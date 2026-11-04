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Дата публикации
Категория
Рецепты
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58
Время на прочтение
2 мин

Любимое блюдо Кристин Дэвис из сериала "Секс в большом городе": рецепт спагетти с фрикадельками

Актриса Кристин Дэвис, известная по роли Шарлотты Йорк в культовом сериале «Секс в большом городе», признавалась, что одно из её самых любимых блюд — спагетти с мясными фрикадельками по семейному рецепту.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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спагетти с фрикадельками

спагетти с фрикадельками / © Credits

Есть блюда, которые значат гораздо больше, чем просто ужин. Они возвращают в детство, напоминают о семейных обедах и создают ощущение уюта даже в самый обычный день. Именно таким блюдом для Кристин Дэвис стали спагетти с фрикадельками — простая, знакомая с детства еда, которую хочется готовить снова и снова, об этом можно прочесть в книге «Celebrity Pasta Lovers' CookBook».

Кристин Дэвис / © Associated Press

Кристин Дэвис / © Associated Press

Ингредиенты

Для спагетти

  • спагетти — 450 г

  • томатный соус — 350–400 мл

  • свеженатертый пармезан — примерно 90 г

  • соль

Для фрикаделек

  • хлеб, нарезанный кубиками — 3 стакана

  • говяжий фарш — примерно 570 г

  • яйца — 3 шт.

  • чеснок — 3 зубчика

  • тёртый сыр — ¾ стакана

  • мелко нарезанная петрушка — ¼ стакана

  • кедровые орехи — ¼ стакана

  • соль — ½ ч. л.

  • чёрный перец — ½ ч. л

  • растительное масло

Для томатного соуса

  • оливковое масло — 60 мл

  • лук — 1 шт.

  • чеснок — 4 зубчика

  • свежий тимьян — 3 ст. л.

  • морковь — ½ шт.

  • очищенные помидоры — 2 банки, примерно по 800 г каждая

  • соль

Приготовление

  1. Залейте кубики хлеба водой на 1–2 минуты, а затем слейте жидкость и хорошо отожмите хлеб руками. Он поможет сделать фрикадельки нежными и сочными.

  2. В большой миске смешайте хлеб, говяжий фарш, яйца, измельченный чеснок, петрушку, кедровые орехи, соль и перец.

  3. Перемешайте до однородной консистенции.

  4. Смочите руки водой и сформируйте 12–15 шариков размером примерно с мячик для гольфа.

  5. Обжарьте их в хорошо разогретом масле до золотистой корочки и полной готовности внутри. Не выкладывайте все фрикадельки на сковороду одновременно, чтобы они равномерно подрумянились.

  6. Готовые шарики переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

  7. Нарежьте лук мелкими кубиками, а чеснок — тонкими ломтиками.

  8. Разогрейте оливковое масло в кастрюле, добавьте лук и чеснок и готовьте 8–10 мин, пока овощи не станут мягкими и слегка золотистыми.

  9. Добавьте тимьян и мелко натертую морковь.

  10. Готовьте ещё около 5 мин, после чего добавьте помидоры вместе с соком, но предварительно раздавите их руками.

  11. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите примерно 30 минут, периодически помешивая.

  12. В конце посолите по вкусу.

  13. Переложите готовые мясные шарики в томатный соус и прогрейте вместе несколько минут, чтобы они пропитались ароматами.

  14. Вскипятите воду в большой кастрюле, посолите и добавьте пасту.

  15. Варите в соответствии с инструкцией на упаковке, чтобы спагетти остались мягкими, но с легкой упругостью внутри.

  16. Слейте воду, переложите горячую пасту в сковороду с соусом и фрикадельками.

  17. Аккуратно перемешайте, чтобы соус равномерно обволок спагетти.

  18. Разложите пасту по четырём подогретым тарелкам и щедро посыпьте свеженатертым пармезаном.

  19. Подавайте сразу, пока блюдо горячее, а сыр аппетитно тает на поверхности.

Спагетти с фрикадельками — это кулинарная классика, которой не нужны сложные хитрости, чтобы покорить ваше сердце.

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