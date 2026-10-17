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Любимая паста Пирса Броснана: рецепт, который можно приготовить за 30 минут
Бывший Джеймс Бонд знает, как превратить обычные овощи во вкусный ужин. Любимая паста Пирса Броснана с орзо, запеченными овощами, помидорами черри и пармезаном — простая, яркая и идеальная для осени.
Об этом рецепте пасты актер рассказал в книге «Celebrity Pasta Lovers’ Cookbook» — кулинарном сборнике 2015 года, изданном с целью сбора средств в поддержку продовольственной помощи. Блюдо сочетает в себе нежную пасту и овощи, которые после запекания становятся особенно ароматными. А ещё его легко адаптировать под свой вкус.
Ингредиенты
паста «орзо»
морковь
кабачок
тыква
красный и желтый сладкий перец
лук
помидоры черри
оливковое масло
сушеные итальянские травы
соль, перец
тертый пармезан
Приготовление
Нарежьте морковь, кабачок, тыкву, перец и лук.
Выложите овощи на противень, застеленный фольгой, сбрызните оливковым маслом, приправьте травами, солью и перцем.
Запекайте при температуре 230 °C примерно 10 минут, перемешайте и готовьте ещё около 10 минут до мягкости моркови и появления лёгкой золотистой корочки.
Тем временем отварите орзо в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке.
Оставьте примерно стакан воды после варки.
Смешайте пасту с запеченными овощами и половинками помидоров черри.
Понемногу добавляйте воду из-под пасты, чтобы блюдо стало сочным.
При необходимости приправьте и подавайте с тёртым пармезаном.
Преимущество этого рецепта — его универсальность. Добавляйте овощи, которые есть под рукой, или дополните пасту курицей-гриль или креветками. Чтобы увеличить количество клетчатки, можно выбрать цельнозерновую пасту.
На подготовку уйдет около 15 минут, а на приготовление — ещё 20 минут. Блюдо подойдёт для семейного ужина, пикника или обеда. Её можно хранить в контейнере, разогревать или есть охлаждённой.