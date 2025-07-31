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Маффины с кабачками сыром и ветчиной: рецепт оригинальной закуски
расивые, овощные маффины с аппетитной начинкой можно подать к супу или чаю, их удобно взять с собой на работу или в дорогу.
Готовятся быстро, легко и получаются внутри очень мягкими, сочными и вкусными как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- кабачки
- 300 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 70 г
- сыр твердый
- 60 г
- ветчина
- 70 г
- помидоры
- ½ шт.
- разрыхлитель
- на кончике ножа
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Кабачок натрите на крупной терке, посолите и оставьте на 5-10 минут, затем руками отожмите от жидкости.
Сыр натрите на среднюю терку.
Помидор и ветчину нарежьте на мелкие кубики.
К кабачкам добавьте яйца, твердый сыр, ветчину, помидор, муку, разрыхлитель, перец черный молотый, соль и перемешайте.
Формочки смажьте растительным маслом, разложите массу по формочкам.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.
Советы:
Кабачки при необходимости очистите от кожуры, если она жесткая.