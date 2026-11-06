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Любимая паста актёра "Звёздных войн" и "Индианы Джонса" Харрисона Форда: рецепт спагетти с острым томатным соусом
Даже голливудские звезды не всегда выбирают сложные ресторанные блюда. Харрисон Форд предпочитает пасту с насыщенным томатным соусом, оливками, каперсами и пикантной ноткой перца чили.
Паста — это больше, чем просто быстрый ужин, это небольшой ритуал, в котором есть место ароматному соусу, свежим травам, бокалу вина и удовольствию от простых, но качественных ингредиентов. И если вы давно искали идею для домашнего итальянского ужина, стоит обратить внимание на рецепт, вдохновлённый гастрономическими предпочтениями Харрисона Форда.
Блюдо представляет собой спагетти с густым томатным соусом, чесноком, анчоусами, чёрными оливками и каперсами. Белое вино придаёт соусу глубину, а хлопья красного перца — приятную остроту. Рецепт был опубликован в книге «Celebrity Pasta Lovers’ Cookbook» — сборнике, выпущенном в 2007 году
Ингредиенты
- спагетти
- 450 г
- оливковое масло
- 3 ст. л.
- небольшой лук
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- анчоусы
- 4 филе
- черные оливки без косточек
- ½ стакана
- каперсы
- 2 ст. л.
- белое вино
- ½ стакана
- измельченные помидоры
- 1 банка (примерно 800 г)
- соль
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- свежемолотый черный перец
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- хлопья красного перца чили
- ½ ч. л.
- свежий измельчённый базилик
- ½ стакана
Приготовление
Мелко нарежьте лук, чеснок и анчоусы.
В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне.
Добавьте подготовленные ингредиенты и обжаривайте примерно 3 минуты, пока они не раскроют свой аромат.
Убавьте огонь до среднего.
Добавьте нарезанные черные оливки, промытые каперсы, белое вино, соль, черный перец и хлопья чили.
Перемешайте и готовьте примерно 5 минут, пока вино наполовину не испарится.
Добавьте измельченные помидоры, перемешайте и оставьте соус медленно тушиться примерно на 20 минут. Он должен немного загустеть и приобрести насыщенный вкус.
Пока готовится соус, отварите пасту в большой кастрюле с подсоленной водой. Готовьте до состояния al dente — когда спагетти уже мягкие, но внутри остаются немного упругими. Ориентируйтесь на время, указанное на упаковке.
Перед сливанием воды оставьте примерно один стакан жидкости, в которой варилась паста.
Переложите спагетти прямо в сковороду с соусом и хорошо перемешайте.
Небольшими порциями добавляйте воду из-под пасты, примерно по четверти стакана, чтобы соус стал более нежным и равномерно обволок спагетти.
При необходимости добавьте ещё соли и чёрного перца.
В конце аккуратно добавьте свежий базилик.
Подавайте сразу, пока паста горячая и ароматная.
Спагетти с острым томатным соусом — прекрасное доказательство того, что для вкусного ужина не нужны десятки ингредиентов или часы у плиты. Немного чеснока, оливок, каперсов, вина и ароматного базилика и обычная паста превращается в блюдо с характером.