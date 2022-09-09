Любимое печенье Елизаветы II: рецепт с секретным ингредиентом от бывшего шеф-повара королевы

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэйди поделился рецептом песочного печенья, которое готовил для Елизаветы II в замке Балморал.
МакГрэйди - бывший повар королевы Елизаветы II - публикует на своем YouTube-канале рецепты блюд и десертов, которые готовил для королевы. Он рассказал об особенном рецепте песочного печенья с ключевым секретным ингредиентом.
МакГрэйди вспоминает свои дни в шотландской резиденции королевы, замке Балморал, и говорит, что готовил партию такого песочного печенья по крайней мере раз в неделю.
Секретный ингредиент
В рецептах песочного печенья обычно используются мука, масло и сахар, которые, по словам шеф-повара, могут быть гранулированы или измельчены в порошок. Однако в этом рецепте МакГрэйди предлагает использовать еще и кукурузную муку.
Он объяснил, что это смягчает песочное печенье, так что вместо того, чтобы ломаться, как бисквит, оно крошится и тает во рту.
Ингредиенты
- 225 г муки
- 225 г сливочного масла
- 115 г сахарной пудры
- 115 г кукурузной муки
- одна чайная ложка соли
- ванильная паста - 1-2 чайные ложки
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Добавьте все ингредиенты, кроме ванили, в большую миску и перемешивайте, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари. Добавьте ваниль и снова слегка перемешайте. Выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и осторожно замесите.
Посыпьте классическую форму для песочного печенья мукой и вдавите тесто в полость. Используя острый нож, обрежьте верх, чтобы получилась плоская поверхность.
Аккуратно выверните песочное печенье и положите его на застеленный противень. С помощью вилки проткните поверхность песочного печенья по всей поверхности и выпекайте в духовке около 20 минут, чтобы песочное печенье оставалось светло-песочного цвета.
После выпечки достаньте из духовки и с помощью острого ножа и надрежьте поверхность песочного печенья на дольки. Посыпьте поверхность сахаром и дайте остыть не менее часа.
Г-н Макгрейди рекомендует добавлять сушеную лаванду или цедру цитрусовых в песочное печенье в качестве небольшого дополнения.
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