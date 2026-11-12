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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
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Любимый ужин звезды "Людей Икс" Патрика Стюарта: Джейми Оливер воссоздал блюдо по воспоминаниям актера 1984 года

Некоторые блюда остаются в памяти на всю жизнь. Для актёра Патрика Стюарта такой гастрономической любовью стала куриная энчилада с мексиканским соусом моле, которую он попробовал ещё в 1984 году.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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мексиканские энчилады с шоколадным соусом youtube.com_@JamieOliver

мексиканские энчилады с шоколадным соусом youtube.com_@JamieOliver / © youtube

Иногда один ужин способен перенести нас в совершенно другое время и место. Именно так произошло с Патриком Стюартом: вкус куриной энчилады с насыщенным соусом настолько поразил его, что актер помнил это блюдо на протяжении десятилетий.

Впервые он попробовал это блюдо в 1984 году, когда находился в Мехико на съемках фильма «Дюна». Прошло много лет, прежде чем эта кулинарная история получила продолжение. Британский шеф-повар Джейми Оливер, услышав рассказ Стюарта, решил найти рецепт того самого блюда.

Патрик Стюарт / © Associated Press

Патрик Стюарт / © Associated Press

В 2019 году Оливер и Стюарт вместе воссоздали легендарный ужин в одном из эпизодов шоу Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast. Результат оказался настолько удачным, что актёр назвал это блюдо одним из лучших гастрономических впечатлений в своей жизни.

Это не совсем рецепт ужина, который можно приготовить за 20 минут, в нём немало ингредиентов и несколько этапов приготовления. Однако если хочется устроить особенный гастрономический вечер, результат точно стоит затраченных усилий.

Ингредиенты

Для курицы и основы

  • целая курица — 1 шт. (примерно 2 кг)

  • лук — 1 шт.

  • морковь — 2 шт.

  • сельдерей — 2 стебля

  • чеснок — 1 головка

  • чёрный перец горошком — 1 ч. л

  • петрушка — 1 пучок

  • кукурузные тортильи — 12 шт.

  • свежая кинза — ½ пучка

Для соуса моле

  • сушеный перец мулато — 250 г

  • сушеный перец анчо — 160 г

  • сушеный перец пасилья — 160 г

  • свиной жир

  • кунжут — 125 г

  • несоленый арахис — 125 г

  • бланшированный миндаль — 125 г

  • лук — 2 шт.

  • чеснок — 10 зубчиков

  • молотая корица — 1 ч. л

  • гвоздика — 1 ч. л

  • бадьян — 1 ч. л

  • чёрный перец — 1 ч. л

  • спелый банан — 1 шт.

  • спелые помидоры — 3 шт.

  • изюм — 125 г

  • мягкая кукурузная тортилья — 1 шт.

  • белая булочка — ½ шт.

  • темный шоколад — 200 г

Для кукурузной сальсы

  • кукуруза — 1 початок

  • лайм — 2 шт.

  • небольшой красный лук — 1 шт.

  • спелые помидоры разных цветов — 3 шт.

  • перец халапеньо — 2 шт.

Для зеленого риса

  • свиной жир — 1 ст. л

  • лук — 1 шт.

  • чеснок — 2 зубчика

  • длиннозерный рис — 250 г

  • бульона, в котором варилась курица — 500 мл

  • кинза — 1 пучок

  • петрушка — 1 пучок

  • сушеный эпазот — 50 г

Приготовление

  1. Положите курицу в большую кастрюлю вместе с луком, морковью, сельдереем, чесноком, перцем горошком и петрушкой.

  2. Залейте холодной водой, доведите до кипения, а затем варите на небольшом огне примерно 1,5 часа до мягкости мяса.

  3. Оставьте курицу в бульоне.

  4. Разрежьте сушеные перцы, удалите семена и слегка поджарьте на сухой сковороде.

  5. Залейте кипятком и оставьте примерно на 20 минут, чтобы они размягчились.

  6. На свином жире подрумяньте кунжут, арахис и миндаль.

  7. Отложите несколько ложек для подачи.

  8. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок со специями.

  9. Добавьте нарезанный банан, помидоры, изюм, орехи и семена.

  10. Покрошите туда кукурузную тортилью и булочку.

  11. Добавьте размягченный перец и измельчите всю смесь в блендере, при необходимости добавьте немного воды.

  12. Протрите через сито, переложите в кастрюлю со свиным жиром, добавьте натертый шоколад и тушите на слабом огне около часа.

  13. При необходимости разбавьте куриным бульоном.

  14. Поджарьте кукурузу на гриле или сковороде до легкого обугливания. Срежьте зерна, смешайте с нарезанными помидорами, красным луком и халапеньо.

  15. Добавьте цедру и сок лаймов, соль и перец.

  16. Обжарьте лук и чеснок, добавьте рис и готовьте ещё несколько минут.

  17. Влейте куриный бульон, добавьте измельченную зелень и эпазот.

  18. Накройте крышкой и варите на слабом огне примерно 10 минут до готовности риса.

  19. Отделите мясо курицы от костей и разделите его на волокна.

  20. Выложите порции мяса на кукурузные тортильи, сложите пополам и слегка обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

  21. Окуните горячие энчилады в теплый соус моле.

  22. Подавайте с зелёным рисом, кукурузной сальсой, измельчёнными орехами и свежей кинзой.

История этих энчиладас — прекрасное напоминание о том, что еда — это нечто гораздо большее, чем просто набор ингредиентов. Она хранит воспоминания, возвращает нас к важным моментам жизни и помогает открывать для себя культуры через их вкусы.

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