Любимый ужин звезды "Людей Икс" Патрика Стюарта: Джейми Оливер воссоздал блюдо по воспоминаниям актера 1984 года

мексиканские энчилады с шоколадным соусом youtube.com_@JamieOliver / © youtube

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Иногда один ужин способен перенести нас в совершенно другое время и место. Именно так произошло с Патриком Стюартом: вкус куриной энчилады с насыщенным соусом настолько поразил его, что актер помнил это блюдо на протяжении десятилетий.

Впервые он попробовал это блюдо в 1984 году, когда находился в Мехико на съемках фильма «Дюна». Прошло много лет, прежде чем эта кулинарная история получила продолжение. Британский шеф-повар Джейми Оливер, услышав рассказ Стюарта, решил найти рецепт того самого блюда.

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Патрик Стюарт / © Associated Press

В 2019 году Оливер и Стюарт вместе воссоздали легендарный ужин в одном из эпизодов шоу Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast. Результат оказался настолько удачным, что актёр назвал это блюдо одним из лучших гастрономических впечатлений в своей жизни.

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Это не совсем рецепт ужина, который можно приготовить за 20 минут, в нём немало ингредиентов и несколько этапов приготовления. Однако если хочется устроить особенный гастрономический вечер, результат точно стоит затраченных усилий.

Ингредиенты

Для курицы и основы

целая курица — 1 шт. (примерно 2 кг)

лук — 1 шт.

морковь — 2 шт.

сельдерей — 2 стебля

чеснок — 1 головка

чёрный перец горошком — 1 ч. л

петрушка — 1 пучок

кукурузные тортильи — 12 шт.

свежая кинза — ½ пучка

Для соуса моле

сушеный перец мулато — 250 г

сушеный перец анчо — 160 г

сушеный перец пасилья — 160 г

свиной жир

кунжут — 125 г

несоленый арахис — 125 г

бланшированный миндаль — 125 г

лук — 2 шт.

чеснок — 10 зубчиков

молотая корица — 1 ч. л

гвоздика — 1 ч. л

бадьян — 1 ч. л

чёрный перец — 1 ч. л

спелый банан — 1 шт.

спелые помидоры — 3 шт.

изюм — 125 г

мягкая кукурузная тортилья — 1 шт.

белая булочка — ½ шт.

темный шоколад — 200 г

Для кукурузной сальсы

кукуруза — 1 початок

лайм — 2 шт.

небольшой красный лук — 1 шт.

спелые помидоры разных цветов — 3 шт.

перец халапеньо — 2 шт.

Для зеленого риса

свиной жир — 1 ст. л

лук — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

длиннозерный рис — 250 г

бульона, в котором варилась курица — 500 мл

кинза — 1 пучок

петрушка — 1 пучок

сушеный эпазот — 50 г

Приготовление

Положите курицу в большую кастрюлю вместе с луком, морковью, сельдереем, чесноком, перцем горошком и петрушкой. Залейте холодной водой, доведите до кипения, а затем варите на небольшом огне примерно 1,5 часа до мягкости мяса. Оставьте курицу в бульоне. Разрежьте сушеные перцы, удалите семена и слегка поджарьте на сухой сковороде. Залейте кипятком и оставьте примерно на 20 минут, чтобы они размягчились. На свином жире подрумяньте кунжут, арахис и миндаль. Отложите несколько ложек для подачи. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок со специями. Добавьте нарезанный банан, помидоры, изюм, орехи и семена. Покрошите туда кукурузную тортилью и булочку. Добавьте размягченный перец и измельчите всю смесь в блендере, при необходимости добавьте немного воды. Протрите через сито, переложите в кастрюлю со свиным жиром, добавьте натертый шоколад и тушите на слабом огне около часа. При необходимости разбавьте куриным бульоном. Поджарьте кукурузу на гриле или сковороде до легкого обугливания. Срежьте зерна, смешайте с нарезанными помидорами, красным луком и халапеньо. Добавьте цедру и сок лаймов, соль и перец. Обжарьте лук и чеснок, добавьте рис и готовьте ещё несколько минут. Влейте куриный бульон, добавьте измельченную зелень и эпазот. Накройте крышкой и варите на слабом огне примерно 10 минут до готовности риса. Отделите мясо курицы от костей и разделите его на волокна. Выложите порции мяса на кукурузные тортильи, сложите пополам и слегка обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Окуните горячие энчилады в теплый соус моле. Подавайте с зелёным рисом, кукурузной сальсой, измельчёнными орехами и свежей кинзой.

История этих энчиладас — прекрасное напоминание о том, что еда — это нечто гораздо большее, чем просто набор ингредиентов. Она хранит воспоминания, возвращает нас к важным моментам жизни и помогает открывать для себя культуры через их вкусы.

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