Любимый рецепт герцогини Корнуольской: шоколадный бисквитный пирог

Чтобы насладиться этим десертом, вам понадобятся совсем простые ингредиенты.

Герцогиня Корнуольская Камила поделилась любимым рецептом шоколадного бисквитного пирога, взятым из "Королевской кулинарной книги: сезонные рецепты из Букингемского дворца".

Рецепт этого простого и вкусного блюда появился на странице Кларенс-хаус в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

печенье McVitie's Rich Tea - 225 г (можете заменить его печеньем "Мария")

размягченное несоленое сливочное масло - 115 г

сахарная пудра - 115 г

нарезанный темный шоколад - 115 г

2 столовые ложки теплой воды или темного рома

Ингредиенты для шоколадного крема:

нарезанный темный шоколад - 125 г

взбитые сливки - 125 г

Шоколадный бисквит герцогини Корнуольской Камилы / instagram.com/clarencehouse

Рецепт приготовления бисквита:

1. Смажьте форму для выпечки маслом и расположите на дне бумагу. Поместите кольцо для выпечки на поднос и оставьте в стороне до тех пор, пока оно не потребуется.

2. Разломайте печенье на мелкие кусочки размером около 1-2 см. Печенье не должно превратиться в крошки.

3. Поместите размягченное масло и сахар в миску и взбивайте до легкой и мягкой консистенции.

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4. Растопите шоколад - либо в микроволновке, либо над кипящей кастрюлей с водой. После этого вылейте шоколад на масло и сахар и тщательно перемешайте.

5. Добавьте в смесь воду или ром, а затем - кусочки печенья. Хорошо перемешайте, чтобы убедиться, что все кусочки печенья покрыты шоколадной смесью.

6. Поместите смесь в кольцо для выпечки и осторожно, но крепко надавите на нее, чтобы сформировать и выровнять текстуру. Оставьте торт в холодильнике примерно на 30 минут.

Приготовление шоколадного крема:

1. Положите нарезанный шоколад в миску и вылейте взбитые сливки в кастрюлю. Доведите сливки до кипения, а затем добавьте на нарезанный шоколад. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

2. Выньте шоколадный бисквитный торт из холодильника и снимите кольцо для выпечки.

3. Равномерно покройте шоколадный бисквит теплым кремом.

Ранее своим любимым блюдом делился принц Чарльз - яйцами, запеченными с сыром и овощами. Приготовить его можно с использованием вашего любимого сыра.