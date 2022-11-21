Макароны с сыром, запеченные в формах для маффинов: рецепт оригинальной закуски

Макароны с сыром можно запечь в маленьких формочках, тогда это любимое всеми блюдо можно подавать в качестве закуски или брать с собой на работу в качестве перекуса.

Макароны с сыром любят все, а если запечь их в духовке, блюдо можно есть несколько дней, и оно будет вкусным даже холодным. Для удобства лучше запекать в формочках для маффинов.

Ингредиенты

паста (лучше мелкая) - 500 г

сливочное масло - 3 ст. л.

луковица - 1 шт. небольшая

чеснока - 2 зубчика

мука - четверть стакана

молоко - два с половиной стакана

кайенский перец - на кончике ножа

соль и свежемолотый черный перец

твердый тертый белый сыр - 2 стакана

твердый тертый желтый сыр - 2 стакана

Подготовка

Измельчить лук и чеснок.

Сварите пасту, слейте воду и высушите ее.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте формы для мини-маффинов маслом.

Растопите сливочное масло, добавьте лук и пассеруйте до прозрачности, от 4 до 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата, еще 1 минуту.

Насыпьте муку в кастрюлю и готовьте еще 2 минуты, постоянно помешивая.

Добавьте молоко и доведите смесь до кипения на среднем огне, периодически помешивая.

Приправьте соус кайенским перцем, солью и перцем. Снимите кастрюлю с огня и добавьте белый сыр и полторы чашки желтого сыра. Перемешивайте, пока смесь не растает.

Добавьте приготовленные макароны и перемешайте, пока они не будут равномерно покрыты соусом. Разложите смесь по формочкам

Посыпьте формочки оставшимся сыром. Запекайте, пока сыр не расплавится и кусочки не станут золотистыми, от 17 до 20 минут.

Дайте кусочкам остыть в течение 15 минут, прежде чем вынимать их из формы и подавать на стол.

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