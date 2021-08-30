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Луковый суп: классический французский рецепт

Луковый суп: классический французский рецепт

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Луковый суп – одна из визитных карточек французской кухни.

Когда-то он был пищей бедняков, поскольку лук всегда был широко распространен и дешев. Сегодня же луковый суп подают практически во всех парижских ресторанах.

Ингредиенты:

  • 2 л бульона
  • 5-6 луковиц
  • 200 г твердого сыра
  • 0,5 французского багета
  • 50 г сливочного масла
  • 1-2 столовые ложки оливкового масла
  • сушеный тимьян
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Очищенный лук нарезать полукольцами и обжарить в смеси сливочного и оливкового масла до мягкости, а затем тушить, помешивая, на слабом огне до румяности. За несколько минут до готовности добавить муку.

Подготовленный лук залить горячим бульоном, посолить, поперчить, приправить тимьяном и варить при слабом кипении около 1 часа. 

Багет нарезать тонкими ломтиками и подсушить в духовке или на сухой сковороде.

Готовый суп разлить в бульонные чашки, порционные горшочки или керамические миски, положить в каждую пару гренок, притрусить тертым сыром и поставить на несколько минут в нагретую до 180°С духовку.

Как только сыр расплавится и зарумянится, суп можно подавать.

На заметку

Бульон для лукового супа принято использовать говяжий, но можете заменить его на куриный, индюшиный или овощной. В крайнем случае варите суп на воде, но тогда не ожидайте особого эффекта, поскольку вкус супа во многом зависит от качества бульона.

Можно добавить к луку в конце обжаривания немного белого сухого вина или коньяка и протушить, пока вся жидкость не выпарится.

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