Мафины с ягодами и шоколадом: рецепт вкусной выпечки

Вдохновением для рецепта стала публикация фудблогера Merve Kandemir. Эти мафины с ягодами и молочным шоколадом обладают нежнейшей текстурой, яркой ягодной кислинкой, кусочками шоколада и хрустящим крамблом сверху.

В небольшой миске соедините сливочное масло, сахар и муку. Руками или вилкой перетрите массу до состояния крошки. Поставьте в холодильник, пока варите основное тесто.

В большой миске взбейте яйца с молоком до однородности. Добавьте растительное масло и сахар и еще раз хорошо перемешайте.

Отдельно смешайте просеянную муку, разрыхлитель и ванилин.

Постепенно добавляйте сухую смесь к жидкой, перемешайте венчиком или силиконовой лопаткой в однородное тесто. Не перемешивайте слишком долго, иначе мафины будут жесткими.

В тесто можно частично добавить ягоды и шоколад или выкладывать их слоями в формочки.

Выложите в формочки немного теста (около половины объема), сверху уложите ягоды и шоколад, а затем еще немного теста. Сверху украсьте остатками ягод и посыпьте крабб крошкой. Не заполняйте формы до краев, максимум на ¾. В противном случае тесто может вытекать во время выпечки.