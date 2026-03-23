Люля-кебаб в мультипечи tiktok.com_@mil_alex_recipes

Люля-кебаб — классика восточной кухни, которую легко адаптировать под современный ритм жизни. С помощью индюшиного фарша и мультипечи, вы получаете сочный, нежный кебаб без лишнего жира и калорий. Это блюдо подходит и для обеда на работе, и для легкого ужина дома, а о рецепте приготовления рассказал фудблогер Mil Alexx.

Ингредиенты индюшиный фарш (можно куриный или нежирную говядину) 600 г сладкий перец 1 шт. луковица 1 шт. свежая зелень (петрушка, укроп) 1 пучок соль перец хмели-сунели смесь специй

Приготовление

Мелко нарежьте перец и максимально мелко измельчите лук, можно даже воспользоваться блендером. Добавьте фарш, рубленую зелень, соль, перец, хмели-сунели и смесь специй. Мокрыми руками хорошо вымесите и отбейте фарш. Из фарша сформируйте продолговатую колбаску и нанижите ее на шпажку. Выложите на решетку мультипечи и готовьте при температуре 180°C 17 мин. Если готовите в духовке, то примерно 25 мин.

Подавайте горячим с овощным салатом, йогуртовым соусом или даже с легким соусом на основе авокадо.

Люля-кебаб в мультипечи — это сочетание классики и современного здорового питания. Он сочный, ароматный, диетический и невероятно простой в приготовлении. Идеальный вариант для тех, кто хочет наслаждаться восточными блюдами без вреда для фигуры.