оладьи партиями по 3–4 штуки и готовьте по 4–5 минут с каждой стороны или до глубокого золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Переложите на решетку для охлаждения и посыпьте крупной солью.

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Дата публикации
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