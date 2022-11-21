Макароны с сыром, запеченные в формах для маффинов: рецепт оригинальной закуски

Макароны с сыром можно запечь в маленьких формочках, тогда это любимое всеми блюдо можно подавать в качестве закуски или брать с собой на работу в качестве перекуса.
Макароны с сыром любят все, а если запечь их в духовке, блюдо можно есть несколько дней, и оно будет вкусным даже холодным. Для удобства лучше запекать в формочках для маффинов.
Ингредиенты
- паста (лучше мелкая) - 500 г
- сливочное масло - 3 ст. л.
- луковица - 1 шт. небольшая
- чеснока - 2 зубчика
- мука - четверть стакана
- молоко - два с половиной стакана
- кайенский перец - на кончике ножа
- соль и свежемолотый черный перец
- твердый тертый белый сыр - 2 стакана
- твердый тертый желтый сыр - 2 стакана
Подготовка
Измельчить лук и чеснок.
Сварите пасту, слейте воду и высушите ее.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте формы для мини-маффинов маслом.
Растопите сливочное масло, добавьте лук и пассеруйте до прозрачности, от 4 до 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата, еще 1 минуту.
Насыпьте муку в кастрюлю и готовьте еще 2 минуты, постоянно помешивая.
Добавьте молоко и доведите смесь до кипения на среднем огне, периодически помешивая.
Приправьте соус кайенским перцем, солью и перцем. Снимите кастрюлю с огня и добавьте белый сыр и полторы чашки желтого сыра. Перемешивайте, пока смесь не растает.
Добавьте приготовленные макароны и перемешайте, пока они не будут равномерно покрыты соусом. Разложите смесь по формочкам
Посыпьте формочки оставшимся сыром. Запекайте, пока сыр не расплавится и кусочки не станут золотистыми, от 17 до 20 минут.
Дайте кусочкам остыть в течение 15 минут, прежде чем вынимать их из формы и подавать на стол.
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