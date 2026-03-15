Голди Хоун и Джейми Оливер youtube.com_@JamieOliverTV / © YouTube

Голливудская актриса Голди Хоун давно стала символом легкости, юмора и тепла. Она получила премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус», а также создала благотворительный фонд, который помогает детям справляться со стрессом и психологическими трудностями.

Но мало кто знает, что актриса также обожает готовить. Во время участия в кулинарном шоу Джейми Оливера Jamie & Jimmy’s Food Fight Club она рассказала о своем любимом блюде — классической итальянской пасте Фетучини Альфредо.

Приготовление получилось веселым, актриса смеялась над собственными ошибками на кухне, а в конце получила тарелку идеальной сливочной пасты с ароматным трюфелем.

Секрет идеальной сливочной пасты

Джейми Оливер рассказал о важном кулинарном лайфхаке — крахмальная вода из-под пасты помогает соусу эмульгироваться и лучше обволакивать макароны. Именно поэтому пасту добавляют в соус сразу из кастрюли, вместе с несколькими ложками воды, в которой она варилась. Крахмал создает гладкую текстуру и помогает соусу «цепляться» за каждую ленту пасты.

Ингредиенты

Для домашней пасты

мука 250 г

яйца 2 шт.

желток 1 шт.

соль щепотка

Для соуса

жирные сливки 200 мл

тертый пармезан 70-100 г

яичный желток 1 шт.

сливочное масло 1-2 ст. л

соль

черный перец

Для подачи

свежий трюфель

пармезан

Приготовление

На рабочую поверхность высыпьте муку горкой, сделайте в центре углубление. Добавьте яйца, желток и соль. Замесите эластичное тесто и оставьте его «отдохнуть» примерно на 20-30 мин. Тесто тонко раскатайте. Затем нарежьте длинными широкими лентами, именно такими и являются классические фетучини. Отварите пасту в большом количестве подсоленной воды 2-3 мин. В большой сковороде растопите сливочное масло. Добавьте сливки и немного прогрейте их на среднем огне. Затем введите яичный желток и тертый пармезан, постоянно помешивайте, чтобы соус стал кремовым. Переложите готовые фетучини в соус сразу из кастрюли, вместе с небольшим количеством воды от варки. Перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл пасту. Приправьте пасту солью и черным перцем. Перед подачей натрите сверху немного свежего трюфеля и добавьте еще пармезана.

Фетучини Альфредо — классика итальянской кухни, которая покорила мир благодаря своей простоте и насыщенному вкусу. Сочетание сливок, масла и пармезана создает идеально кремовую текстуру, а домашняя паста делает блюдо еще более нежным.

К тому же рецепт легко адаптировать под себя, просто добавьте курицу, креветки или больше белка для питательного ужина.

паста Фетучини Альфредо youtube.com_@JamieOliverTV / © YouTube

Любимая паста Голди Хоун — пример того, как простое блюдо может стать настоящим гастрономическим удовольствием. Она прекрасно подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола. И главное правило, которое подтвердили Голди Гоун и Джейми Оливер, что иногда лучшие рецепты самые простые в приготовлении.