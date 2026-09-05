Любимый десерт Эми Адамс: рецепт из 2 ингредиентов

Эми Адамс / © Associated Press

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Эми Адамс привыкла перевоплощаться на экране в совершенно разных героинь, но недавно актриса рассказала о своих настоящих гастрономических предпочтениях, как сообщило издание EatingWell. Она рассказала о любимом необычном сочетании продуктов — мороженом с оливковым маслом. И хотя на первый взгляд эта комбинация звучит довольно странно, Адамс убеждена, что сливочность мороженого и насыщенный вкус хорошего оливкового масла прекрасно сочетаются друг с другом.

Десерт с кинематографической историей

Любовь Эми Адамс к этому сочетанию зародилась во время съемок фильма «Джули и Джулия». Именно режиссер Нора Эфрон познакомила актрису с этим необычным десертом. Для Адамс эта история имеет особый шарм, ведь в фильме она сыграла Джули Пауэлл, блогершу и любительницу кулинарии, наряду с Мерил Стрип в роли легендарной Джулии Чайлд. Поэтому неудивительно, что гастрономическое открытие со съёмочной площадки осталось с актрисой на долгие годы.

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Сегодня она обычно выбирает мороженое со вкусом оливкового масла, но во время шоу попробовала обычное ванильное мороженое с оливковым маслом сверху и осталась довольна. Её главный совет прост: добавить немного морской соли, чтобы сбалансировать насыщенный вкус.

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Другие любимые блюда

Несмотря на любовь к необычному мороженому, Адамс призналась, что в целом не слишком увлекается сладким. Её любимый перекус на заправке — мясные снеки.

А вот самые теплые гастрономические воспоминания связаны с детством. Эми выросла в семье, где было семеро детей, поэтому походы в рестораны и особые угощения случались нечасто. Именно поэтому Taco Bell (сеть ресторанов быстрого питания мексиканской кухни) для неё был настоящим событием.

Её классический заказ — тако или буррито с фасолью и сыром с добавлением лука. Тот же буррито она обожала ещё в старших классах, где часто запивала его Mountain Dew (безалкогольный сильногазированный прохладительный напиток).

Приготовление в домашних условиях

Если сочетание мороженого с оливковым маслом вас заинтриговало, повторить его дома проще простого. Возьмите качественное ванильное мороженое, полейте его небольшим количеством хорошего оливкового масла и добавьте щепотку морской соли.

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Иногда для нового гастрономического открытия достаточно всего двух ингредиентов и немного смелости.

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