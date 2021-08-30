Луковый суп: классический французский рецепт

Луковый суп – одна из визитных карточек французской кухни.
Когда-то он был пищей бедняков, поскольку лук всегда был широко распространен и дешев. Сегодня же луковый суп подают практически во всех парижских ресторанах.
Ингредиенты:
- 2 л бульона
- 5-6 луковиц
- 200 г твердого сыра
- 0,5 французского багета
- 50 г сливочного масла
- 1-2 столовые ложки оливкового масла
- сушеный тимьян
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Очищенный лук нарезать полукольцами и обжарить в смеси сливочного и оливкового масла до мягкости, а затем тушить, помешивая, на слабом огне до румяности. За несколько минут до готовности добавить муку.
Подготовленный лук залить горячим бульоном, посолить, поперчить, приправить тимьяном и варить при слабом кипении около 1 часа.
Багет нарезать тонкими ломтиками и подсушить в духовке или на сухой сковороде.
Готовый суп разлить в бульонные чашки, порционные горшочки или керамические миски, положить в каждую пару гренок, притрусить тертым сыром и поставить на несколько минут в нагретую до 180°С духовку.
Как только сыр расплавится и зарумянится, суп можно подавать.
На заметку
Бульон для лукового супа принято использовать говяжий, но можете заменить его на куриный, индюшиный или овощной. В крайнем случае варите суп на воде, но тогда не ожидайте особого эффекта, поскольку вкус супа во многом зависит от качества бульона.
Можно добавить к луку в конце обжаривания немного белого сухого вина или коньяка и протушить, пока вся жидкость не выпарится.
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