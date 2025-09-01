Луковый суп с сыром: простой рецепт

В кастрюле, на среднем огне, растопите сливочное масло, выложите лук и обжарьте до прозрачно-золотистого цвета, затем добавьте морковь и обжарьте еще 2-3 минуты, затем выложите картофель, влейте воду, поперчите, посолите, перемешайте. Доведите до кипения и готовьте 15-20 минут на медленном огне, добавьте плавленый сыр, перемешайте до полного растворения сыра, готовьте еще 1-2 минуты и снимите с огня.