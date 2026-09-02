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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Любимый завтрак Стива Мартина: простой рецепт яиц пашот

Актер Стив Мартин настолько обожает яйца пашот, что вместе с Мартином Шортом даже оценивает отели по качеству этого завтрака. Рассказываем, почему актер выбирает именно их и как приготовить его любимое блюдо дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Стив Мартин и Мартин Шорт

Стив Мартин и Мартин Шорт / © Associated Press

Яйца — один из самых простых способов сделать завтрак питательным. Они содержат белок, полезные жиры, витамины B12 и D, а также холин, и к тому же хорошо насыщают. Неудивительно, что среди множества вариантов приготовления именно яйца-по-шо — гастрономический фаворит Стива Мартина, рассказало издание EatingWell.

яйца-по-шо» / © Associated Press

яйца-по-шо» / © Associated Press

Актёр рассказывал, что во время гастролей они с Мартином Шортом заказывают яйца в отелях и фактически устраивают им небольшой тест на качество. Шорт даже шутил, что у него есть 19 фотографий Мартина в турне с тарелкой яиц-поше.

Как приготовить идеальные яйца пашот

Мартин признается, что дома пользуется специальной яйцеваркой. По его словам, здесь важно правильно отмерить воду: если её слишком много, яйца могут получиться слишком твёрдыми, а если мало — остаться слишком мягкими.

Впрочем, можно обойтись и без специального гаджета.

  1. Для классического способа налейте в кастрюлю примерно 5 см воды и доведите её до кипения.

  2. Добавьте около ¼ стакана столового уксуса.

  3. Каждое яйцо предварительно разбейте в отдельную маленькую мисочку.

  4. Затем осторожно опускайте его в воду, максимально приблизив край мисочки к поверхности.

  5. Варите примерно 4 мин. для жидкого желтка, 5 мин. для более кремообразной текстуры или около 8 мин. для полностью готового яйца.

  6. Готовые яйца достаньте шумовкой и выложите на чистое полотенце, чтобы удалить лишнюю воду.

  7. Подавайте на цельнозерновом тосте и завтрак в стиле голливудской звезды готов.

яйца-по-шо» / © Associated Press

яйца-по-шо» / © Associated Press

яйца-по-шо» / © Associated Press

яйца-по-шо» / © Associated Press

яйца-по-шо» / © Associated Press

яйца-по-шо» / © Associated Press

Есть ещё один маленький секрет: перед варкой на 10 секунд опустите яйцо в скорлупе в кипящую воду. Считается, что это помогает белку лучше держать форму и делает готовое яйцо более аккуратным.

Секрет любимого завтрака Стива Мартина заключается не в сложных ингредиентах, а в точности. Яйца-поше требуют нескольких минут внимания, зато в результате вы получите нежный белок, кремообразный желток и тот самый ресторанный эффект на собственной кухне.

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