ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
97
Время на прочтение
2 мин

Люля-кебаб на подушке из хумуса: рецепт для ужина на природе

Сочный люля-кебаб, нежный хумус, острое чили-масло, маринованный лук и поджаренный перец — блюдо, которое легко может стать главной звездой летнего стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Люля-кебаб на подушке из хумуса tiktok.com/@kubfood

Люля-кебаб на подушке из хумуса tiktok.com/@kubfood

Фудблогер Александр Кубицкий предложил вариант подачи, который меняет привычное представление о люля-кебабе. Здесь мясо не просто лежит на тарелке рядом с соусом, а буквально «отдыхает» на «подушке» из хумуса, пропитанного ароматным маслом чили. В результате получается сочное мясо с румяной корочкой, кремовая основа, сладковатый печеный перец и пикантный маринованный лук.

Ингредиенты

Для люля-кебаба

  • свиная шейка

  • красный болгарский перец

  • красный лук

  • свежая петрушка

  • соль

Для ароматной смеси специй

  • кориандр

  • кумин

  • черный перец горошком

  • душистый перец

Для подачи

  • хумус

  • масло чили

  • маринованный лук

  • поджаренный красный перец

Люля-кебаб на подушке из хумуса tiktok.com/@kubfood

Люля-кебаб на подушке из хумуса tiktok.com/@kubfood

Приготовление

  1. Из свиной шейки приготовьте фарш и добавьте в него очень мелко нарезанные перец, лук и петрушку.

  2. Посолите, а кориандр, тмин, черный и душистый перец предварительно растолките в мельнице.

  3. Теперь главный секрет сочного люля — хорошо вымешать фарш. Делайте это примерно 10–15 минут, чтобы масса стала однородной и хорошо держала форму.

  4. Если есть время, оставьте её в холодильнике на 1–2 часа.

  5. После этого сформируйте люля на шампурах и обжаривайте на мангале до аппетитной румяной корочки. Внутри мясо должно оставаться сочным, а снаружи — хорошо поджаренным.

  6. На тарелку выложите щедрую порцию хумуса и распределите его широким слоем, словно мягкую подушку для люля-кебаба.

  7. Сверху добавьте немного чили-масла, выложите горячее мясо, а рядом или поверх него — маринованный лук и поджаренный красный перец.

Для этого блюда можно использовать хумус любого вкуса — каждый из них придаст свою нотку и немного изменит характер готового блюда.

Кремообразный хумус, пряное мясо, острое масло, хрустящий лук и сладкий запеченный перец так удачно сочетаются друг с другом, что остановиться на одной порции будет сложно.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie