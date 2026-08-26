Люля-кебаб на подушке из хумуса: рецепт для ужина на природе

Люля-кебаб на подушке из хумуса tiktok.com/@kubfood

Реклама

Фудблогер Александр Кубицкий предложил вариант подачи, который меняет привычное представление о люля-кебабе. Здесь мясо не просто лежит на тарелке рядом с соусом, а буквально «отдыхает» на «подушке» из хумуса, пропитанного ароматным маслом чили. В результате получается сочное мясо с румяной корочкой, кремовая основа, сладковатый печеный перец и пикантный маринованный лук.

Ингредиенты

Для люля-кебаба

свиная шейка

красный болгарский перец

красный лук

свежая петрушка

соль

Для ароматной смеси специй

кориандр

кумин

черный перец горошком

душистый перец

Для подачи

хумус

масло чили

маринованный лук

поджаренный красный перец

Люля-кебаб на подушке из хумуса tiktok.com/@kubfood

Приготовление

Из свиной шейки приготовьте фарш и добавьте в него очень мелко нарезанные перец, лук и петрушку. Посолите, а кориандр, тмин, черный и душистый перец предварительно растолките в мельнице. Теперь главный секрет сочного люля — хорошо вымешать фарш. Делайте это примерно 10–15 минут, чтобы масса стала однородной и хорошо держала форму. Если есть время, оставьте её в холодильнике на 1–2 часа. После этого сформируйте люля на шампурах и обжаривайте на мангале до аппетитной румяной корочки. Внутри мясо должно оставаться сочным, а снаружи — хорошо поджаренным. На тарелку выложите щедрую порцию хумуса и распределите его широким слоем, словно мягкую подушку для люля-кебаба. Сверху добавьте немного чили-масла, выложите горячее мясо, а рядом или поверх него — маринованный лук и поджаренный красный перец.

Для этого блюда можно использовать хумус любого вкуса — каждый из них придаст свою нотку и немного изменит характер готового блюда.

Реклама

Кремообразный хумус, пряное мясо, острое масло, хрустящий лук и сладкий запеченный перец так удачно сочетаются друг с другом, что остановиться на одной порции будет сложно.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров