Любимая паста Голди Хоун — как приготовить легендарную Фетучини Альфредо с трюфелем
Нежная домашняя паста, шелковистый соус из сливок и пармезана, аромат свежего трюфеля — именно так выглядит любимое блюдо актрисы Голди Хоун.
Голливудская актриса Голди Хоун давно стала символом легкости, юмора и тепла. Она получила премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус», а также создала благотворительный фонд, который помогает детям справляться со стрессом и психологическими трудностями.
Но мало кто знает, что актриса также обожает готовить. Во время участия в кулинарном шоу Джейми Оливера Jamie & Jimmy’s Food Fight Club она рассказала о своем любимом блюде — классической итальянской пасте Фетучини Альфредо.
Приготовление получилось веселым, актриса смеялась над собственными ошибками на кухне, а в конце получила тарелку идеальной сливочной пасты с ароматным трюфелем.
Секрет идеальной сливочной пасты
Джейми Оливер рассказал о важном кулинарном лайфхаке — крахмальная вода из-под пасты помогает соусу эмульгироваться и лучше обволакивать макароны. Именно поэтому пасту добавляют в соус сразу из кастрюли, вместе с несколькими ложками воды, в которой она варилась. Крахмал создает гладкую текстуру и помогает соусу «цепляться» за каждую ленту пасты.
Ингредиенты
Для домашней пасты
мука 250 г
яйца 2 шт.
желток 1 шт.
соль щепотка
Для соуса
жирные сливки 200 мл
тертый пармезан 70-100 г
яичный желток 1 шт.
сливочное масло 1-2 ст. л
соль
черный перец
Для подачи
свежий трюфель
пармезан
Приготовление
На рабочую поверхность высыпьте муку горкой, сделайте в центре углубление.
Добавьте яйца, желток и соль.
Замесите эластичное тесто и оставьте его «отдохнуть» примерно на 20-30 мин.
Тесто тонко раскатайте.
Затем нарежьте длинными широкими лентами, именно такими и являются классические фетучини.
Отварите пасту в большом количестве подсоленной воды 2-3 мин.
В большой сковороде растопите сливочное масло.
Добавьте сливки и немного прогрейте их на среднем огне.
Затем введите яичный желток и тертый пармезан, постоянно помешивайте, чтобы соус стал кремовым.
Переложите готовые фетучини в соус сразу из кастрюли, вместе с небольшим количеством воды от варки.
Перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл пасту.
Приправьте пасту солью и черным перцем.
Перед подачей натрите сверху немного свежего трюфеля и добавьте еще пармезана.
Фетучини Альфредо — классика итальянской кухни, которая покорила мир благодаря своей простоте и насыщенному вкусу. Сочетание сливок, масла и пармезана создает идеально кремовую текстуру, а домашняя паста делает блюдо еще более нежным.
К тому же рецепт легко адаптировать под себя, просто добавьте курицу, креветки или больше белка для питательного ужина.
Любимая паста Голди Хоун — пример того, как простое блюдо может стать настоящим гастрономическим удовольствием. Она прекрасно подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола. И главное правило, которое подтвердили Голди Гоун и Джейми Оливер, что иногда лучшие рецепты самые простые в приготовлении.