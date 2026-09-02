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Любимый завтрак Стива Мартина: простой рецепт яиц пашот
Актер Стив Мартин настолько обожает яйца пашот, что вместе с Мартином Шортом даже оценивает отели по качеству этого завтрака. Рассказываем, почему актер выбирает именно их и как приготовить его любимое блюдо дома.
Яйца — один из самых простых способов сделать завтрак питательным. Они содержат белок, полезные жиры, витамины B12 и D, а также холин, и к тому же хорошо насыщают. Неудивительно, что среди множества вариантов приготовления именно яйца-по-шо — гастрономический фаворит Стива Мартина, рассказало издание EatingWell.
Актёр рассказывал, что во время гастролей они с Мартином Шортом заказывают яйца в отелях и фактически устраивают им небольшой тест на качество. Шорт даже шутил, что у него есть 19 фотографий Мартина в турне с тарелкой яиц-поше.
Как приготовить идеальные яйца пашот
Мартин признается, что дома пользуется специальной яйцеваркой. По его словам, здесь важно правильно отмерить воду: если её слишком много, яйца могут получиться слишком твёрдыми, а если мало — остаться слишком мягкими.
Впрочем, можно обойтись и без специального гаджета.
Для классического способа налейте в кастрюлю примерно 5 см воды и доведите её до кипения.
Добавьте около ¼ стакана столового уксуса.
Каждое яйцо предварительно разбейте в отдельную маленькую мисочку.
Затем осторожно опускайте его в воду, максимально приблизив край мисочки к поверхности.
Варите примерно 4 мин. для жидкого желтка, 5 мин. для более кремообразной текстуры или около 8 мин. для полностью готового яйца.
Готовые яйца достаньте шумовкой и выложите на чистое полотенце, чтобы удалить лишнюю воду.
Подавайте на цельнозерновом тосте и завтрак в стиле голливудской звезды готов.
Есть ещё один маленький секрет: перед варкой на 10 секунд опустите яйцо в скорлупе в кипящую воду. Считается, что это помогает белку лучше держать форму и делает готовое яйцо более аккуратным.
Секрет любимого завтрака Стива Мартина заключается не в сложных ингредиентах, а в точности. Яйца-поше требуют нескольких минут внимания, зато в результате вы получите нежный белок, кремообразный желток и тот самый ресторанный эффект на собственной кухне.