Любимая паста актёра "Звёздных войн" и "Индианы Джонса" Харрисона Форда: рецепт спагетти с острым томатным соусом

спагетти с острым томатным соусом / © Associated Press

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Паста — это больше, чем просто быстрый ужин, это небольшой ритуал, в котором есть место ароматному соусу, свежим травам, бокалу вина и удовольствию от простых, но качественных ингредиентов. И если вы давно искали идею для домашнего итальянского ужина, стоит обратить внимание на рецепт, вдохновлённый гастрономическими предпочтениями Харрисона Форда.

Харрисон Форд / © Associated Press

Блюдо представляет собой спагетти с густым томатным соусом, чесноком, анчоусами, чёрными оливками и каперсами. Белое вино придаёт соусу глубину, а хлопья красного перца — приятную остроту. Рецепт был опубликован в книге «Celebrity Pasta Lovers’ Cookbook» — сборнике, выпущенном в 2007 году

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Ингредиенты спагетти 450 г оливковое масло 3 ст. л. небольшой лук 1 шт. чеснок 2 зубчика анчоусы 4 филе черные оливки без косточек ½ стакана каперсы 2 ст. л. белое вино ½ стакана измельченные помидоры 1 банка (примерно 800 г) соль свежемолотый черный перец хлопья красного перца чили ½ ч. л. свежий измельчённый базилик ½ стакана

Приготовление

Мелко нарежьте лук, чеснок и анчоусы. В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте подготовленные ингредиенты и обжаривайте примерно 3 минуты, пока они не раскроют свой аромат. Убавьте огонь до среднего. Добавьте нарезанные черные оливки, промытые каперсы, белое вино, соль, черный перец и хлопья чили. Перемешайте и готовьте примерно 5 минут, пока вино наполовину не испарится. Добавьте измельченные помидоры, перемешайте и оставьте соус медленно тушиться примерно на 20 минут. Он должен немного загустеть и приобрести насыщенный вкус. Пока готовится соус, отварите пасту в большой кастрюле с подсоленной водой. Готовьте до состояния al dente — когда спагетти уже мягкие, но внутри остаются немного упругими. Ориентируйтесь на время, указанное на упаковке. Перед сливанием воды оставьте примерно один стакан жидкости, в которой варилась паста. Переложите спагетти прямо в сковороду с соусом и хорошо перемешайте. Небольшими порциями добавляйте воду из-под пасты, примерно по четверти стакана, чтобы соус стал более нежным и равномерно обволок спагетти. При необходимости добавьте ещё соли и чёрного перца. В конце аккуратно добавьте свежий базилик. Подавайте сразу, пока паста горячая и ароматная.

Спагетти с острым томатным соусом — прекрасное доказательство того, что для вкусного ужина не нужны десятки ингредиентов или часы у плиты. Немного чеснока, оливок, каперсов, вина и ароматного базилика и обычная паста превращается в блюдо с характером.

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