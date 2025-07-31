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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

Маффины с кабачками сыром и ветчиной: рецепт оригинальной закуски

расивые, овощные маффины с аппетитной начинкой можно подать к супу или чаю, их удобно взять с собой на работу или в дорогу.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
145 ккал
Маффины с кабачками сыром и ветчиной

Маффины с кабачками сыром и ветчиной / © Credits

Готовятся быстро, легко и получаются внутри очень мягкими, сочными и вкусными как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

кабачки
300 г
яйца куриные
2 шт.
мука пшеничная
70 г
сыр твердый
60 г
ветчина
70 г
помидоры
½ шт.
разрыхлитель
на кончике ножа
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Кабачок натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5-10 минут, затем руками отожмите от жидкости.

  2. Сыр натрите на среднюю терку.

  3. Помидор и ветчину нарежьте на мелкие кубики.

  4. К кабачкам добавьте яйца, твердый сыр, ветчину, помидор, муку, разрыхлитель, перец черный молотый, соль и перемешайте.

  5. Формочки смажьте растительным маслом, разложите массу по формочкам.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Советы:

  • Кабачки при необходимости очистите от кожуры, если она жесткая.

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Дата публикации
Количество просмотров
174
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