Рецепты
Люля-кебаб в мультипечи — простой рецепт сочного блюда

Люля-кебаб в мультипечи — идеальный вариант для тех, кто ценит вкус, но следит за калориями. Сочный фарш, ароматные специи и минимум жиров и блюдо здорового питания готово всего за 20 минут.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
24 минуты
Пищевая ценность на 100 г
135 ккал
Люля-кебаб в мультипечи tiktok.com_@mil_alex_recipes

Люля-кебаб в мультипечи tiktok.com_@mil_alex_recipes

Люля-кебаб — классика восточной кухни, которую легко адаптировать под современный ритм жизни. С помощью индюшиного фарша и мультипечи, вы получаете сочный, нежный кебаб без лишнего жира и калорий. Это блюдо подходит и для обеда на работе, и для легкого ужина дома, а о рецепте приготовления рассказал фудблогер Mil Alexx.

Ингредиенты

индюшиный фарш (можно куриный или нежирную говядину)
600 г
сладкий перец
1 шт.
луковица
1 шт.
свежая зелень (петрушка, укроп)
1 пучок
соль
перец
хмели-сунели
смесь специй

Приготовление

  1. Мелко нарежьте перец и максимально мелко измельчите лук, можно даже воспользоваться блендером.

  2. Добавьте фарш, рубленую зелень, соль, перец, хмели-сунели и смесь специй.

  3. Мокрыми руками хорошо вымесите и отбейте фарш.

  4. Из фарша сформируйте продолговатую колбаску и нанижите ее на шпажку.

  5. Выложите на решетку мультипечи и готовьте при температуре 180°C 17 мин. Если готовите в духовке, то примерно 25 мин.

Подавайте горячим с овощным салатом, йогуртовым соусом или даже с легким соусом на основе авокадо.

Люля-кебаб в мультипечи — это сочетание классики и современного здорового питания. Он сочный, ароматный, диетический и невероятно простой в приготовлении. Идеальный вариант для тех, кто хочет наслаждаться восточными блюдами без вреда для фигуры.

