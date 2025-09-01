- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Луковый суп с сыром: простой рецепт
Для приготовления супа понадобятся простые, доступные продукты, которые всегда найдутся у любой хозяйки.
Луковый суп с плавленым сыром подавайте горячим, посыпав сухариками и зеленью. Сухарики, можно приготовить в домашних условиях, для этого хлеб нарежьте на кубики и подсушите их в духовке или на сковороде, или используйте готовые.
Лук, морковь и картофель очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, картофель — на средние кубики, морковь натрите на среднюю терку.
Плавленый сыр мелко нарежьте.
Зелень промойте и измельчите.
В кастрюле, на среднем огне, растопите сливочное масло, выложите лук и обжарьте до прозрачно-золотистого цвета, затем добавьте морковь и обжарьте еще 2-3 минуты, затем выложите картофель, влейте воду, поперчите, посолите, перемешайте. Доведите до кипения и готовьте 15-20 минут на медленном огне, добавьте плавленый сыр, перемешайте до полного растворения сыра, готовьте еще 1-2 минуты и снимите с огня.
Советы:
Воду можно заменить на мясной, овощной или грибной бульоны.
Зелень используйте по своему вкусу.
Ингредиенты
- лук репчатый
- 500 г
- плавленый сыр
- 270 г
- картофель
- 250 г
- морковь
- 1 шт.
- сливочное масло
- 50 г
- вода
- 2 л
- зелень (укроп, петрушка)
-
- перец черный молотый
-
- соль
-