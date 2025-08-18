- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 1 мин
Макароны с овощами: рецепт быстрого ужина
Макароны с овощами — это аппетитное, сочное и сытное блюдо. Для его приготовления вам понадобится не более 30 минут, так как все ингредиенты готовятся в одной сковороде.
Блюдо отлично подойдет в качестве гарнира к мясу или рыбе.
Ингредиенты
- макароны из твердых сортов пшеницы
- 250 г
- цуккини
- 1 шт.
- перец болгарский
- 2 шт.
- помидоры
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- куркума
- 1/3 ч. л.
- перец черный молотый
-
- растительное масло
-
- вода
-
Цуккини нарежьте крупными кубиками.
У перца удалите плодоножку, семена и нарежьте соломкой.
Лук, морковь очистите и нарежьте небольшими кубиками.
Чеснок очистите и измельчите.
Помидоры опустите на 1-2 минуты в кипяток, затем в холодную воду и очистите от шкурки.
На сковороду влейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок, морковь и тушите 5-7 минут, затем цуккини, перец болгарский, куркуму, томатное пюре, перец черный молотый, соль, перемешайте, влейте воду, чтобы она не полностью покрывала макароны. Накройте крышкой и тушите на минимальном огне 10-12 минут до готовности.
Советы:
Макароны можно посыпать зеленью по своему вкусу.
Вместо цуккини можно использовать кабачки или баклажаны.