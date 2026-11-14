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Маффины с яблоками и корицей: классический рецепт
Маффины с яблоками и корицей — это классическая выпечка, с хрустящей корочкой и нежной, слегка влажной сердцевиной.
Их удобно брать с собой на работу, детям в школу или пикник в качестве сытного перекуса.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 250 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 130 г
- кефир
- 150 мл
- масло сливочное
- 100 г
- корица молотая
- 1 ч. л.
- разрыхлитель
- 1,5 ч. л.
- соль
- щепотка
- яблоки — 2 шт.
- 2 шт.
Яблоки помойте, очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками, посыпьте корицей и перемешайте.
Масло сливочное растопите и слегка остудите.
В миске взбейте венчиком яйца с сахаром и солью до пышной пены.
Влейте кефир, сливочное масло, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и быстро перемешайте лопаткой, добавьте яблоки и еще раз аккуратно перемешайте.
Разложите тесто в силиконовые формочки для маффинов на 2/3 объема.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Советы:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Кефир используйте любой жирности.