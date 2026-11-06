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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
49
Время на прочтение
2 мин

Любимая паста актёра "Звёздных войн" и "Индианы Джонса" Харрисона Форда: рецепт спагетти с острым томатным соусом

Даже голливудские звезды не всегда выбирают сложные ресторанные блюда. Харрисон Форд предпочитает пасту с насыщенным томатным соусом, оливками, каперсами и пикантной ноткой перца чили.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
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спагетти с острым томатным соусом

спагетти с острым томатным соусом / © Associated Press

Паста — это больше, чем просто быстрый ужин, это небольшой ритуал, в котором есть место ароматному соусу, свежим травам, бокалу вина и удовольствию от простых, но качественных ингредиентов. И если вы давно искали идею для домашнего итальянского ужина, стоит обратить внимание на рецепт, вдохновлённый гастрономическими предпочтениями Харрисона Форда.

Харрисон Форд / © Associated Press

Харрисон Форд / © Associated Press

Блюдо представляет собой спагетти с густым томатным соусом, чесноком, анчоусами, чёрными оливками и каперсами. Белое вино придаёт соусу глубину, а хлопья красного перца — приятную остроту. Рецепт был опубликован в книге «Celebrity Pasta Lovers’ Cookbook» — сборнике, выпущенном в 2007 году

Ингредиенты

спагетти
450 г
оливковое масло
3 ст. л.
небольшой лук
1 шт.
чеснок
2 зубчика
анчоусы
4 филе
черные оливки без косточек
½ стакана
каперсы
2 ст. л.
белое вино
½ стакана
измельченные помидоры
1 банка (примерно 800 г)
соль
свежемолотый черный перец
хлопья красного перца чили
½ ч. л.
свежий измельчённый базилик
½ стакана

Приготовление

  1. Мелко нарежьте лук, чеснок и анчоусы.

  2. В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне.

  3. Добавьте подготовленные ингредиенты и обжаривайте примерно 3 минуты, пока они не раскроют свой аромат.

  4. Убавьте огонь до среднего.

  5. Добавьте нарезанные черные оливки, промытые каперсы, белое вино, соль, черный перец и хлопья чили.

  6. Перемешайте и готовьте примерно 5 минут, пока вино наполовину не испарится.

  7. Добавьте измельченные помидоры, перемешайте и оставьте соус медленно тушиться примерно на 20 минут. Он должен немного загустеть и приобрести насыщенный вкус.

  8. Пока готовится соус, отварите пасту в большой кастрюле с подсоленной водой. Готовьте до состояния al dente — когда спагетти уже мягкие, но внутри остаются немного упругими. Ориентируйтесь на время, указанное на упаковке.

  9. Перед сливанием воды оставьте примерно один стакан жидкости, в которой варилась паста.

  10. Переложите спагетти прямо в сковороду с соусом и хорошо перемешайте.

  11. Небольшими порциями добавляйте воду из-под пасты, примерно по четверти стакана, чтобы соус стал более нежным и равномерно обволок спагетти.

  12. При необходимости добавьте ещё соли и чёрного перца.

  13. В конце аккуратно добавьте свежий базилик.

  14. Подавайте сразу, пока паста горячая и ароматная.

Спагетти с острым томатным соусом — прекрасное доказательство того, что для вкусного ужина не нужны десятки ингредиентов или часы у плиты. Немного чеснока, оливок, каперсов, вина и ароматного базилика и обычная паста превращается в блюдо с характером.

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