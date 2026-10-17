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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
117
Время на прочтение
2 мин

Любимая паста Пирса Броснана: рецепт, который можно приготовить за 30 минут

Бывший Джеймс Бонд знает, как превратить обычные овощи во вкусный ужин. Любимая паста Пирса Броснана с орзо, запеченными овощами, помидорами черри и пармезаном — простая, яркая и идеальная для осени.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 комментарий
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Любимая паста Пирса Броснана

Любимая паста Пирса Броснана / © Associated Press

Об этом рецепте пасты актер рассказал в книге «Celebrity Pasta Lovers’ Cookbook» — кулинарном сборнике 2015 года, изданном с целью сбора средств в поддержку продовольственной помощи. Блюдо сочетает в себе нежную пасту и овощи, которые после запекания становятся особенно ароматными. А ещё его легко адаптировать под свой вкус.

Пирс Броснан / © Associated Press

Пирс Броснан / © Associated Press

Ингредиенты

  • паста «орзо»

  • морковь

  • кабачок

  • тыква

  • красный и желтый сладкий перец

  • лук

  • помидоры черри

  • оливковое масло

  • сушеные итальянские травы

  • соль, перец

  • тертый пармезан

Приготовление

  1. Нарежьте морковь, кабачок, тыкву, перец и лук.

  2. Выложите овощи на противень, застеленный фольгой, сбрызните оливковым маслом, приправьте травами, солью и перцем.

  3. Запекайте при температуре 230 °C примерно 10 минут, перемешайте и готовьте ещё около 10 минут до мягкости моркови и появления лёгкой золотистой корочки.

  4. Тем временем отварите орзо в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке.

  5. Оставьте примерно стакан воды после варки.

  6. Смешайте пасту с запеченными овощами и половинками помидоров черри.

  7. Понемногу добавляйте воду из-под пасты, чтобы блюдо стало сочным.

  8. При необходимости приправьте и подавайте с тёртым пармезаном.

Преимущество этого рецепта — его универсальность. Добавляйте овощи, которые есть под рукой, или дополните пасту курицей-гриль или креветками. Чтобы увеличить количество клетчатки, можно выбрать цельнозерновую пасту.

На подготовку уйдет около 15 минут, а на приготовление — ещё 20 минут. Блюдо подойдёт для семейного ужина, пикника или обеда. Её можно хранить в контейнере, разогревать или есть охлаждённой.

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Комментарии (1)
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els2252
17:50, 2026.10.17
Рецепт не готують. Готують за рецептом.
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