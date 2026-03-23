Люля-кебаб в мультипечи — простой рецепт сочного блюда
Люля-кебаб в мультипечи — идеальный вариант для тех, кто ценит вкус, но следит за калориями. Сочный фарш, ароматные специи и минимум жиров и блюдо здорового питания готово всего за 20 минут.
Люля-кебаб — классика восточной кухни, которую легко адаптировать под современный ритм жизни. С помощью индюшиного фарша и мультипечи, вы получаете сочный, нежный кебаб без лишнего жира и калорий. Это блюдо подходит и для обеда на работе, и для легкого ужина дома, а о рецепте приготовления рассказал фудблогер Mil Alexx.
Ингредиенты
- индюшиный фарш (можно куриный или нежирную говядину)
- 600 г
- сладкий перец
- 1 шт.
- луковица
- 1 шт.
- свежая зелень (петрушка, укроп)
- 1 пучок
- соль
-
- перец
-
- хмели-сунели
-
- смесь специй
-
Приготовление
Мелко нарежьте перец и максимально мелко измельчите лук, можно даже воспользоваться блендером.
Добавьте фарш, рубленую зелень, соль, перец, хмели-сунели и смесь специй.
Мокрыми руками хорошо вымесите и отбейте фарш.
Из фарша сформируйте продолговатую колбаску и нанижите ее на шпажку.
Выложите на решетку мультипечи и готовьте при температуре 180°C 17 мин. Если готовите в духовке, то примерно 25 мин.
Подавайте горячим с овощным салатом, йогуртовым соусом или даже с легким соусом на основе авокадо.
Люля-кебаб в мультипечи — это сочетание классики и современного здорового питания. Он сочный, ароматный, диетический и невероятно простой в приготовлении. Идеальный вариант для тех, кто хочет наслаждаться восточными блюдами без вреда для фигуры.