Макаронный салат: классический рецепт

Как и все самые вкусные гарниры, на самом деле, чем дольше хранится в холодильнике, тем вкуснее, поэтому его рекомендуют приготовить за день до подачи.
Ингредиенты
- макароны
- 500 г
- майонеза
- 200 г
- белый уксус
- 2 ст. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- семена сельдерея
- 1 ч. л.
- горчичный порошок
- 1 ч. л.
- соль и свежемолотый черный перец
- болгарский перец
- 1 шт
- морковь
- 1 шт.
- красная луковица
- 1 шт.
- чеснок для украшения
1. Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Готовьте макароны до состояния "аль денте", согласно инструкции на упаковке. Слейте макароны и сразу промойте под прохладной водой; отложите в сторону, пока готовите заправку.
2. В большой миске смешайте майонез, уксус, сахар, семена сельдерея и горчицу. Приправить по вкусу солью и перцем.
3. Добавьте в миску с заправкой остывшие макароны вместе с болгарским перцем, морковью и луком. Перемешайте, затем накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей попробуйте салат и при необходимости отрегулируйте приправы и заправку, добавив еще майонеза, если макароны кажутся сухими.
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