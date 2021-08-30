Луковый суп: классический французский рецепт

Луковый суп – одна из визитных карточек французской кухни.

Когда-то он был пищей бедняков, поскольку лук всегда был широко распространен и дешев. Сегодня же луковый суп подают практически во всех парижских ресторанах.

Ингредиенты:

2 л бульона

5-6 луковиц

200 г твердого сыра

0,5 французского багета

50 г сливочного масла

1-2 столовые ложки оливкового масла

сушеный тимьян

черный молотый перец

соль

Приготовление

Очищенный лук нарезать полукольцами и обжарить в смеси сливочного и оливкового масла до мягкости, а затем тушить, помешивая, на слабом огне до румяности. За несколько минут до готовности добавить муку.

Подготовленный лук залить горячим бульоном, посолить, поперчить, приправить тимьяном и варить при слабом кипении около 1 часа.

Багет нарезать тонкими ломтиками и подсушить в духовке или на сухой сковороде.

Готовый суп разлить в бульонные чашки, порционные горшочки или керамические миски, положить в каждую пару гренок, притрусить тертым сыром и поставить на несколько минут в нагретую до 180°С духовку.

Как только сыр расплавится и зарумянится, суп можно подавать.

На заметку

Бульон для лукового супа принято использовать говяжий, но можете заменить его на куриный, индюшиный или овощной. В крайнем случае варите суп на воде, но тогда не ожидайте особого эффекта, поскольку вкус супа во многом зависит от качества бульона.

Можно добавить к луку в конце обжаривания немного белого сухого вина или коньяка и протушить, пока вся жидкость не выпарится.

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