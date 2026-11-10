Любимая запеканка Джеки Кеннеди: рецепт пасты из 5 ингредиентов, который подавали в Белом доме

Любимая запеканка Джеки Кеннеди / © Associated Press

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Иногда самые вкусные блюда вовсе не требуют сложных рецептов и длинного списка ингредиентов. Именно такой была одна из любимых кулинарных находок Джеки Кеннеди — простая запеканка из яичной лапши, творога, сметаны и свежей зелени, об этом рассказало издание EatingWell.

Основа блюда — яичная лапша, которую смешивают с творогом, сметаной и мелко нарезанным шнит-луком. Соль и черный перец добавляют вкуса, а небольшие кусочки сливочного масла сверху помогают образовать аппетитную золотистую корочку во время запекания. Всё максимально просто.

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Джеки и Джон Кеннеди / © Getty Images

Ингредиенты яичная лапша 450 г творог 350 г сметана 350 мл соль 1 ч. л. чёрный перец ¼ ч. л. измельченный шнит-лук ⅓ стакана сливочное масло 1 ст. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175°C. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Отварите яичную лапшу в подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Слейте воду. В большой миске смешайте лапшу с творогом, сметаной, солью, перцем и мелко нарезанным шнит-луком. Переложите смесь в подготовленную форму. Сливочное масло нарежьте небольшими кусочками и распределите сверху. Запекайте примерно 30 минут, пока верх блюда слегка не подрумянится.

Подача

Запеканка отлично подходит в качестве самостоятельного блюда, однако её легко дополнить свежим зелёным салатом или сезонными овощами. Если хочется сделать ужин более сытным, можно добавить кусочки готовой курицы.

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Рецепт также допускает кулинарные эксперименты, например, заменить обычную лапшу цельнозерновой или добавить больше ароматных трав. Главное — сохранить нежную творожно-сметанную основу, которая и делает эту запеканку особенной.

Кулинарная классика не обязательно должна быть сложной. Запеканка Джеки Кеннеди — прекрасное напоминание о том, что из доступных продуктов можно приготовить блюдо с историей, которое легко впишется и в современное меню.

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