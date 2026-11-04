Любимое блюдо Кристин Дэвис из сериала "Секс в большом городе": рецепт спагетти с фрикадельками

спагетти с фрикадельками / © Credits

Реклама

Есть блюда, которые значат гораздо больше, чем просто ужин. Они возвращают в детство, напоминают о семейных обедах и создают ощущение уюта даже в самый обычный день. Именно таким блюдом для Кристин Дэвис стали спагетти с фрикадельками — простая, знакомая с детства еда, которую хочется готовить снова и снова, об этом можно прочесть в книге «Celebrity Pasta Lovers' CookBook».

Кристин Дэвис / © Associated Press

Ингредиенты

Для спагетти

спагетти — 450 г

томатный соус — 350–400 мл

свеженатертый пармезан — примерно 90 г

соль

Для фрикаделек

хлеб, нарезанный кубиками — 3 стакана

говяжий фарш — примерно 570 г

яйца — 3 шт.

чеснок — 3 зубчика

тёртый сыр — ¾ стакана

мелко нарезанная петрушка — ¼ стакана

кедровые орехи — ¼ стакана

соль — ½ ч. л.

чёрный перец — ½ ч. л

растительное масло

Для томатного соуса

оливковое масло — 60 мл

лук — 1 шт.

чеснок — 4 зубчика

свежий тимьян — 3 ст. л.

морковь — ½ шт.

очищенные помидоры — 2 банки, примерно по 800 г каждая

соль

Приготовление

Залейте кубики хлеба водой на 1–2 минуты, а затем слейте жидкость и хорошо отожмите хлеб руками. Он поможет сделать фрикадельки нежными и сочными. В большой миске смешайте хлеб, говяжий фарш, яйца, измельченный чеснок, петрушку, кедровые орехи, соль и перец. Перемешайте до однородной консистенции. Смочите руки водой и сформируйте 12–15 шариков размером примерно с мячик для гольфа. Обжарьте их в хорошо разогретом масле до золотистой корочки и полной готовности внутри. Не выкладывайте все фрикадельки на сковороду одновременно, чтобы они равномерно подрумянились. Готовые шарики переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Нарежьте лук мелкими кубиками, а чеснок — тонкими ломтиками. Разогрейте оливковое масло в кастрюле, добавьте лук и чеснок и готовьте 8–10 мин, пока овощи не станут мягкими и слегка золотистыми. Добавьте тимьян и мелко натертую морковь. Готовьте ещё около 5 мин, после чего добавьте помидоры вместе с соком, но предварительно раздавите их руками. Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите примерно 30 минут, периодически помешивая. В конце посолите по вкусу. Переложите готовые мясные шарики в томатный соус и прогрейте вместе несколько минут, чтобы они пропитались ароматами. Вскипятите воду в большой кастрюле, посолите и добавьте пасту. Варите в соответствии с инструкцией на упаковке, чтобы спагетти остались мягкими, но с легкой упругостью внутри. Слейте воду, переложите горячую пасту в сковороду с соусом и фрикадельками. Аккуратно перемешайте, чтобы соус равномерно обволок спагетти. Разложите пасту по четырём подогретым тарелкам и щедро посыпьте свеженатертым пармезаном. Подавайте сразу, пока блюдо горячее, а сыр аппетитно тает на поверхности.

Спагетти с фрикадельками — это кулинарная классика, которой не нужны сложные хитрости, чтобы покорить ваше сердце.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров