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Макаронный салат: классический рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
184 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
383
Время на прочтение
1 мин
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Макаронный салат: классический рецепт

Макаронный салат / Фото: Credits

Как и все самые вкусные гарниры, на самом деле, чем дольше хранится в холодильнике, тем вкуснее, поэтому его рекомендуют приготовить за день до подачи.

Ингредиенты

макароны
500 г
майонеза
200 г
белый уксус
2 ст. л.
сахар
1 ст. л.
семена сельдерея
1 ч. л.
горчичный порошок
1 ч. л.
соль и свежемолотый черный перец
болгарский перец
1 шт
морковь
1 шт.
красная луковица
1 шт.
чеснок для украшения

1. Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Готовьте макароны до состояния "аль денте", согласно инструкции на упаковке. Слейте макароны и сразу промойте под прохладной водой; отложите в сторону, пока готовите заправку.

2. В большой миске смешайте майонез, уксус, сахар, семена сельдерея и горчицу. Приправить по вкусу солью и перцем.

3. Добавьте в миску с заправкой остывшие макароны вместе с болгарским перцем, морковью и луком. Перемешайте, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей попробуйте салат и при необходимости отрегулируйте приправы и заправку, добавив еще майонеза, если макароны кажутся сухими.

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Дата публикации
Просмотры
383
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