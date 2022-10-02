Львовский сырник, тающий во рту: рецепт от Лизы Глинской

Львовский сырник популярен не только во Львове, Украине, но и за ее пределами.
Рецептом настоящего львовского сырника делится победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская
Ингредиенты для львовского сырника:
- сыр жирностью 9% — 700 г,
- яйца — 3 шт.,
- сахар – 100 г или 4 ст. л с горкой,
- сметана жирностью не менее 20% — 50 г или 2 ст. л,
- масло — 50 г,
- манная крупа – 30 или 1 ст. л,
- соль,
- цедра лимона или апельсина,
- изюм светлый — 100 г.
Ингредиенты для глазури львовского сырника:
- молочный шоколад — 200 г,
- рафинированное растительное масло – 20 мл или 1 ст. л.
Способ приготовления львовского сырника:
- Сыр протереть через сито.
- Добавить растопленное сливочное масло, сметану, соль и сахар, манную крупу, добавить в массу натертую цедру лимона, все тщательно перемешать.
- Получившуюся массу хорошо перебить блендером, затем через сито протереть туда яйца.
- Помытые и высушенные изюм добавить в творожную массу.
- Смазать форму сливочным маслом, положить на дно формы пергамент. Сырную массу выложить в форму и разровнять. Сверху тоже накрыть пергаментом, поставить груз.
- В разогретую до 180 градусов духовку отправить форму на 30 минут. После этого снять груз и допекать еще 10-15 минут.
- Достать форму, перевернуть ее на доску, снять пергамент и оставить творожник охлаждаться, после чего отправить его в холодильник, как минимум, на 5 часов.
- Для приготовления глазури шоколад с маслом растопить в микроволновке. Сырник вынуть из холодильника и залить глазурью на решетке. Снять готовый десерт и положить в холодильник на 15-20 минут для отверждения глазури.
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