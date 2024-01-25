Маффины с соленым розмарином и медовым маслом: эффектная закуска из 7 ингредиентов

Всего 7 ингредиентов нужно, чтобы приготовить эту оригинальную закуску в которой сочетается соль, медовая сладость и аромат розмарина. Маффины получаются легкие, воздушные, достаточно особенные для праздничного ужина, но достаточно простые, чтобы сделать любой ужин в будний день особенным.
Ингредиенты
- соленое сливочное масло
- 60 г + 50(для смазывания форм)
- розмарин
- 3 веточки
- молоко
- 350 мл
- яйцо
- 3 шт.
- мука
- 190 г
- соль
- 1 ч. л.
- черный перец
- соленое масло
- 120 г
- мед
- 3 ст. л.
- крупная морская соль
- 1 ст. л.
1. Нагрейте 40 г сливочного масла и розмарин в небольшой сковороде на среднем огне. Готовьте масло, пока оно не станет коричневым, а розмарин не станет хрустящим, около 3–4 минут. Достаньте розмарин из сковороды, дайте остыть, затем мелко нарежьте обжаренные листья.
2. Установите решетку в нижнюю треть духовки. Разогрейте духовку до 220 градусов. Поместите стандартную форму для маффинов на в духовку.
3. В средней миске энергично взбейте молоко и яйца до образования пены, около 1 минуты. Добавьте 20 г масла, 1-2 столовые ложки нарезанного розмарина, муку, соль и перец и перемешайте венчиком. Ничего страшного, если есть небольшие комочки.
4. Осторожно достаньте форму из духовки и добавьте по 1 чайной ложке сливочного масла в каждую чашку формы. Размажьте сливочное масло по формочкам, чтобы смазать. Равномерно распределите тесто между формочками, заполняя их примерно на 3/4. Отправьте в духовку и запекайте 20 минут. Уменьшите температуру духовки до 180 градусов. Выпекайте еще 15-20 минут, пока они не станут воздушными, золотистыми и хрустящими.
5. Тем временем приготовьте медовое масло. Смешайте 120 г масла и мед.
6. Смешайте 1 столовую ложку нарезанного розмарина с морской солью. Сразу же подавайте теплые мафшины с медовым маслом и щепоткой розмариновой соли.
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