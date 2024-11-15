Макаронная бабка с бананом: необычный рецепт сладкой запеканки

Если в холодильнике нашлись вчерашние макароны и вы не знаете, как их использовать, предлагаем приготовить ароматную и вкусную запеканку.

На странице bude_smachno_razom рассказали, как за несколько минут приготовить макаронную бабку с бананом. Это универсальное блюдо, которое легко готовится и подходит как для завтрака, так и для приятного перекуса.

Ингредиенты Спагетти 200 г Сыр кисломолочный 200 г Сахар 100 г Ванильный сахар 1 пакетик Яйца 4 шт. Молоко 50 мл. Банан 1 шт. Сливочное масло 20 г

Приготовление:

Отварите спагетти до готовности. Если вы используете остатки макарон, просто пропустите этот шаг. Важно, чтобы макароны были хорошо охлаждены. В миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавьте молоко. Взбейте смесь до образования пышной пены, это сделает запеканку легкой и пышной. Нарежьте банан на мелкие кусочки и добавьте в сбитую массу вместе с сыром. Добавьте спагетти в яично-творожную смесь, тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Смажьте форму для запекания сливочным маслом, чтобы запеканка не прилипала и у не была аппетитная золотистая корочка. Вылейте смесь в подготовленную форму и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Запекайте в течение 30-40 минут, пока верхушка не станет золотистой. Подавайте ее теплой, ведь именно в таком виде лучше раскрывается ее аромат и текстуру.

Советы:

Можно добавить любимые сухофрукты или орехи для более насыщенного вкуса.

Чтобы запеканка осталась мягкой, проверяйте готовность деревянной шпажкой.

Запеканка будет хорошо сочетаться со сметаной, йогуртом или даже ложкой сгущенки.

#бабка #сырная запеканка #макароназапеканка #рекомендацияукраина ♬ оригинальный звук — Song_Ukraine_Music @bude_smachno_razom Если у вас остались вчерашние макароны, воспользуйтесь этим рецептом Это универсальная макаронная запеканка. Готовится быстро и легко, что является существенным преимуществом этого блюда. Вам понадобится • спагетти (спагетти) – 200 грм • сыр кисломолочный –200 грм • сахар –100 грм • ванильный сахар – пачка • яйца –4 шт • молоко – 50 мл • банан –1 шт • сливочное масло –20 грм Приготовление • Сначала макароны нужно предварительно отварить до готовности. • Яйца взбейте с сахаром, ванильным сахаром и молоком до пышной пены. В полученную массу добавьте нарезанный банан (изюм) и смешайте спагетти. • Форму для запекания смазать сливочным маслом и выложить в нее макароны. • Запекать нужно при температуре 180 градусов 30-40 минут. Вкусного #запеканка

Этот легкий рецепт – отличный пример того, как обычные макароны могут стать вкусным и оригинальным десертом. Запеканка станет отличным дополнением к чаю, кофе и точно понравится как детям, так и взрослым.

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