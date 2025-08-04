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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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46
Время на прочтение
2 мин

Мафины с ягодами и шоколадом: рецепт вкусной выпечки

Если вы ищете рецепт нежной домашней выпечки, которая будет радовать не только вкусом, но и видом, эти мафины для вас.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Мафины с ягодами и шоколадом

Мафины с ягодами и шоколадом / © Credits

Вдохновением для рецепта стала публикация фудблогера Merve Kandemir. Эти мафины с ягодами и молочным шоколадом обладают нежнейшей текстурой, яркой ягодной кислинкой, кусочками шоколада и хрустящим крамблом сверху.

Ингредиенты

Для теста

  • Молоко 160 мл

  • Большие яйца 2 шт.

  • Растительное масло (без запаха) 90 мл

  • Сахар 80 г

  • Пшеничная мука 240 г

  • Разрыхлитель 10 г (1 пакетик)

  • Ванилин или ванильный сахар 5 г

  • Ягоды (черника, малина, ежевика) 100 г

  • Молочный шоколад 50-70 г

Для крамбл

  • Мягкое сливочное масло 15 г

  • Сахар 15 г

  • Мука 30 г

Приготовление

  1. В небольшой миске соедините сливочное масло, сахар и муку. Руками или вилкой перетрите массу до состояния крошки. Поставьте в холодильник, пока варите основное тесто.

  2. В большой миске взбейте яйца с молоком до однородности. Добавьте растительное масло и сахар и еще раз хорошо перемешайте.

  3. Отдельно смешайте просеянную муку, разрыхлитель и ванилин.

  4. Постепенно добавляйте сухую смесь к жидкой, перемешайте венчиком или силиконовой лопаткой в однородное тесто. Не перемешивайте слишком долго, иначе мафины будут жесткими.

  5. В тесто можно частично добавить ягоды и шоколад или выкладывать их слоями в формочки.

  6. Выложите в формочки немного теста (около половины объема), сверху уложите ягоды и шоколад, а затем еще немного теста. Сверху украсьте остатками ягод и посыпьте крабб крошкой. Не заполняйте формы до краев, максимум на ¾. В противном случае тесто может вытекать во время выпечки.

  7. Поставьте мафины в разогретую до 175°C духовку. Выпекайте 25–30 мин до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Советы

  • Если вы используете замороженные ягоды, не размораживайте их во избежание чрезмерной влажности в тесте.

  • Можно заменить молочный шоколад черным или белым, в зависимости от вкусовых предпочтений.

Эти мафины — гармония нежного теста, ягодной свежести и легкого хруста сверху. Идеальный рецепт, чтобы порадовать себя сладкими моментами радости.

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