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Мафины с ягодами и шоколадом: рецепт вкусной выпечки
Если вы ищете рецепт нежной домашней выпечки, которая будет радовать не только вкусом, но и видом, эти мафины для вас.
Вдохновением для рецепта стала публикация фудблогера Merve Kandemir. Эти мафины с ягодами и молочным шоколадом обладают нежнейшей текстурой, яркой ягодной кислинкой, кусочками шоколада и хрустящим крамблом сверху.
Ингредиенты
Для теста
Молоко 160 мл
Большие яйца 2 шт.
Растительное масло (без запаха) 90 мл
Сахар 80 г
Пшеничная мука 240 г
Разрыхлитель 10 г (1 пакетик)
Ванилин или ванильный сахар 5 г
Ягоды (черника, малина, ежевика) 100 г
Молочный шоколад 50-70 г
Для крамбл
Мягкое сливочное масло 15 г
Сахар 15 г
Мука 30 г
Приготовление
В небольшой миске соедините сливочное масло, сахар и муку. Руками или вилкой перетрите массу до состояния крошки. Поставьте в холодильник, пока варите основное тесто.
В большой миске взбейте яйца с молоком до однородности. Добавьте растительное масло и сахар и еще раз хорошо перемешайте.
Отдельно смешайте просеянную муку, разрыхлитель и ванилин.
Постепенно добавляйте сухую смесь к жидкой, перемешайте венчиком или силиконовой лопаткой в однородное тесто. Не перемешивайте слишком долго, иначе мафины будут жесткими.
В тесто можно частично добавить ягоды и шоколад или выкладывать их слоями в формочки.
Выложите в формочки немного теста (около половины объема), сверху уложите ягоды и шоколад, а затем еще немного теста. Сверху украсьте остатками ягод и посыпьте крабб крошкой. Не заполняйте формы до краев, максимум на ¾. В противном случае тесто может вытекать во время выпечки.
Поставьте мафины в разогретую до 175°C духовку. Выпекайте 25–30 мин до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
Советы
Если вы используете замороженные ягоды, не размораживайте их во избежание чрезмерной влажности в тесте.
Можно заменить молочный шоколад черным или белым, в зависимости от вкусовых предпочтений.
Эти мафины — гармония нежного теста, ягодной свежести и легкого хруста сверху. Идеальный рецепт, чтобы порадовать себя сладкими моментами радости.