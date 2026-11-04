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Любимое блюдо Кристин Дэвис из сериала "Секс в большом городе": рецепт спагетти с фрикадельками
Актриса Кристин Дэвис, известная по роли Шарлотты Йорк в культовом сериале «Секс в большом городе», признавалась, что одно из её самых любимых блюд — спагетти с мясными фрикадельками по семейному рецепту.
Есть блюда, которые значат гораздо больше, чем просто ужин. Они возвращают в детство, напоминают о семейных обедах и создают ощущение уюта даже в самый обычный день. Именно таким блюдом для Кристин Дэвис стали спагетти с фрикадельками — простая, знакомая с детства еда, которую хочется готовить снова и снова, об этом можно прочесть в книге «Celebrity Pasta Lovers' CookBook».
Ингредиенты
Для спагетти
спагетти — 450 г
томатный соус — 350–400 мл
свеженатертый пармезан — примерно 90 г
соль
Для фрикаделек
хлеб, нарезанный кубиками — 3 стакана
говяжий фарш — примерно 570 г
яйца — 3 шт.
чеснок — 3 зубчика
тёртый сыр — ¾ стакана
мелко нарезанная петрушка — ¼ стакана
кедровые орехи — ¼ стакана
соль — ½ ч. л.
чёрный перец — ½ ч. л
растительное масло
Для томатного соуса
оливковое масло — 60 мл
лук — 1 шт.
чеснок — 4 зубчика
свежий тимьян — 3 ст. л.
морковь — ½ шт.
очищенные помидоры — 2 банки, примерно по 800 г каждая
соль
Приготовление
Залейте кубики хлеба водой на 1–2 минуты, а затем слейте жидкость и хорошо отожмите хлеб руками. Он поможет сделать фрикадельки нежными и сочными.
В большой миске смешайте хлеб, говяжий фарш, яйца, измельченный чеснок, петрушку, кедровые орехи, соль и перец.
Перемешайте до однородной консистенции.
Смочите руки водой и сформируйте 12–15 шариков размером примерно с мячик для гольфа.
Обжарьте их в хорошо разогретом масле до золотистой корочки и полной готовности внутри. Не выкладывайте все фрикадельки на сковороду одновременно, чтобы они равномерно подрумянились.
Готовые шарики переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
Нарежьте лук мелкими кубиками, а чеснок — тонкими ломтиками.
Разогрейте оливковое масло в кастрюле, добавьте лук и чеснок и готовьте 8–10 мин, пока овощи не станут мягкими и слегка золотистыми.
Добавьте тимьян и мелко натертую морковь.
Готовьте ещё около 5 мин, после чего добавьте помидоры вместе с соком, но предварительно раздавите их руками.
Доведите до кипения, убавьте огонь и тушите примерно 30 минут, периодически помешивая.
В конце посолите по вкусу.
Переложите готовые мясные шарики в томатный соус и прогрейте вместе несколько минут, чтобы они пропитались ароматами.
Вскипятите воду в большой кастрюле, посолите и добавьте пасту.
Варите в соответствии с инструкцией на упаковке, чтобы спагетти остались мягкими, но с легкой упругостью внутри.
Слейте воду, переложите горячую пасту в сковороду с соусом и фрикадельками.
Аккуратно перемешайте, чтобы соус равномерно обволок спагетти.
Разложите пасту по четырём подогретым тарелкам и щедро посыпьте свеженатертым пармезаном.
Подавайте сразу, пока блюдо горячее, а сыр аппетитно тает на поверхности.
Спагетти с фрикадельками — это кулинарная классика, которой не нужны сложные хитрости, чтобы покорить ваше сердце.