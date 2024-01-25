Маффины с соленым розмарином и медовым маслом: эффектная закуска из 7 ингредиентов

Ингредиенты соленое сливочное масло 60 г + 50(для смазывания форм) розмарин 3 веточки молоко 350 мл яйцо 3 шт. мука 190 г соль 1 ч. л. черный перец соленое масло 120 г мед 3 ст. л. крупная морская соль 1 ст. л.



1. Нагрейте 40 г сливочного масла и розмарин в небольшой сковороде на среднем огне. Готовьте масло, пока оно не станет коричневым, а розмарин не станет хрустящим, около 3–4 минут. Достаньте розмарин из сковороды, дайте остыть, затем мелко нарежьте обжаренные листья.

2. Установите решетку в нижнюю треть духовки. Разогрейте духовку до 220 градусов. Поместите стандартную форму для маффинов на в духовку.

3. В средней миске энергично взбейте молоко и яйца до образования пены, около 1 минуты. Добавьте 20 г масла, 1-2 столовые ложки нарезанного розмарина, муку, соль и перец и перемешайте венчиком. Ничего страшного, если есть небольшие комочки.

4. Осторожно достаньте форму из духовки и добавьте по 1 чайной ложке сливочного масла в каждую чашку формы. Размажьте сливочное масло по формочкам, чтобы смазать. Равномерно распределите тесто между формочками, заполняя их примерно на 3/4. Отправьте в духовку и запекайте 20 минут. Уменьшите температуру духовки до 180 градусов. Выпекайте еще 15-20 минут, пока они не станут воздушными, золотистыми и хрустящими.

5. Тем временем приготовьте медовое масло. Смешайте 120 г масла и мед.

6. Смешайте 1 столовую ложку нарезанного розмарина с морской солью. Сразу же подавайте теплые мафшины с медовым маслом и щепоткой розмариновой соли.

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