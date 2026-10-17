Любимая паста Пирса Броснана: рецепт, который можно приготовить за 30 минут

Любимая паста Пирса Броснана / © Associated Press

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Об этом рецепте пасты актер рассказал в книге «Celebrity Pasta Lovers’ Cookbook» — кулинарном сборнике 2015 года, изданном с целью сбора средств в поддержку продовольственной помощи. Блюдо сочетает в себе нежную пасту и овощи, которые после запекания становятся особенно ароматными. А ещё его легко адаптировать под свой вкус.

Пирс Броснан / © Associated Press

Ингредиенты

паста «орзо»

морковь

кабачок

тыква

красный и желтый сладкий перец

лук

помидоры черри

оливковое масло

сушеные итальянские травы

соль, перец

тертый пармезан

Приготовление

Нарежьте морковь, кабачок, тыкву, перец и лук. Выложите овощи на противень, застеленный фольгой, сбрызните оливковым маслом, приправьте травами, солью и перцем. Запекайте при температуре 230 °C примерно 10 минут, перемешайте и готовьте ещё около 10 минут до мягкости моркови и появления лёгкой золотистой корочки. Тем временем отварите орзо в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Оставьте примерно стакан воды после варки. Смешайте пасту с запеченными овощами и половинками помидоров черри. Понемногу добавляйте воду из-под пасты, чтобы блюдо стало сочным. При необходимости приправьте и подавайте с тёртым пармезаном.

Преимущество этого рецепта — его универсальность. Добавляйте овощи, которые есть под рукой, или дополните пасту курицей-гриль или креветками. Чтобы увеличить количество клетчатки, можно выбрать цельнозерновую пасту.

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На подготовку уйдет около 15 минут, а на приготовление — ещё 20 минут. Блюдо подойдёт для семейного ужина, пикника или обеда. Её можно хранить в контейнере, разогревать или есть охлаждённой.

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