Рецепты
52
1 мин

Луковый суп с сыром: простой рецепт

Для приготовления супа понадобятся простые, доступные продукты, которые всегда найдутся у любой хозяйки.

Екатерина Труш
1 час
186 ккал
Луковый суп с сыром

Луковый суп с сыром / © Credits

Луковый суп с плавленым сыром подавайте горячим, посыпав сухариками и зеленью. Сухарики, можно приготовить в домашних условиях, для этого хлеб нарежьте на кубики и подсушите их в духовке или на сковороде, или используйте готовые.

  1. Лук, морковь и картофель очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, картофель — на средние кубики, морковь натрите на среднюю терку.

  2. Плавленый сыр мелко нарежьте.

  3. Зелень промойте и измельчите.

  4. В кастрюле, на среднем огне, растопите сливочное масло, выложите лук и обжарьте до прозрачно-золотистого цвета, затем добавьте морковь и обжарьте еще 2-3 минуты, затем выложите картофель, влейте воду, поперчите, посолите, перемешайте. Доведите до кипения и готовьте 15-20 минут на медленном огне, добавьте плавленый сыр, перемешайте до полного растворения сыра, готовьте еще 1-2 минуты и снимите с огня.

Советы:

  • Воду можно заменить на мясной, овощной или грибной бульоны.

  • Зелень используйте по своему вкусу.

Ингредиенты

лук репчатый
500 г
плавленый сыр
270 г
картофель
250 г
морковь
1 шт.
сливочное масло
50 г
вода
2 л
зелень (укроп, петрушка)
перец черный молотый
соль
52
