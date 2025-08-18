ТСН в социальных сетях

Рецепты
24
1 мин

Макароны с овощами: рецепт быстрого ужина

Макароны с овощами — это аппетитное, сочное и сытное блюдо. Для его приготовления вам понадобится не более 30 минут, так как все ингредиенты готовятся в одной сковороде.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
35 минут
150 ккал
Макароны с овощами

Макароны с овощами / © Credits

Блюдо отлично подойдет в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Ингредиенты

макароны из твердых сортов пшеницы
250 г
цуккини
1 шт.
перец болгарский
2 шт.
помидоры
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
2 зубчика
куркума
1/3 ч. л.
перец черный молотый
растительное масло
вода

  1. Цуккини нарежьте крупными кубиками.

  2. У перца удалите плодоножку, семена и нарежьте соломкой.

  3. Лук, морковь очистите и нарежьте небольшими кубиками.

  4. Чеснок очистите и измельчите.

  5. Помидоры опустите на 1-2 минуты в кипяток, затем в холодную воду и очистите от шкурки.

  6. На сковороду влейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок, морковь и тушите 5-7 минут, затем цуккини, перец болгарский, куркуму, томатное пюре, перец черный молотый, соль, перемешайте, влейте воду, чтобы она не полностью покрывала макароны. Накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10-12 минут до готовности.

Советы:

  • Макароны можно посыпать зеленью по своему вкусу.

  • Вместо цуккини можно использовать кабачки или баклажаны.

