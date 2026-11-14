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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
214
Время на прочтение
1 мин

Маффины с яблоками и корицей: классический рецепт

Маффины с яблоками и корицей — это классическая выпечка, с хрустящей корочкой и нежной, слегка влажной сердцевиной.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
310 ккал
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Маффины с яблоками и корицей

Маффины с яблоками и корицей / © Credits

Их удобно брать с собой на работу, детям в школу или пикник в качестве сытного перекуса.

Ингредиенты

мука пшеничная
250 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
130 г
кефир
150 мл
масло сливочное
100 г
корица молотая
1 ч. л.
разрыхлитель
1,5 ч. л.
соль
щепотка
яблоки — 2 шт.
2 шт.

  1. Яблоки помойте, очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками, посыпьте корицей и перемешайте.

  2. Масло сливочное растопите и слегка остудите.

  3. В миске взбейте венчиком яйца с сахаром и солью до пышной пены.

  4. Влейте кефир, сливочное масло, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и быстро перемешайте лопаткой, добавьте яблоки и еще раз аккуратно перемешайте.

  5. Разложите тесто в силиконовые формочки для маффинов на 2/3 объема.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • Кефир используйте любой жирности.

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