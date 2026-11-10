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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
314
Время на прочтение
2 мин

Любимая запеканка Джеки Кеннеди: рецепт пасты из 5 ингредиентов, который подавали в Белом доме

Бывшая первая леди США Джеки Кеннеди в свое время угощала гостей Белого дома нежной пастой с сыром, сметаной и зеленью.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
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Любимая запеканка Джеки Кеннеди

Любимая запеканка Джеки Кеннеди / © Associated Press

Иногда самые вкусные блюда вовсе не требуют сложных рецептов и длинного списка ингредиентов. Именно такой была одна из любимых кулинарных находок Джеки Кеннеди — простая запеканка из яичной лапши, творога, сметаны и свежей зелени, об этом рассказало издание EatingWell.

Основа блюда — яичная лапша, которую смешивают с творогом, сметаной и мелко нарезанным шнит-луком. Соль и черный перец добавляют вкуса, а небольшие кусочки сливочного масла сверху помогают образовать аппетитную золотистую корочку во время запекания. Всё максимально просто.

Джеки и Джон Кеннеди / © Getty Images

Джеки и Джон Кеннеди / © Getty Images

Ингредиенты

яичная лапша
450 г
творог
350 г
сметана
350 мл
соль
1 ч. л.
чёрный перец
¼ ч. л.
измельченный шнит-лук
⅓ стакана
сливочное масло
1 ст. л.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175°C.

  2. Смажьте форму для запекания сливочным маслом.

  3. Отварите яичную лапшу в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке.

  4. Слейте воду.

  5. В большой миске смешайте лапшу с творогом, сметаной, солью, перцем и мелко нарезанным шнит-луком.

  6. Переложите смесь в подготовленную форму.

  7. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и распределите сверху.

  8. Запекайте примерно 30 минут, пока верх блюда слегка не подрумянится.

Подача

Запеканка отлично подходит в качестве самостоятельного блюда, однако её легко дополнить свежим зелёным салатом или сезонными овощами. Если хочется сделать ужин более сытным, можно добавить кусочки готовой курицы.

Рецепт также допускает кулинарные эксперименты, например, заменить обычную лапшу цельнозерновой или добавить больше ароматных трав. Главное — сохранить нежную творожно-сметанную основу, которая и делает эту запеканку особенной.

Кулинарная классика не обязательно должна быть сложной. Запеканка Джеки Кеннеди — прекрасное напоминание о том, что из доступных продуктов можно приготовить блюдо с историей, которое легко впишется и в современное меню.

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