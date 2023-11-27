Макаронный салат: классический рецепт

Как и все самые вкусные гарниры, на самом деле, чем дольше хранится в холодильнике, тем вкуснее, поэтому его рекомендуют приготовить за день до подачи.

Ингредиенты макароны 500 г майонеза 200 г белый уксус 2 ст. л. сахар 1 ст. л. семена сельдерея 1 ч. л. горчичный порошок 1 ч. л. соль и свежемолотый черный перец болгарский перец 1 шт морковь 1 шт. красная луковица 1 шт. чеснок для украшения

1. Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Готовьте макароны до состояния "аль денте", согласно инструкции на упаковке. Слейте макароны и сразу промойте под прохладной водой; отложите в сторону, пока готовите заправку.

2. В большой миске смешайте майонез, уксус, сахар, семена сельдерея и горчицу. Приправить по вкусу солью и перцем.

3. Добавьте в миску с заправкой остывшие макароны вместе с болгарским перцем, морковью и луком. Перемешайте, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей попробуйте салат и при необходимости отрегулируйте приправы и заправку, добавив еще майонеза, если макароны кажутся сухими.

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