Любимый вишневый пирог Дина Винчестера: рецепт из сериала "Сверхъестественное"

Любимый вишневый пирог Дина Винчестера tiktok.com/@khom__ka

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Для поклонников сериала «Сверхъестественное» вишневый пирог давно стал неотъемлемой частью образа Дина Винчестера, так же как его легендарный автомобиль Chevrolet Impala, рок-музыка и любовь к сытной еде. Ароматная вишневая начинка, нежное песочное тесто и румяная плетенка сверху — именно тот десерт, который хочется поставить на стол ещё тёплым.

А состав рецепта, о котором рассказали на странице khom__ka , прост, а в качестве начинки подойдет не только свежая, но и замороженная или консервированная вишня.

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Актёр Дженсен Эклз, сыгравший Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное» / © Associated Press

Любимый вишневый пирог Дина Винчестера tiktok.com/@khom__ka

Ингредиенты

Для теста

мука — 320 г

холодное сливочное масло — 200 г

соль — 1 ч. л.

сахар — 1 ст. л

ледяная вода — 6–8 ст. л

Для вишневой начинки

вишня без косточек — 800 г

сахар — 150–200 г

ванильный экстракт — 1 ч. л,

миндальный экстракт — 0,5 ч. л.

крахмал — 3 ст. л. с большой горкой

соль — щепотка

сливочное масло — 20 г (по желанию)

Любимый вишневый пирог Дина Винчестера tiktok.com/@khom__ka

Приготовление

Если вы используете замороженную или консервированную вишню, сначала хорошо слейте всю лишнюю жидкость. Для теста смешайте муку с солью и сахаром, добавьте холодное масло, натертое на терке, и быстро перетрите всё руками до состояния крошки. Влейте ледяную воду и быстро замесите тесто. Заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30–60 минут. Тем временем приготовьте начинку: смешайте вишню с сахаром, ванильным и миндальным экстрактами, крахмалом и щепоткой соли. Оставьте примерно на 20 мин, чтобы крахмал успел впитать остатки вишневого сока. Разогрейте духовку до 200°C в режиме «верх-низ». Охлажденное тесто разделите на две неравные части. Большую раскатайте, выложите в форму и сформируйте основу и бортики. Вторую часть также раскатайте и нарежьте полосками шириной примерно 1,5–2 см. Выложите вишневую начинку на основу. По желанию разложите сверху небольшие кусочки сливочного масла. Из полосок теста сформируйте традиционную плетенку, а края хорошо защепните. Верх можно смазать взбитым яйцом, а для красивой корочки добавить миндальные хлопья или немного сахара. Выпекайте пирог 15 минут при 200°C, после чего уменьшите температуру до 180°C и готовьте ещё 35–45 минут. Ориентир — насыщенный золотисто-коричневый цвет корочки. Главное — не торопиться. Перед нарезкой пирог должен полностью остыть при комнатной температуре или в холодильнике. Так начинка успеет стабилизироваться и не будет вытекать из каждого кусочка.

Золотистая корочка, кисло-сладкая вишня и аромат миндаля — этот пирог легко представить на столе у братьев Винчестеров после очередного сверхъестественного приключения. А ещё это отличный повод устроить собственный марафон сериала «Сверхъестественное» с десертом, который точно оценят поклонники Дина Винчестера.

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