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Любимый вишневый пирог Дина Винчестера: рецепт из сериала "Сверхъестественное"
Любимый десерт Дина Винчестера из сериала «Сверхъестественное» легко приготовить дома. Рассказываем, как испечь ароматный вишневый пирог с хрустящим тестом и сочной начинкой.
Для поклонников сериала «Сверхъестественное» вишневый пирог давно стал неотъемлемой частью образа Дина Винчестера, так же как его легендарный автомобиль Chevrolet Impala, рок-музыка и любовь к сытной еде. Ароматная вишневая начинка, нежное песочное тесто и румяная плетенка сверху — именно тот десерт, который хочется поставить на стол ещё тёплым.
А состав рецепта, о котором рассказали на странице khom__ka, прост, а в качестве начинки подойдет не только свежая, но и замороженная или консервированная вишня.
Ингредиенты
Для теста
мука — 320 г
холодное сливочное масло — 200 г
соль — 1 ч. л.
сахар — 1 ст. л
ледяная вода — 6–8 ст. л
Для вишневой начинки
вишня без косточек — 800 г
сахар — 150–200 г
ванильный экстракт — 1 ч. л,
миндальный экстракт — 0,5 ч. л.
крахмал — 3 ст. л. с большой горкой
соль — щепотка
сливочное масло — 20 г (по желанию)
Приготовление
Если вы используете замороженную или консервированную вишню, сначала хорошо слейте всю лишнюю жидкость.
Для теста смешайте муку с солью и сахаром, добавьте холодное масло, натертое на терке, и быстро перетрите всё руками до состояния крошки.
Влейте ледяную воду и быстро замесите тесто.
Заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30–60 минут.
Тем временем приготовьте начинку: смешайте вишню с сахаром, ванильным и миндальным экстрактами, крахмалом и щепоткой соли.
Оставьте примерно на 20 мин, чтобы крахмал успел впитать остатки вишневого сока.
Разогрейте духовку до 200°C в режиме «верх-низ».
Охлажденное тесто разделите на две неравные части.
Большую раскатайте, выложите в форму и сформируйте основу и бортики.
Вторую часть также раскатайте и нарежьте полосками шириной примерно 1,5–2 см.
Выложите вишневую начинку на основу.
По желанию разложите сверху небольшие кусочки сливочного масла.
Из полосок теста сформируйте традиционную плетенку, а края хорошо защепните.
Верх можно смазать взбитым яйцом, а для красивой корочки добавить миндальные хлопья или немного сахара.
Выпекайте пирог 15 минут при 200°C, после чего уменьшите температуру до 180°C и готовьте ещё 35–45 минут. Ориентир — насыщенный золотисто-коричневый цвет корочки.
Главное — не торопиться. Перед нарезкой пирог должен полностью остыть при комнатной температуре или в холодильнике. Так начинка успеет стабилизироваться и не будет вытекать из каждого кусочка.
Золотистая корочка, кисло-сладкая вишня и аромат миндаля — этот пирог легко представить на столе у братьев Винчестеров после очередного сверхъестественного приключения. А ещё это отличный повод устроить собственный марафон сериала «Сверхъестественное» с десертом, который точно оценят поклонники Дина Винчестера.