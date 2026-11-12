- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 284
- Время на прочтение
- 3 мин
Любимый ужин звезды "Людей Икс" Патрика Стюарта: Джейми Оливер воссоздал блюдо по воспоминаниям актера 1984 года
Некоторые блюда остаются в памяти на всю жизнь. Для актёра Патрика Стюарта такой гастрономической любовью стала куриная энчилада с мексиканским соусом моле, которую он попробовал ещё в 1984 году.
Иногда один ужин способен перенести нас в совершенно другое время и место. Именно так произошло с Патриком Стюартом: вкус куриной энчилады с насыщенным соусом настолько поразил его, что актер помнил это блюдо на протяжении десятилетий.
Впервые он попробовал это блюдо в 1984 году, когда находился в Мехико на съемках фильма «Дюна». Прошло много лет, прежде чем эта кулинарная история получила продолжение. Британский шеф-повар Джейми Оливер, услышав рассказ Стюарта, решил найти рецепт того самого блюда.
В 2019 году Оливер и Стюарт вместе воссоздали легендарный ужин в одном из эпизодов шоу Jamie and Jimmy’s Friday Night Feast. Результат оказался настолько удачным, что актёр назвал это блюдо одним из лучших гастрономических впечатлений в своей жизни.
Это не совсем рецепт ужина, который можно приготовить за 20 минут, в нём немало ингредиентов и несколько этапов приготовления. Однако если хочется устроить особенный гастрономический вечер, результат точно стоит затраченных усилий.
Ингредиенты
Для курицы и основы
целая курица — 1 шт. (примерно 2 кг)
лук — 1 шт.
морковь — 2 шт.
сельдерей — 2 стебля
чеснок — 1 головка
чёрный перец горошком — 1 ч. л
петрушка — 1 пучок
кукурузные тортильи — 12 шт.
свежая кинза — ½ пучка
Для соуса моле
сушеный перец мулато — 250 г
сушеный перец анчо — 160 г
сушеный перец пасилья — 160 г
свиной жир
кунжут — 125 г
несоленый арахис — 125 г
бланшированный миндаль — 125 г
лук — 2 шт.
чеснок — 10 зубчиков
молотая корица — 1 ч. л
гвоздика — 1 ч. л
бадьян — 1 ч. л
чёрный перец — 1 ч. л
спелый банан — 1 шт.
спелые помидоры — 3 шт.
изюм — 125 г
мягкая кукурузная тортилья — 1 шт.
белая булочка — ½ шт.
темный шоколад — 200 г
Для кукурузной сальсы
кукуруза — 1 початок
лайм — 2 шт.
небольшой красный лук — 1 шт.
спелые помидоры разных цветов — 3 шт.
перец халапеньо — 2 шт.
Для зеленого риса
свиной жир — 1 ст. л
лук — 1 шт.
чеснок — 2 зубчика
длиннозерный рис — 250 г
бульона, в котором варилась курица — 500 мл
кинза — 1 пучок
петрушка — 1 пучок
сушеный эпазот — 50 г
Приготовление
Положите курицу в большую кастрюлю вместе с луком, морковью, сельдереем, чесноком, перцем горошком и петрушкой.
Залейте холодной водой, доведите до кипения, а затем варите на небольшом огне примерно 1,5 часа до мягкости мяса.
Оставьте курицу в бульоне.
Разрежьте сушеные перцы, удалите семена и слегка поджарьте на сухой сковороде.
Залейте кипятком и оставьте примерно на 20 минут, чтобы они размягчились.
На свином жире подрумяньте кунжут, арахис и миндаль.
Отложите несколько ложек для подачи.
На той же сковороде обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок со специями.
Добавьте нарезанный банан, помидоры, изюм, орехи и семена.
Покрошите туда кукурузную тортилью и булочку.
Добавьте размягченный перец и измельчите всю смесь в блендере, при необходимости добавьте немного воды.
Протрите через сито, переложите в кастрюлю со свиным жиром, добавьте натертый шоколад и тушите на слабом огне около часа.
При необходимости разбавьте куриным бульоном.
Поджарьте кукурузу на гриле или сковороде до легкого обугливания. Срежьте зерна, смешайте с нарезанными помидорами, красным луком и халапеньо.
Добавьте цедру и сок лаймов, соль и перец.
Обжарьте лук и чеснок, добавьте рис и готовьте ещё несколько минут.
Влейте куриный бульон, добавьте измельченную зелень и эпазот.
Накройте крышкой и варите на слабом огне примерно 10 минут до готовности риса.
Отделите мясо курицы от костей и разделите его на волокна.
Выложите порции мяса на кукурузные тортильи, сложите пополам и слегка обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Окуните горячие энчилады в теплый соус моле.
Подавайте с зелёным рисом, кукурузной сальсой, измельчёнными орехами и свежей кинзой.
История этих энчиладас — прекрасное напоминание о том, что еда — это нечто гораздо большее, чем просто набор ингредиентов. Она хранит воспоминания, возвращает нас к важным моментам жизни и помогает открывать для себя культуры через их вкусы.