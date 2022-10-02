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Львовский сырник, тающий во рту: рецепт от Лизы Глинской

Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Львовский сырник, тающий во рту: рецепт от Лизы Глинской

lizaglinskaya/Instagram |

Львовский сырник популярен не только во Львове, Украине, но и за ее пределами.

Рецептом настоящего львовского сырника делится победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская

Ингредиенты для львовского сырника:

  • сыр жирностью 9% — 700 г,
  • яйца — 3 шт.,
  • сахар – 100 г или 4 ст. л с горкой,
  • сметана жирностью не менее 20% — 50 г или 2 ст. л,
  • масло — 50 г,
  • манная крупа – 30 или 1 ст. л,
  • соль,
  • цедра лимона или апельсина,
  • изюм светлый — 100 г.

Ингредиенты для глазури львовского сырника:

  • молочный шоколад — 200 г,
  • рафинированное растительное масло – 20 мл или 1 ст. л.

Способ приготовления львовского сырника:

  • Сыр протереть через сито.
  • Добавить растопленное сливочное масло, сметану, соль и сахар, манную крупу, добавить в массу натертую цедру лимона, все тщательно перемешать.
  • Получившуюся массу хорошо перебить блендером, затем через сито протереть туда яйца.
  • Помытые и высушенные изюм добавить в творожную массу.
  • Смазать форму сливочным маслом, положить на дно формы пергамент. Сырную массу выложить в форму и разровнять. Сверху тоже накрыть пергаментом, поставить груз.
  • В разогретую до 180 градусов духовку отправить форму на 30 минут. После этого снять груз и допекать еще 10-15 минут.
  • Достать форму, перевернуть ее на доску, снять пергамент и оставить творожник охлаждаться, после чего отправить его в холодильник, как минимум, на 5 часов.
  • Для приготовления глазури шоколад с маслом растопить в микроволновке. Сырник вынуть из холодильника и залить глазурью на решетке. Снять готовый десерт и положить в холодильник на 15-20 минут для отверждения глазури.

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Дата публикации
Просмотры
421
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