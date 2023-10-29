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Любимая яичница Чендлера Бинга: простой рецепт завтрака из сериала "Друзья"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
1 мин
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Любимая яичница Чендлера Бинга: простой рецепт завтрака из сериала "Друзья"

Кадр из сериала "Друзья" / скриншот из видео

Во втором сезоне сериала "Друзья" к Чендлеру переезжает новый сосед по имени Эдди и готовит яичницу по своему рецепту. Обиженный Джоуи в этом эпизоде ревниво заявляет Чендлеру, что думал, друг любит яйца приготовленные только за его рецептом.

Украинский блогер Татьяна Клочко решила воссоздать любимое блюдо Чендлера - яйца в хлебе с дыркой посередине.Видео приготовления этого завтрака девушка поделилась в TikTok в своем блоге Tetianka cooks.

Ингредиенты:

  • Хлеб
  • 2 яйца
  • сливочное масло
  • соус песто

Приготовление:

Отрежьте довольно толстый ломтик хлеба, вырежьте в нем серединку.

Обе стороны ломтика смажьте размягченным сливочным маслом и поджарьте на сковородке с антипригарным покрытием.

В середину хлеба вбейте 2 яйца, а когда они немного схватятся на сковороде - переверните.

Готовый хлеб с яйцами посолите, поперчите и намажьте соусом песто.

@tetianka.cooks Пишіть вашу улюблену серію «Друзів». Щось приготуємо #tetiankacooks #foodtiktok #food #geek #recipe ♬ оригінальний звук - Tetianka cooks

Напомним, что ранее Татьяна делилась рецептом знаменитого чизкейка из сериала "Друзья".

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Дата публикации
Просмотры
134
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